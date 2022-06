“Bank of Baku”da - YENİ TƏYİNAT Tarix: Dünən, 18:13 | Çap et

Bank of Baku-nun İnsan Resursları Departamentinə direktor təyin olunub.



DİA.AZ Banker.az-a istinadən xəbər verir ki, departamentə rəhbərlik Gülarə Novruzovaya həvalə olunub.



Gülarə Novruzova 2018-2021-ci illərdə Azneft İstehsalat Birliyində, həmçinin “Agro Dairy” MMC və Azerenerji-də çalışıb. 2010-2014-cü ildə Prezident yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının inzibati idarəetmə fakültəsində təhsil alıb.