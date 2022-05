Millət vəkilindən Qarabağ ermənilərinə MESAJ – “Sizin də 28 May Müstəqillik gününüz qutlu olsun” Tarix: Bu gün, 15:43 | Çap et

“Müstəqillik günündə "Tekonofest"in Bakıda düzənlənməsi, Türkiyə Prezidentinin bu müqəddəs bayramı burada bizimlə birgə qeyd etməsinə reaksiyalar olacaqdı, oldu da”. DİA.AZ Bizim.Media-ya istinadən xəbər verir ki, bu fikirləri millət vəkili Sahib Alıyev özünün sosial şəbəkə hesabından yazıb.



Deputat qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyev Zəngilanın Ağalı kəndindəki çıxışında Xocalı faciəsinin müstəqilliyimizin bərpasından cəmi 4 ay sonra baş verdiyini, onun ardından Laçının, Şuşanın və digər torpaqlarımızın işğal edildiyini və burada Ermənistanla yanaşı "xarici amil"in mühüm rol oynadığını elə-belə vurğulamırdı:



“Yəni diqqətə çatdırılırdı ki, bütün bunların səbəbi bəlli çevrələrin bizim müstəqil olmamızı istəməmələri ilə bağlıydı. Həmən çevrələr nə xislətlərini, nə də mövqelərini dəyişiblər. Ona görə də bizim üçün müqəddəs bir gündə cənab Ərdoğanın ölkəmizə səfərini onlar düzgün olaraq Türkiyənin Azərbaycanın müstəqilliyinə öz özgürlüyü kimi yanaşmasının sərgilənməsi kimi baxır və bundan qıcıqlanırlar. Mayın 28-də Xankəndində keçirilən dırnaqarası etiraz mitinqi də elə bununla bağlıydı”.



Millət vəkili sözlərinə görə, əsas informasiya dəstəyini kimlərin verdiyindindən duyulur ki, Azərbaycan və Türkiyə əleyhinə keçirilən, arada Paşinyanın da tənqid olunduğu o aksiyanı hansı çevrələr təşkil etmişdi:



“Rusiyanın Ria Novosti dövlət agentliyi bildirir ki, "60 min əhalinin yaşadığı" Xankəndində mitinqə yüzlərlə adam qatılmışdı. Ancaq həmən agentliyin yaydığı öndən çəkilən panoramsız görüntülər “yüzlərlə adam” kimi təqdim edilənlərin sayının 200-300-ü keçmədiyini və oradakı digər reallıqları üzə çıxarır. Söhbətin hansı reallıqdan getdiyini açıqlamamışdan birincisi onu deyim ki, Qarabağın Rusiya hərbi kontingentinin müvəqqəti kontrolunda olan hissəsində yaşayanların sayı bütövlükdə 25 mini keçmədiyindən Xankəndində “Ria Novosti” nin təqdim etdiyi kimi 60 min adam qala bilməz. Bu dezinformasiyadır.



İkincisi, Azərbaycan əleyhinə həm bu, həm də digər təşkil edilmiş aksiyalara qatılanların sayının azlığı, orada daha çox uşaqların yer alması onu göstərir ki, Xankəndi və ətrafında yaşayan hay əsillilərin əksəriyyəti təşkilatçıların müvəqqətiliyini, Ermənistan ordusunun tör-töküntüləri və separatçı-terrorçu ünsürlərlə birgə oradan gedəcəklərini yaxşı anlayır, onlar tərəfindən girov götürülmüş toplum kimi yox, digər Azərbaycan vətəndaşları necədirsə, o cür yaşamaq istəyirlər. Yəni Xankəndindəkilərin çoxu bu hərəkətləri ilə əslində bizimlə birgə olduqlarını göstərirlər. Ona görə onlara da buradan səslənərək “sizin də 28 May dövlət müstəqilliyi bayramınız qutlu olsun”,- deyirəm”.



Sahib Alıyev Qarabağda yaşayan ermənilərin reinteqrasiyasısının vacibliyinə də diqqət çəkib:



“Ağalı kəndindəki çıxışında cənab Prezidentin də vurğuladığı kimi Qarabağdakı hay əsillilər də anlamalıdırlar ki, artıq separatçı ünsürlərə hədlərini göstərməyin vaxtı yetib.



Azərbaycan vətəndaşı olaraq yaşamaq istədiklərini dövlətimiz əleyhinə təşkil edilmiş aksiyalara qatılmamaqla ortaya qoymaq mərhələsindən, bunu açıq şəkildə dilə gətirmək və göstərmək mərhələsinə keçməlidirlər. Çünki reinteqrasiya qarşılıqlı istəyə dayanan prosesdir. Reinteqrasiyanın onlara nə verəcəyini bilmək üçünsə beş addımlıqlarındakı Şuşaya və yenidən qurulan “Ağıllı kənd”ə- Ağalıya baxmaq yetər. İndi ağıllı olmaq zamanıdır”.