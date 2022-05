Uca Tanrı doğma Azərbaycanımızı qorusun! - Mehriban Əliyeva Tarix: Bu gün, 11:41 | Çap et

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi "İnstagram" hesabında 28 May - Müstəqillik Günü ilə bağlı paylaşım edib.



Paylaşımda deyilir:



"Bütün Azərbaycan xalqını 28 May – Müstəqillik Günü münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirəm, hər bir Azərbaycan vətəndaşına möhkəm cansağlığı, sevinc, sevgi və səadət arzulayıram! Qoy müstəqilliyimiz əbədi olsun! Uca Tanrı doğma Azərbaycanımızı qorusun!"