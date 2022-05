“Atam qardaşım olsaydı, bu oyunları, şantajları, şər-böhtanları mənim başıma aça bilməzdiniz” - tanınmış jurnalist Tarix: Bu gün, 13:18 | Çap et

“İyirmi ilə yaxındır ki, jurnalist faliyyəti ilə məşğul oluram, hər kəsin bildiyi kimi bəzi vəzifələrdə çalışmışam. Bu müddət ərzində Cənab Prezidentin siyasətini dəstəkləyib dövlət maraqlarını üstün tutmuşam. Amma 2015-ci ildən bu günə qədər davam edən kabusum bitmək bilmir heç cür. Rəsmi şəkildə əsir düşmüşəm, elə bil...” DİA.AZ-ın pravda.az-a istinadən xəbərinə görə, bunu tanınmış jurnalist Sevinc Qədirova bildirib.



S.Qədirova qeyd edib ki, bir qızın başına gətirə biləcəkləri ən pis oyunları başına gətirməkdə davam edirlər hələ də: “Heç cür canımı qurtara bilmirəm bu iyrənc oyundan. Yetər artıq. Susduqca üstümə gəlməyin. Sanki qarşıma konkret şərt qoyublar ya ölkəni tərk et, ya da intihar et. Atam qardaşım olsaydı, bu oyunları, şantajları, şər-böhtanları mənim başıma aça bilməzdiniz. Güvəndiyim dövlət var, dövlətin vəzifəli şəxsləri var. Hüquq-Muhafizə orqanları var. Şər və böhtanlarınızdan intihar həddinin bir addımlığındayam artıq...”