ABŞ Azərbaycanın regionda yaratdığı yeni reallıqlar qəbul edir - deputat Tarix: Dünən, 15:29

“ABŞ Prezidenti Co Baydenin Azərbaycan lideri İlham Əliyevə göndərdiyi təbrik məktubunu diqqətlə oxumuşam. Məktub deməyə əsas verir ki, Amerika Azərbaycanın 44 günlük Vətən müharibəsi ilə regionda yaratdığı reallıqları qəbul edir, üstəlik, bölgədə davamlı sülhün əldə olunması təşəbbüslərini dəstəkləyir”. DİA.AZ xəbər verir ki, bunu Reyting.az-a Milli Məclisin deputatı Elman Məmmədov deyib.



E. Məmmədov əlavə edib ki, ABŞ kimi nəhəng dövlətin birinci siması tərəfindən belə fikirlərin səsləndirilməsi Azərbaycanın Cənubi Qafqazda lider dövlət kimi önəmli mövqeyindən xəbər verir: “Eləcə də bu dövrdə, ələlxüsus Vətən müharibəsindən sonra Azərbaycanın tutduğu yol və apardığı siyasət bölgədə sülhün təmin edilməsi, barış istiqamətində gördüyü işlər, təşəbbüslər önəmli hesab olunur. ABŞ Azərbaycanın bu mövqeyi ilə razılaşır.



Biz onu da diqqətdə saxlamalıyıq ki, həmişə olduğu kimi müxtəlif güc mərkəzlərinin təsiri, mövqeyi və nəzarətindən də söhbət gedə bilər. Artıq Avropa İttifaqının mövqeyini də nəzərə almalıyıq. Şübhəsiz ki, ABŞ-ı da. Bu qüvvələr Cənubi Qafqazda davamlı sülhün əldə olunması, barışın yaranması üçün öz töhvələrini vermək istiqamətində addımlar atırlar və atmaq niyyətindədirlər”.



Milli Məclisin üzvü qeyd edib ki, son dövrlər Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişelin addımları da göz önündədir: “Digər mötəbər qurumların da mövqeyi var. Hesab edirəm ki, ABŞ prezidentinin son mövqeyi də sülhün əldə olunması üçün Azərbaycan tərəfinin təşəbbüslərini gücləndirəcək”.



E. Məmmədov xatırladıb ki, C. Bayden ABŞ-ın Azərbaycan və Ermənistan arasında diplomatik təmaslara, iki ölkə arasında əlaqələrin qurulmasına, Qafqaz və Trans-Xəzər regionunun çiçəklənməsinə, Azərbaycanın sülh təşəbbüslərinə də dəstəyini ifadə edir: “Sözsüz ki, bu, Azərbaycanın mövqeyinin dəstəklənməsidir. Hesab edirəm ki, belə bir mövqe Azərbaycanın doğru istiqamətdə apardığı işin beynəlxalq cəmiyyət tərəfindən dəstəklənməsi və müdafiə olunmasının göstəricidir. Əlbəttə, bu mövqe Azərbaycanın sülhpərvər addımlarına əlavə dəstəkdir. Eyni zamanda ABŞ-ın bu mövqeyini Ermənistan da görür və müəyyən nəticələr çıxarmalıdır”.



E. Məmmədov diqqəti ona çəkir ki, ABŞ tərəfi qarşıdan gələn illər və onilliklərdə Azərbaycanla münasibətləri daha da genişləndirmək arzusundadır: “Əvvəla, nəzərə almalıyıq ki, ABŞ Azərbaycanda münasibətlərin inkişafında maraqlıdır. Prezident İlham Əliyev bu illər ərzində yüzlərlə ölkə və dövlətlə ikitərəfli əlaqələr qurub. Bəzən bizə münasibətdə mövqesiz olan ölkələri dost dövlətlərə çevirib. ABŞ-dan gələn müsbət mesajları da bu kontekstdən qiymətləndirmək lazımdır”.



E. Məmmədovun fikrincə, Azərbaycan prezidentinin bu illər ərzində apardığı siyasət və dünyaya verdiyi mesajlar, sərgilədiyi mövqelər analiz edilir: “Bunların göstərir ki, Azərbaycan bölgədə və dünyada barışın çarçısı kimi çıxış edir, əməkdaşlıq təklifləri irəli sürür. Aydındır ki, bu mövqe ABŞ tərəfindən müsbət qarşılanır. Bu, həm də onu göstərir ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin apardığı siyasətin alternativi yoxdur. Prezident düzgün siyasət aparır və indi bunun effektiv nəticələrini görürük. Gələcəkdə bu siyasətin nə dərəcədə doğru olduğu yenə də konkret misallarla üzə çıxacaq. Yəni bu gün ABŞ hakimiyyəti Azərbaycan dövlət başçısının apardığı siyasəti müsbət xarakterizə edir. Bu, Azərbaycan üçün müsbət hadisədir”.