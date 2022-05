Putinə yaxın oliqarxdan rusiyalı milyarderlərə xəbərdarlıq: - “Zarafat deyil, Putin dəli olub” Tarix: Bu gün, 11:08 | Çap et

Rusiya prezidenti Vladimir Putinə çox yaxın olduğu iddia edilən və adı açıqlanmayan oliqarxın rusiyalı milyarderlərə Putinin psixi sağlamlığı ilə bağlı xəbərdarlıq etdiyi bildirilir. DİA.AZ reyting.az-a istinadla xəbər verir ki, Britaniyanın “Daily Mail” qəzetinin yazdığına görə, xəbərdarlıqdan sonra rusiyalı milyarderləri narahat edən bir nömrəli məsələ liderlərinin psixi sağlamlığıdır.



Rusiyanın Ukraynaya qarşı hücumu iki ayı geridə qoysa da, Rusiya prezidenti Putinlə bağlı iddialar səngimək bilmir. Mediada əks olunan görüntülərdə Putinin üzündə və boynunda şişlik və hərəkət məhdudiyyəti səbəbiylə Parkinson xəstəsi olduğu düşünülərkən, Rusiya liderinin psixi sağlamlığı həm Rusiyada, həm də dünyada ən çox müzakirə olunan mövzulardan birinə çevrilib.



Putinə yaxınlığı ilə tanınan rusiyalı oliqarx milyarder dostlarına deyib ki, Putinin psixiatrik səhhətinin getdikcə pisləşməsi və dəli olması ilə bağlı yayılan xəbərlər zarafat deyil. Adı açıqlanmayan oliqarx bəyan edib ki, Putinin pisləşən psixologiyasına görə nüvə silahından istifadə ehtimalı çox realdır.



Britaniya nəşrinə danışan mənbələr sözügedən şəxsin Rusiyada çox yaxşı tanındığını və Putinlə onilliklər ərzində dostluq etdiyini bildirib.



Mənbənin sözlərinə görə, rusiyalı milyarderlər arasında ciddi narahatlıq və qorxu hissi yaranıb. Müharibənin əleyhinə olanlar susur, çünki bilirlər ki, “Putinə meydan oxumaq təhlükəlidir”, lakin onlar çox narahatdırlar.



Rusiyalı analitik və araşdırmaçı jurnalist Kristo Qrozev iddia edir ki, Putinin xəstə olduğuna inanan milyarderlər artıq liderlərinə etibar etmirlər. Qrozev deyib:



"Məndə Putinin səhhəti ilə bağlı dəqiq məlumat yoxdur. Oliqarxlar da daxil olmaqla, Putinə yaxın olan hər kəs onun xəstə olduğuna inanır. Bu, Rusiyanın daxili siyasətində mühüm vəziyyətdir. İnsanlar düşünür ki, Putin onların qarantı ola bilməz”.



Xəstəlik iddiaları bir-birinin ardınca gəlsə də, Rusiyanın paytaxtı Moskvada keçirilən 9 May - Qələbə Günü mərasimlərində Rusiya liderinin yorğan altında əyləşməsi diqqətdən yayınmayıb. Qərb mediası Putinin mərasimdə gözlənildiyindən qat-qat zəif göründüyünü iddia etsə də, Rusiya liderinin özünü yorğanla qoruması onun “əməliyyat etdirdiyi” iddialarını gücləndirib.



Putin xüsusilə Ukrayna müharibəsi başlayandan bəri ekranlara çox çıxmayıb. Moskvada keçirilən 9 May - Qələbə Günü mərasimindən başqa, sonuncu dəfə Pasxa mərasimində görünən Rusiya liderinin hərəkətləri növbəti dəfə müzakirə mövzusu olub. Mərasim zamanı sakit olan, daim dodaqlarını dişləyən və həddindən artıq əsəbi görünən Putinin Parkinson xəstəsi olması ilə bağlı iddiaları ortaya çıxarıb. Putinin hərəkətlərini araşdıran ekspertlər iddia edirlər ki, 69 yaşlı Rusiya liderində Parkinson xəstəliyinin aşkar əlamətləri var, lakin Kreml bu iddiaları rədd edir.



Ötən günlərdə Rusiya müdafiə naziri Sergey Şoyqu ilə görüntülənən Putinin oturduğu yerdən nəfəs almasına qədər fiziki vəziyyəti müzakirə mövzusu olub.



Qərbin kəşfiyyat orqanları Rusiya lideri V. Putinin yaratdığı bir dairədə “tələyə düşdüyü” qənaətindədir. Rəsmilər müharibə başlamazdan əvvəl Putinin COVİD-19 tədbirləri səbəbindən təcrid olunduğunu bildirirlər.



Putin özü uşaqlıqda siçovulu necə qovduğu haqda hekayə paylaşıb. O, küncə sıxılmış siçovulun hücuma keçdiyini və gənc Vladimiri qaçmağa məcbur etdiyini bildirib. Qərb rəsmiləri isə tez-tez Putinin Ukrayna müharibəsindən sonra özünü küncə sıxılmış hiss edib-etmədiyi sualını qaldırır.



Digər tərəfdən, Putinin dəlilər nəzəriyyəsi adlı bir taktika oynaya biləcəyinə dair şayiələr də yayılıb. Buna uyğun olaraq, o da ehtimal olunur ki, Rusiya lideri düşmənlərini geri çəkilməyə məcbur etmək üçün özünü hər şeyə, o cümlədən nüvə silahından istifadə etməyə qadir bir dəli kimi təqdim etmək istəyə bilər.