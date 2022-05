Putinin 9 may mesajları: gözləntilər və proqnozlar doğrulmadı - İNCƏLƏMƏ... Tarix: Dünən, 16:44 | Çap et

Moskvadakı Qızıl Meydanda keçirilən Qələbə bayramı mərasimində səhnəyə çıxan prezident Putin, Ukraynanı “cəhənnəmə çevirən” qərarını müdafiə edərək, “Onların başqa planları var idi, bizi dinləmədilər. NATO bizim üçün təhlükə yaratdı, sərhədlərimizə yaxınlaşdı”,- deyib. DİA.AZ reyting.az-a istinadla xəbər verir ki, Rusiyanın Ukraynanı işğal etmək cəhdi bu gün səhər saatlarından yetmiş beşinci gününə qədəm qoyub və ötən gün Beloqorovkada rusların bombaladığı məktəbdə 60-dan çox insan həyatını itirib.



Ukraynanın şərqindəki Luqansk vilayətində yerləşən Beloqorovkadakı məktəb kənd sakinləri tərəfindən sığınacaq kimi istifadə edilib və bombardman zamanı məktəbin zirzəmisində 90 nəfər olub.



Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi Antonio Quterres Beloqorovkadakı məktəbə atəş açılmasından dəhşətə gəldiyini deyib.



Kəndin üzərindən uçan Rusiyaya məxsus döyüş təyyarəsinin məktəbi qəsdən vurduğu bildirilir.



İkinci Dünya Müharibəsində faşist Almaniyasının məğlubiyyətini Qələbə Günü adı ilə qeyd edən Rusiya prezidenti Vladimir Putin Qızıl Meydanda kürsüyə çıxıb. Ukraynaya müdaxilə qərarını müdafiə edən Rusiya lideri Qərb ölkələrinin Rusiya ərazisini işğal etməyə hazırlaşdığını iddia edərək, deyib ki, onların başqa planları var idi, bizi dinləmədilər. NATO sərhədlərimizə təhlükə yaradıb.



V. Putin Ukraynanın şərqində - Donbass uğrunda hələ də davam edən şiddətli döyüşlərə toxunaraq, könüllülərin və rus qoşunlarının vətənləri uğrunda savaşdığını bildirib.



Ukraynada həlak olan və yaralanan hərbçilərin ailələrinə yardım vəd edən Rusiya lideri “Düşmənlər Rusiyaya qarşı terrorçulardan istifadə etməyə cəhd göstərirlər”,- deyib.



Putin tribunadan Ukraynanın nüvə silahı yerləşdirmək planlarının olması ilə bağlı iddiasını təkrarlayıb.



Putinin bugünkü çıxışında verəcəyi mesajlar maraqla izlənilib. Çünki əvvəlcədən bildirilirdi ki, Ukrayna işğalını “xüsusi hərbi əməliyyat” adlandıran Rusiya lideri Qərb qonşusuna müharibə elan edə və ya erkən qələbəsini bəyan edə bilər, lakin bu baş vermədi.



Qeyd edək ki, Moskvada pis hava şəraiti səbəbindən paradda döyüş təyyarələri və helikopterlərin nümayişi də ləğv edilib. Amma məşqlərdə rus təyyarələri “Z” hərfi şəklində Qırmızı Meydan üzərində uçurdu. Məşqlərdə Putinin mümkün nüvə müharibəsində minəcəyi “Qiyamət günü” təyyarəsi “İl-80” də diqqət çəkirdi.



Britaniyanın müdafiə naziri Ben Uolles deyib ki, Putin rejimi nasizmin güzgü görüntüsüdür. Uollesin fikrincə, Putin və onun ətrafındakılar İkinci Dünya Müharibəsində nasistlərlə eyni aqibəti yaşayacaqlar. Britaniyalı nazir bəyan edib ki, Putin Ukrayna işğalının sonunda məğlub olacaq və Nürnberq məhkəmələri ilə üzləşəcək.



Qalan 10 həftəlik müharibədə rus ordusu cənubda yerləşən Xersondan başqa Ukraynanın heç bir şəhərini tam nəzarətə götürə bilmədi. Azov dənizinin sahilində yerləşən Mariupol liman şəhərini xəritədən silən rus işğalçıları “Azovstal” Polad Zavodunda Ukrayna qüvvələrinin silahı yerə qoyaraq təslim olmasını istəyir.



ABŞ-ın BMT-dəki səfiri Linda Tomas-Qrinfild deyib ki, rusların qeyd edəcək heç bir şeyi yoxdur.



Xatırladaq ki, 9 May Sovet İttifaqında İkinci Dünya Müharibəsinin bitməsindən təxminən 20 il sonraya qədər milli bayram deyildi və yalnız böyük şəhərlərdə atəşfəşanlıq və yerli tədbirlərlə qeyd olunurdu.



1963-cü ildə o vaxtkı Sovet lideri Leonid Brejnev nasist Almaniyasına qarşı qələbə kultu siyasətini həyata keçirməyə başladı. Bəzilərinin fikrincə, bunda məqsəd ölkədə zəifləyən ideoloji əsasları, vətənpərvərlik hissini gücləndirmək olub. Mayın 9-da bütün ölkədə bayram tədbirləri başlayıb və Qızıl Meydanda hərbi paradlar keçirilib.



21-ci əsrin əvvəllərində Rusiya lideri Putin Qələbə Gününə daha çox əhəmiyyət verir və onu rus kimliyinin ayrılmaz hissəsinə çevirməyə çalışır.



Qələbə bayramı şənliklərinin həcmi artıb, lakin hər keçən il hələ də sağ olan və mərasimlərə qatıla bilən veteranların və şahidlərin sayı azalır.



Nasizmin məğlub edilməsində Rusiyanın əsas rolu ilə bağlı rəsmi diskurs 2020-ci ildə bir sıra düzəlişlər çərçivəsində konstitusiyaya daxil edilib. Mühafizəkar dəyərləri və millətçiliyi vurğulayan bu dəyişikliklərlə Rusiya vətəndaşlarının qələbə ilə bağlı tarixi rəsmi diskursunu sorğulamaq qadağan edilib.



Moskva Ali İqtisadiyyat Məktəbinin İkinci Dünya Müharibəsi tarixi və sosiologiyası üzrə beynəlxalq mərkəzin direktoru Oleq Budnitski son 10 ildə keçirilən mərasimlərdə atılan “Biz bunu yenidən edə bilərik!”,- şüarına diqqət çəkir.



O, Rusiyanın 1945-ci ildə olduğu kimi Avropanın yarısını ala biləcəyini ifadə edərək deyir: “Rusiyada qələbə kultu 2000-ci illərdə sovet dövründəkindən daha böyük həvəslə canlandırıldı. Bunun müsbət nəticələri oldu: müharibə tarixinin öyrənilməsinə diqqət yetirildi. Milyonlarla sənəd ictimailəşdirildi və rəqəmsallaşdırıldı. Amma digər tərəfdən, biz kütlələrin militarizasiyasının artdığını görməyə başladıq”.



Putinin Ukraynada ilk məqsədi bir neçə günə paytaxt Kiyevi işğal edib qələbə paradını keçirmək olub. Bu arzu qısa zamanda puç oldu və işğalın ilk ayında rus ordusu Kiyev yaxınlığından geri çəkilmək məcburiyyətində qaldı. Putinin qoşunları hazırda Ukraynanın şərqində və cənubunda irəliləməyə çalışır.