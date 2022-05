“Rusiyanın daha təhlükəli bir layihəsi olan Mübariz Mənsimovun ən zəif yeri bisavad olmasıdır” - Qorxmaz İbrahimli Tarix: Bu gün, 12:55 | Çap et

Aydınlar Partiyasının funksioneri yazısında Mənsimovun mərhum prezident Əbülfəz Elçibər haqda səsləndirdiyi fikirlərə millətçi kəsim adından etiraz etdiyini bildirərək, Milli Azadlıq Hərəkatının lideri mərhum Əbülfəz Elçibəyin ünvanına söylədiyi təhqirə görə Azərbaycan xalqından üzr istəməyi tələb edir. Eyni zamanda “Palmali” şirkətlər qrupunun Rusiya layihəsi olduğunu vurğulayan Qorxmaz İbrahimli Mənsimovu Əlikram Hümbətovla müqayisə edərək, onun öz müsahibəsində şeyxülislam Allahşükür Paşazadə də daxil olmaqla bir çoxlarına mesaj yolladığını vurğulayır.



Qeyd edək ki, Mübariz Mənsimov həbsdən çıxdıqdan sonra ilk dəfə “Xural tv”yə verdiyi geniş videomüsahibəsi geniş rezonansa səbəb olub və müsahibədə səsləndirilən bir çox fikirlər cəmiyyətin müxtəlif kəsimlərinin etirazına səbəb olub.



Aydınlar Partiyasının sədr müavini Qorxmaz İbrahimlinin etiraz yazısını oxucularının diqqətinə təqdim edirik:



“Oturub, bu özünü millətçi adlandıraraq, Türkiyə, Azərbaycan millətçilərinin liderlərindən olan, mərhum prezidentimiz Əbülfəz Elçibəyin ünvanına həqarət söyləyən Mübarizin müsahibəsinə baxıram. Əvvala bu qədər böyük bir biznes imperiyasını belə bir savadsız və dünyagörüşü olmayan birisinin qurması imkansızdır.



Mübariz Mənsimov bir layihədir. Rusiya layihəsi. Biz zatən bunu başından bilirik. Həbsindən sonra dostum Aydın Can qardaşımın yazısından sonra ağıllandığını, siyasətdən və Rus kəşfiyatına işləməkdən imtina etdiyini düşünmək istədim. Ancaq “Xural” tv-yə verdiyi müsahibəsindən anladım ki, dəyişməsi imkansızdır.



Adam Əbülfəz Elçibəy haqda nə qədər pis danışsa öz murdar ağzındakı ədəbsiz ifadəsindən bir şey çıxmaz. Millətin nifrətinə tuş gələr. Lakin müsahibəni diqqətlə izləyəndə başqa şey görürsən.



Bildiyiniz kimi bir neçə gündür Rusiya Ermənistanı qarışdırmaq istəyir. Azərbaycanla barış müqaviləsi, “Zəngəzur dəhlizi”nin açılması elə-belə bəsit məsələ deyil. Qəbul edə bilməzlər. Sülh imzalanmağa, koridor açılmağa imkan verə bilməz Rusiya. Xislət bu. Ona görə də oradakı “Qarabağ klanı” işə başlayıb.



Kimsə Ukraynada batmaqda olan Rusiyadan Azərbaycana qarşı xoş münasibət gözləyirsə, yanılmaqda davam etməkdədir. Vəziyəti öz idarəsində saxlamaq istəyən imperiya Azərbaycan üçün də sürpriz bir planı işə saldı artıq. Ancaq bu təhlükəli plan üzərində illərdir işlənib. Hətta onun Türkiyədə FETÖ ilə münasibətlərinə görə həbsindən yararlanaraq bəzi millətçilərin bu ajana münasibətini yanıltdılar.



Əziz şəhidlərimizin adına gəmi vermək, Akademik Həsən Əliyevin adına düzəltdirdiyi gəmini Məhəməd Əmin Rəsulzadənin adını yazdıraraq dənizə çıxarması, guya Əbülfəz Elçibəy adında gəmini də suya buraxdığını deməsi, və s. millətçi kəsimin aysberqin görünən qisminə heyran olan kəsiminin “ağlını oğurlaya” da bildi.



İndi Elçibəy haqqında təhqir söyləyən adam utanmadan özünə də millətçi deməkdən çəkinmir. Bəri başdan gerçək millətçi kəsim adından etirazımı bildirirəm.



Müsahibədə üzdə ölkəmizin Prezidenti, onun ailəsi və digər komanda üzvlərinə yaltaqlanmaq pərdəsi altında olsa da içərisi hədə və xəbərdarlıq, mesajlarla doludur.



Birinci növbədə Allahşükür Paşazadəyə təşəkkür və “hazırlaş” amaclı mesaj göndərir. Şiə məzhəbindən olduğunu söyləməklə həm İran, həm də öıkəmizdəki bir kəsimdən dəstək istəyir.



Rusiyanın daha təhlükəli bir layihəsi olan Mübariz Mənsimovun ən zəif yeri bisavad olmasıdır. Bisavadlığı ilə tam açıq şəkildə “Palmali” şirkətinin tam sahibi və qurucusu olmadığını göstərir. Bu, tam “Lukoil” - Putin layihəsi ilə qurulmuş və böyümüş bir şirkətdir.



İnanmıram ki, Azərbaycan dövlətinin təhlükəsizlik qüvvələri və qardaş Türkiyənin istihparat təşkilatı elə də zəif təşkilatlar deyillər ki, rus kəşfiyatının bu bisavad və ədəbsiz kadrı onları aldatsın.



Adam danışdıqca, hər hərəkəti ilə Ələkram Hümbətovu xatırladır. O zaman Hümbətov da Allahşükür Paşazadənin adını çox hallandırmışdı. Prezident səlahiyətlərini icra edən Heydər Əliyev isə Hümbətovun üzərinə məhz Paşazadəni göndərdi. Yəni, get, o zibilin ağzını ya dua ilə, ya nə iləsə bağla, demişdi.



İndi də bu, şeyxi öyməklə bənzəri bir hərəkətə başlayacağının siqnalını verir. Ancaq populist sözləri ilə dövlətimizi aldadacağına inanırsa, lap pis!



Buradan Azərbaycan Respublikasının prezidenti olmuş, Milli Azadlıq Hərəkatının lideri mərhum Əbülfəz Elçibəyin ünvanına söylədiyi təhqirə görə Azərbaycan xalqından və ayrıca da millətçi kəsimdən üzr istəməsini Mübariz Mənsimovdan tələb edirəm!” //PİA.AZ//

