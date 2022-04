May ayında əfv gözlənilir: - “100-dən artıq müraciətə baxılıb” Tarix: Bu gün, 16:25 | Çap et

Azərbaycan Prezidenti yanında Əfv Məsələləri Komissiyasının iclası keçirilib.



İclasda komissiyaya daxil olan müraciətlərə baxılıb.



Qeyd edək ki, 28 May - Müstəqillik Günü münasibətilə, bayram ərəfəsində əfv sərəncamının imzalanacağı gözlənilir. Dia.az-ın məlumatına görə, iclasın gedişi, nə qədər müraciətin daxil olması ilə bağlı Əfv Məsələləri Komissiyasının üzvü Əliməmməd Nuriyev Cebhe.info-ya açıqlamasında bildirdi ki, Komissiyasının ilk iclasında 100-dən artıq müraciətə baxılıb və müvafiq tövsiyə xarakterli qərarlar qəbul olunub:



“Əfv komissiyasının iclasları davam edəcək və növbəti iclas aprel ayının 29-na nəzərdə tutulub. Bu iclaslar yekunlaşandan sonra bütün tövsiyə xarakterli rəylər Prezidentə təqdim olunacaq. Ölkə başçısı tərəfindən kimin əfv edilib-edilməməsi ilə bağlı son qərar veriləcək. Çünki əfv hüququ Prezidentin müstəsna konstitusion səlahiyyətidir və komissiya yalnız bu hüququn həyata keçirilməsinin təşkilati, texniki baxımdan yardımçılarından biridir. Ona görə də konkret olaraq kimlərin əfv olunacağı ilə bağlı son qərar sərəncam imzalandıqdan sonra görə bilərik”.



Əliməmməd Nuriyev onu da bildirdi ki, əfvlə bağlı müraciətlər məhkumların özləri, yaxud onların nümayədələri, vəkilləri tərəfindən edilir:



“Eyni zamanda, başqa subyektlər tərəfindən də əfvlə bağlı müraciət etmək imkanları tanınır. Belə ki, Milli Məclisin deputatları, Ombudsman təchizatı, cəzaçəkmə müəssisələrinin müdriyyəti, ayrı-ayrı məhkumların əfv edilməsi ilə bağlı vəsatət qaldıra bilər. Belə vəsatətlər də komissiyaya daxil edilir.



Həmçinin, Əfv Məsələləri Komissiyasının üzvlərinə də bir çox müraciətlər olunur. Biz həmin müraciətləri komissiyanın katibliyinə yönəldirik. Daxil olunan hər bir müraciətlərlə bağlı arayış hazırlanıb komissiyasının sədrinə təqdim olunur. Sədr onu komissiyanın müzakirəsinə çıxarır. Müzakirədə hər bir şəxslə bağlı müraciət ayrıca müzakirə olunur və müvafiq tövsiyə xarakterli qərarlar qəbul olunur ki, son anda ölkə başçısı qərar verir.



Şəxsən mənə də onlarla müraciət olunub. Biz bu müraciətləri Əfv Məsələləri Komissiyasına yönəldirik. Bu müraciətləri açıqlaya bilmərik. Onu yalnız müraciət edən şəxs açıqlaya bilər. Bununla bağlı məlumat verilməsi onun ixtiyarındadır. Nə Əfv Məsələləri Komissiyası, nə katibliyi konkret kimlər tərəfindən müraciət daxil olması ilə bağlı məlumat verməməlidir”.