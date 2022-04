“Gilan Holdinq”lə eyni ünvanda 200 milyondan çox kapitalı olan 16 şirkət qeydə alınıb - BU NƏDİ BELƏ? Tarix: Bu gün, 13:20 | Çap et

Bu ilin fevral ayında İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti “G CO” adı ilə başlayan daha 8 şirkəti dövlət qeydiyyatına alıb.

DİA.AZ yeniavaz.com-a istinadla xəbər verir ki, daha əvvəl bu adla 7 şirkət dövlət qeydiyyatına alınıb.

Dövlət qeydiyyatına alınan şirkətlərin hüquqi ünvanı Nəriman Nərimanov pr. ev 206-da yerləşir.

Qeyd edək ki, bu ünvanda vaxtı ilə rəhbərliyində fövqəladə hallar naziri Kəmaləddin Heydərovun ailə üzvlərinin də yer aldığı “Gilan” adlı şirkətlər də qeydiyyatda olub.

“G CO” adı şirkətlərdən əlavə ötən ilin iyun ayında bu ünvanda nizamnamə kapitalı 105 milyin 396 min 100 manat olan “G Capital” adlı şirkət də qeydiyyata alınıb. Həm “G Capital”, həm də “G CO” adlı ilk 5 şirkətin qanuni təmsiçisi Hacıyev Toğrul Ülvi oğludur. Digər “G CO” adlı şirkətlərin qanuni təmsilçisi isə Əhmədli Pünhan Abdulla oğludur. “G CO 1” MMC-nin nizamnamə kapitalı 19 milyon 780 min 600 manat, “G CO 3” MMC-nin nizamnamə kapitalı isə 85 milyon 613 min 877 manat olub. “G CO” ilə başlayan digər 13 MMC-nin nizamnamə kapitalları isə 100 manat təşkil edir.

Məlumat üçün obu da qeyd edək ki, Nazirlər Kabinetinin 2020-ci ildə qəbul etdiyi Qərara əsasən, bir nəfər 5-dən çox şirkətə rəhbərlik edirsə, həmin şəxs və onun rəhbərlik etdiyi bütün şirkətlər riskli vergi ödəyicisi hesab olunur.

Nəriman Nərimanov pr. ev 206 ünvanında qeydiyyata alınan “G Capital” və “G CO” adı ilə başlayan şirkətlərin siyahısı: