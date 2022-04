İlahiyyatçıdan başına Quran qoyanlara sərt təpki: - “Allah insafsız məmur deyil ki, balasının canına...” Tarix: Dünən, 19:10 | Çap et

Sosial şəbəkələrdə Qədr gecəsi başlarına Quran qoyaraq ibadət edənlərin görüntüsü yayılıb.



İlahiyyatçı Hacı Şahinin də bu şəkildə ibadət etməsi bəzi din xadimləri tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb. Məsələyə münasibət bildirən ilahiyyatçı Elşad Miri həmin insanların din adı altında kütlənin başını qatdığını iddia edib. DİA.AZ xəbər verir ki, cebhe.info-ya açıqlamasında ilahiyyatçı Tural İrfan bildirib ki, dində bununla bağlı dəlil yoxdur:



"Quran müshəfini başa qoymaq haqqında nə Quranda, nə Peyğəmbərin hərəkətlərində, nə sünnədə, nə səhabə və Əhli Beytdən dəlil varr. Bidətdir, yəhudilik və xristianlıqdan keçib. Bir az dərinə gedilsə, hətta Qurana hörmətsizlik sayıla bilər. Çünki kitab oxunmaq üçündür, başa qoyulmaq üçün yox. Hansısa şagird sinifdə kitabı başına qoysa, bu, həm kitaba, həm də müəllimə hörmətsizlik sayılar. İmam Əlinin guya bu işi görməsi haqqında bir neçə saxta, uydurma hədis var. Əvvəla, İmam Əli Peyğəmbərin etmədiyi bir işi əsla etməzdi və ondan üstün ibadəti də özünə şamil etməzdi. İkinci tərəfdən, Həzrət Əlinin dövründə Quran müshəfləri çox az, bir neçə ədəd idi və hərəsi də demək olar ki, 50-60 kq ağırlığında, böyük ölçüdə idi. Çünki dəriyə yazılmışdı. O yekəlikdə kitabı isə qaldırıb başa qoymaq üçün gərək beş-altı adam bu işə müvəkkil olsun. Lakin uydurulan hədisdə guya İmamın Quran müshəfini özü başına qoyduğu deyilir. Görünür, hədisi uyduranlar bu məsələni unudublar. Əgər nəzərə alsaydılar, belə uydurardılar ki, İmam Əli bütöv ağır müshəfi yox, kitabın bir neçə səhifəsini başına qoyurdu. Ümumiyyətlə, İslam dininə görə Quranı öpmək, başa qoymaqdan əfzəl onu oxumaq, anlamaq və əməl etməkdir. İçindən bixəbər olduğun kitabı başa qoymaqla heç bir savaba nail olmaq olunmaz".



O deyib ki, Quranda bu haqda "Qədr gecələri" yox, sadəcə bircə gecədən "Leylətul Qadr- Qədr gecəsi”ndən söhbət gedir ki, bu da bir gecədir:



"Sadəcə, bu gecə Quranın dünya səmasına nazil edildiyi gecə olduğu üçün ibadət və itaətin artırılması tövsiyə olunur. Hədislərdə bildirildiyinə görə, Peyğəmbər buyurub ki, Qədr gecəsini Ramazanın son 10 günlüyündə və tək günlərdə axtarın. Qüvvətli rəyə əsasən, Ramazan ayının 26- cı gecəsi Qədr gecəsi olma ehtimalı daha yüksəkdir. İmkanı, gücü yetən son 10 günün bütün tək gecələrini oyaq qalaraq ibadət edə bilər. Ramazan ayının 18, 20, 22- ci gecələri olması ehtimalı da bəzi hədislərdə qeyd edilib”.



İlahiyyatçının sözlərinə görə, bəziləri Qədr gecələrində Allaha dua edərkən qaydalara riayət etmir:



"Əgər Allah duamızı qəbul edəcəksə, ədaləti və əhdi naminə bunu edəcək. Yox, etməyəcəksə, yenə də öz iradəsi əsasında etməyəcək. Allahı nəyəsə and verməklə duamızı qəbul etməyə "məcbur" etmək və ya sanki onu daha mərhəmətli olmağa dəvət etmək küfrdür. And verməklə belə çıxır ki, Allah bir duanı qəbul etməyəcəkdi, lakin biz ona and verməklə iradəsini dəyişdirib qəbul etdirdik. Yaxud Allah (haşa, nəuzu billah) insafsız məmur deyil ki, onu balasının canına and verəsən, onu mərhəmətə dəvət edəsən. Allah zatən mərhəmətli, ədalətli, obyektiv qərar verəndir! Allaha dua edəndə ona and vermək, şərt qoşmaq, cürbəcür oyunlar çıxarmaq, başa Quran qoymaq və. s kimi işlər tamamilə cəfəngiyyat və İslam əqidəsinə ziddir".