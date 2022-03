Kompüter avadanlıqlarından məhrum olan Rusiyaya yardım təklif edildi - Ermənilərdən ABŞ-a qarşı demarş Tarix: Bu gün, 12:59 | Çap et

Ukraynaya hücumuna görə Avropa, ABŞ və Asiyanın müasir texnologiyalarının idxalından məhrum olan Rusyanın IT sektoru çətin duruma düşüb. Qadağalar fərdi istehalk bazarına birbaşa təsir göstərməsə də, böyük şirkətlər üçün ciddi təsirləri hiss olunmaqdadır. Aparıcı istehsalçılar (Amerikanın HP, Dell, Apple, Tayvanın Asus və digər nəhənglər) tədarükləri azaldıb və ya hətta dayandırıb. Bu isə iri şirkətlərin korporativ sistemlərini yeniləmək, gücünü artırmaq imkanlarını məhdudlaşdırır. Firmalar prosessorlar, serverlər, operativ yaddaş və başqa şeylərdə ehtiyat yığmağa çalışırlar. Lakin mövcud ehtiyatlarla bunu təmin etmək mümkün deyil.



Biznes video platforması olan “Kinescope”un yaradıcısı Aleksandr Pavlıçevin RİA-ya dediyinə görə, onlar artıq ciddi problemlər içindədirlər:



“Biz artıq çətinliklərlə üzləşmişik. Onlayn video böyük həcmdə trafik və məlumatdır (YouTube-dan Vimeo-ya miqrasiya ilə ehtiyac daha da artıb). Biz yüksək bant genişliyi olan şəbəkə avadanlığından, server platformalarından və yüksək tutumlu yaddaşlardan asılıyıq. Sərt disklər, həmçinin Nvidia qrafik kartları müəyyən seriyalar və 4K kimi müasir formatları dəstəkləmək üçün son nəsil HD qrafika ilə Intel prosessorları - bunların hamısı Çindən sifariş edilə bilər, lakin çox baha qiymətə”.



İş adamı bildirir ki, qadağalardan əlavə daşıma zəncirindəki qırılmalar da onlara böyük problemlər yaratmaqdadır.



“Likesoft” şirkətindən İvan Kogtev deyir ki, kompüter “texniki təminatı” hökumətdə deyildiyi kimi təkcə İT sektorunun inkişafı üçün deyil, həm də mövcud infrastrukturun normal fəaliyyəti üçün lazımdır. Serverlər, yaddaş və prosessorlar məhdud yaddaş resursuna malikdirlər:



“Təhlükəsizliyin əməliyyat marjası adətən beş il üçün hesablanır. Bunlar standart tələblərdir. Bundan sonra kommersiya şirkətlərinin əksəriyyətində avadanlıqların qalıq dəyəri sıfıra bərabər olur. Amma təcrübədən göründüyü kimi, müasir serverlər, fərdi kompüterlər və ofis avadanlıqları daha uzun müddət işləyə bilər. Əgər müəssisə genişlənmir, daxili prosesləri optimallaşdırırsa - on ilə qədər. Söhbət kiçik və orta biznesdən gedir. Amma beynəlxalq arenada fəaliyyət göstərən böyük holdinqlərdə bu müddət maksimum bir ildir ".

HFLabs şirkətinin İT direktoru Alexander Beslik hesab edir ki, Rusiya şirkətləri yeni sanksiyalardan yayınıb kompüter texnologiyalarını dolayı yolla əldə etmək üçün logistika qurulmalır ki, bu da vaxt və əlavə xərc tələb edəcək. İş adamı çox maralı məlumat da açıqlayıb: "Çox güman ki, ən azı kiçik avadanlıq partiyaları ilə sanksiyalardan çıxmaq mümkün olacaq. Ola bilsin ki, yaya qədər nəyisə düzəltsinlər. Söhbət bu yolla əldə olunacaq avadanlıqları nə qədər baha olacağındadır. Ən çox ehtimal olunan marşrut Ermənistandan keçir. Son bir neçə həftədə biz erməni şirkətlərindən vasitəçi kimi çıxış etməyə hazır olan məktublar alırıq”.



Rusiya biznes çevrəsi qadağan olunan avadanlıqları Çindən ala bilər, lakin bu məhsullar onlara çox baha qiymətə oturacaq. Belə ki, Çin artıq Rusiyadan olunan müraciətlərə real bazar qiymətindən xeyli yuxarı qiymət təklifi ilə cavab verib. Rusiyanın özünün yerli istehsal hesabına tələbatı ödəmək imkanları isə sıfıra bərabərdir. Belə ki, bir müddətdir ölkədə istehsal olunan “Elbrus”, “Baykal” və sair texnologiyaların detallarının 30 faizə yaxın Tayvandan idxal olunurdu. Tayvan isə artıq bu detalların Rusiyaya ixracının tamamilə dayandırıb.



Beləliklə, ermənilər Rusiyada kompüter avadanlıqlarına olan kəskin tələbatdan qazanmaq istəyirlər. ABŞ və Qərb Rusiyaya sanksiyalardan yayınmaqda yardım edəcək tərəflərə bir neçə dəfə xəbərdarlıq ediblər. Yaxın gələcəkdə bu xəbərdarlıqların Ermənistana münasibətdə nə qədər ciddi tətbiq olunacağını müşahidə edə biləcəyik.



