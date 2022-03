Karantin dövründə yazılan cərimələr silinə bilər? - AÇIQLAMA Tarix: Bu gün, 18:31 | Çap et

Azərbaycanda karanatin qaydaları növbəti dəfə yumşalıb.



Bu barədə 5 mart tarixində Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahı məlumat yayıb.



Qərara əsasən, martın 6-dan etibarən dövlət orqanlarında (qurumlarında) vətəndaşların yerində qrup və fərdi qaydada qəbuluna, dini ritual xidmətlərinin, eləcə də mərasim zallarında, çadırlarda və digər qapalı məkanlarda yas mərasimlərinin təşkilinə və keçirilməsinə, bütün kütləvi tədbirlərin, o cümlədən idman tədbirlərinin keçirilməsinə, ictimai iaşə obyektlərində qəlyan avadanlıqlarından istifadəyə, masaj xidmətlərinin göstərilməsinə və sərnişinləri qarşılayan və yola salan şəxslərin hava limanının terminalına girişinə icazə verilib.



Eyni zamanda mədəniyyət obyektlərinin, eləcə də kinoteatrların, teatrlar və konfrans zallarının, istirahət və əyləncə məkanlarının, həmçinin uşaq əyləncə məkanlarının, habelə iri ticarət mərkəzlərinin nəzdindəki uşaq və digər əyləncə mərkəzlərinin, kinoteatrların fəaliyyəti ilə bağlı vaxt və say məhdudiyyəti, dini ibadət yerlərinə tətbiq edilən say və eyni vaxtda ibadət üçün nəzərdə tutulan yerlərlə bağlı faiz məhdudiyyəti, şənlik mərasimlərinin (toy, nişan, ad günləri və s.) keçirilməsi ilə bağlı vaxt və say məhdudiyyəti, ictimai iaşə obyektlərində, eləcə də restoran, kafe, çay evləri və bu kimi digər məkanların fəaliyyəti ilə bağlı vaxt məhdudiyyəti, həmçinin hər bir masa arxasında 6 nəfərdən artıq toplaşmaqla bağlı məhdudiyyət, pandemiya dövründə ictimai iaşə müəssisələrinə müştəri qəbulu zamanı tətbiq edilən adambaşı sıxlıq normaları və 10 nəfərdən artıq şəxsin iştirakı ilə tədris və repetitor xidmətlərinin həyata keçirilməsi məhdudiyyət ləğv edilir.



Qeyd edək ki, Azərbaycanda yoluxma sayının kəskin aşağı düşməsindən sonra əhalinin böyük əksəriyəti qapalı məkanlarda maska taxmaq məcburiyyətinin də ləğv olunmasını istəyir. Həmçinin, son yumşalmaların ardından cəmiyyətimizdə karantin dövründə yazılmış cərimələrin silinməsinin mümkün olub-olmaması da müzakirə mövzusuna çevrilib. Hətta artıq bəzi ölkələrdə karantin dövründə yazılan cərimələr silinib.



Ümumiyyətlə, Azərbaycanda karantin dövründə yazılan cərimələr silinə bilər? Qapalı məkanlarda maska qadağası davam edəcəkmi? DİA.AZ-ın məlumatına görə, Milli Məclisin deputatı Jalə Əliyeva Cebhe.info-ya açıqlamasında bildirib ki, karantin cərimələrinin silinməsi məsələsinə baxıla bilər:



“Hazırda bununla bağlı dəqiq bir fikir söyləyə bilmərəm. Yəqin ki, gələcəkdə bu mövzu müzakirə oluna bilər. Digər ölkələrdə belə bir təcrübə yaşanıbsa, Azərbaycanda da eyni qaydanın tətbiq oluna biləcəyini ehtimal etmək olar. Təbii ki, bununla bağlı Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahı qərar qəbul edə bilər”.



Deputat qeyd edib ki, qapalı məkanlarda tibbi maska qadağasının ləğv olunması məqsədəuyğun deyil:



“Düzdür, ölkəmizdə son günlərdə yoluxma sayında çox böyük ölçüdə azalma var, amma pandemiya hələ də bitməyib. Üstəlik, hər gün yoluxma sayı ilə bağlı rəqəmlər dəyişərək, azalır və ya çoxalır.



Ona görə də tibbi maska hər birimizin sağlamlığı baxımından həqiqətən əhəmiyətlidir. Hətta bu xəstəlik olmasa belə, hər gün kirlənən atmosfer, dəyişən qlobal şərtlər və təbiət hadisələri baxımından da maska qoruyucudur. Bununla yanaşı, maska sanitar-epidemioloji cəhətdən də vacibdir. Məncə, bu səbəblərə görə maskanı çıxartmağa tələsməməliyik”.