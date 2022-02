"Ukraynanın Aİ-yə üzvlüyü ilə bağlı qərar vermək üçün həlledici an çatıb" - Zelenski Tarix: Bu gün, 11:59 | Çap et

“Ukraynanın Avropa İttifaqına (Aİ) üzvlüyü ilə bağlı qərar vermək üçün həlledici an çatıb”.



DİA.AZ APA-ya istinadla xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Aİ Şurasının Prezidenti Şarl Mişellə telefon danışığında deyib.



“Uzun müddətdir davam edən müzakirələri birdəfəlik bağlamaq və Ukraynanın Avropa İttifaqına (Aİ) üzvlüyü ilə bağlı qərar vermək üçün həlledici an çatıb. Mən Aİ Şurasının Prezidenti ilə daha çox səmərəli yardım və ukraynalıların öz azad gələcəkləri uğrunda apardığı qəhrəman mübarizəni müzakirə etdim”, - o vurğulayıb.