Toylara sərt qaydalar gəlir?

Fevralın 15-dən toy mərasimlərində peyvənd sertifikatına dair tələb dəyişir.



Bu, Nazirlər Kabinetinin 30 dekabr 2021-ci il tarixində “Xüsusi karantin rejiminin müddətinin uzadılması və bəzi məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması ilə bağlı tədbirlər barədə” qərarında etdiyi dəyişiklikdə əksini tapıb.



Hazırda 150 nəfərə qədər şəxsin iştirakı ilə təşkil olunan şənlik mərasimlərində iştirak edən yaşı 18-dən yuxarı bütün qonaqların COVID-19-a qarşı ən azı 2 doza peyvənd olunmaları və ya COVID-19-dan sağalaraq immunitetə malik olmaları barədə təsdiqedici sənədi, yaxud COVID-19-a qarşı peyvəndə əks-göstərişi müəyyən edən əks-göstəriş sertifikatı olmalıdır.



Fevralın 15-dən isə COVID sertifikatlarının etibarlılıq müddəti COVID-19 xəstəliyinə qarşı peyvənd olunmanı təsdiqləyən sertifikat üzrə 6 ay, həmin müddət bitdikdən sonra peyvənd istehsalçısının istifadə təlimatında 2 doza vurulması nəzərdə tutulan peyvəndin 1 dozasını aldıqda müddətsiz olacaq. Etibarlılıq müddəti COVID-19 xəstəliyinə yoluxmuş şəxslərin sağalaraq immunitetə malik olmalarını təsdiq edən sertifikat üzrə 6 ay, həmin müddət bitdikdən sonra peyvənd istehsalçısının istifadə təlimatında 2 doza vurulması nəzərdə tutulan peyvəndin 1 dozasını aldıqda müddətsiz olacaq.



Beləliklə, bununla əlaqədar 150 nəfərə qədər şəxsin iştirakı ilə təşkil olunan şənlik mərasimlərində iştirak edən yaşı 18-dən yuxarı bütün qonaqlara münasibətdə də yeni tələb qüvvədə olacaq. Həmçinin Britaniya alimləri hesab edirlər ki, koronavirusun növbəti ştammı əvvəlki versiyalardan daha təhlükəli ola bilər. Bu barədə “The Guardian” yazıb. Edinburq Universitetinin epidemioloq professoru Mark Vulhaus bildirib ki, “Omikron” ştamı COVID-19-un fərqli geneoloji qoludur və “Delta” ilə birbaşa bağlı deyil. Bu vəziyyətlə əlaqədar olaraq, yeni ştammın haradan gələcəyi və sonda hansı xüsusiyyətlərə sahib olacağı da tam aydın deyil. Yeni ştammın daha öldürücü olacağı deyilir.



Maraqlıdır, toyların 150 nəfərin iştirakı ilə təşkil edilməsi qaydasında say dəyişikliyi ola bilərmi? DİA.AZ xəbər verir ki, mövzu ilə bağlı Cebhe.info-ya deputat Azər Badamov danışıb. O, pandemiya bitənədək say normasının 150- dək qalmasının tərəfdarı olduğunu bildirib:



"Say məhdudiyyətinin aşağı endirilməsinin tərəfdarı deyiləm. Mövcud normalar daha məqbuldur. 3-cü doza vaksinin vurulması dünya praktikasında qəbul olunmuş qaydadır. Baxmayaraq ki, vaksinlərin gətirilməsi, çatdırılması dövlətimiz üçün böyük xərc tələb edir. Lakin dövlət insanların sağlamlığını önə çəkdiyindən əhalini pulsuz şəkildə vaksinlərlə təmin edir. Sabahdan yenidən müəyyən məhdududiyyətlər tətbiq olunacaq. Vaksin olunmayan insanların müəyyən arenalara girişi qadağan olunacaq. Bunun düzgün yanaşma olduğunu düşünürəm".



Deputat bildirib ki, yeni yaranmış "Omikron" ştammı yoluxmaları artırır. Dünyası dəyişənlərin də sayı günü- gundən artır: "Ona görə məhdudiyyətlərin sərtləşdirilməsi insanlar arasında təmasın azalmasına səbəb olacaq. Hamını 3- cü doza vaksinasiyaya dəvət edirəm. Buna hamımız bu məsələyə ictimai məsuliyyət kimi yanaşmalıyıq. Müəyyən olunmuş qaydalar qüvvədə qalır. Sayın artırılmaması düzgündür".