Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən NARAZILIQ VAR... - Konqres prezidentə müraciət edib

“Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi 23 il tarixi olan Birləşmiş Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin fəaliyyətini görməzdən gəlir, diaspora siyasətinin təməl prinsiplərini kobud şəkildə pozur. Komitənin məsul şəxslərinin yarıtmaz fəaliyyəti onu deməyə əsas verir ki, bu gün milli və dövlət maraqları şəxsi və korporativ maraqlara qurban verilir”. DİA.AZ reyting.az-a istinadən xəbər verir ki, fikirlər Birləşmiş Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin (BUAK) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə müraciətində yer alıb.



BUAK-ın ölkə KİV-lərinə də təqdim etdiyi müraciətində təəssüflə qeyd olunur ki, bu gün Azərbaycan Respublikası Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin bir sıra məsul nümayəndələri getdikləri ölkələrdə onları qarşılayıb yola salan, bar və restoranlarda onlara əyləncə təşkil edən insanlarla əməkdaşlıq edir, dövlətimizin maraqlarına xidmət göstərən təşkilatlara hörmətsizlik nümayiş etdirirlər: “Bu baxımdan Dövlət Komitəsinin Aparat rəhbəri Daşqın Rəcəbli və digər məsul şəxslər bünövrəsi Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş milli diaspora strategiyasının təməl prinsiplərini kobud şəkildə tapdalayaraq, vaxtı ilə “Soros” Fondu ilə əlaqələri olan insanlarla əməkdaşlıq edərək fəaliyyətə başlamış "Demokratiyanın nəbzi" təşkilatının sədri, sonradan isə özünü qondarma “Birləşmiş Ukrayna Azərbaycanlıları Diaspora Təşkilatı”nın rəhbəri elan etmiş Hikmət Cavadovla olan dostluğa və digər maraqlara qurban verirlər. Bununla bağlı dəfələrlə komitə rəhbəri Fuad Muradova məlumat verilsə də, ciddi tədbir görülməyib. Əksinə, komitə rəhbərliyi, Ukraynada daima Heydər Əliyev siyasətinin əksinə gedən, ictimai yerlərdə Azərbaycan hakimiyyətini təhqir və təhdid edən insanlara fəxri adlar və mükafatlar verməklə qeyri-peşəkar və dağıdıcılıq fəaliyyəti ilə məşğul olur”.



Müraciətdə nəzərə çatdırılır ki, 2019-cu ildə Diasporla İş üzrə Dövlət Komətisinin sədri Fuad Muradov Ukraynanın ən böyük Azərbaycan diaspora təşkilatı kimi BUAK-ın rəhbərliyinə xahiş edərək bu ölkədə fəaliyyət göstərən digər kiçik təşkilatların bir mərkəzdə birləşdirilməsi üçün Koordinasiya Şurasının yaradılması təşəbbüsünü irəli sürüb: “BUAK-ın İdarə Heyəti milli birlik naminə bu təklifi qəbul edərək, Ukrayna Azərbaycanlıları Radasının yaradılmasına öz töhfəsini verib. Təəssüflər olsun ki, sonradan komitənin yarıtmaz və qeyri-peşəkar fəaliyyəti, hadisələrə şəxsi prizmadan yanaşması BUAK-ın Ali Məclisi tərəfindən müzakirə olunub, Ukrayna Azərbaycanlıları Radasının fəaliyyət proqramının kobud şəkildə pozulması və bu təşkilata ayrılan vəsaitin şəxsi mənafelər naminə xərclənməsi məsələləri nəzərə alınaraq 2020-ci ildə bu qondarma qurumdan çıxmaq qərarı verilib. Konqresin bu qərarını müsbət qarşılamayan komitə rəhbərliyi ötən dövr ərzində Birləşmiş Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinə qarşı qərəzli mövqe mümayiş etdirir. Təşkilatımızla bağlı mənfi rəy formalaşdırmaqla, ətrafında minlərlə soydaşımızı birləşdirən BUAK haqqında anti- dövlətçilik imici yaratmağa səy göstərir”.



Müraciətdə iddia olunur ki, Dövlət Komitəsi Azərbaycanın media nümayəndələrinə təsir edərək, BUAK-ın fəaliyyətinin işıqlandırılmasına mane olur: “Bundan əlavə, Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyinə və digər dövlət qurumlarına təsir göstərilir ki, BUAK-la əməkdaşlıq etməsinlər. Bu azmış kimi, Ukraynanın bir çox şəhərlərində Konqresə alternativ təşkilatlar yaratmaqla, parçalanma və qarşıdurmaya rəvac verirlər”.



Müraciətdə xatırlanır ki, BUAK fəaliyyət göstərdiyi ötən dövr ərzində Kiyev şəhərində dahi Azərbaycan şairi Səməd Vurğunun büstünün, İrpen və Lvov şəhərlərində görkəmli elm xadimi, akademik Zərifə Əliyeva adına oftalmoloji mərkəz və xatirə muzeyinin, Nikolayev şəhərində 416-cı Azərbaycan Toqonroq Diviziyasının xatirə kompleksinin, Xarkov şəhərində Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Fariz Səfərov adına istirahət parkı və onun büstünün, Dnepropetrovsk vilayətinin alman faşizmindən azad edilməsində rəşadətli döyüş yolu keçmiş azərbaycanlı Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Mikayıl Ələkbərovun abidəsinin ucaldılmasına nail olub. Bununla yanaşı, Birləşmiş Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin Odessa, Dnepr, Jitomir, Xarkov, Nikolayev və digər təşkilatlarının təşəbbüsü ilə adıçəkilən şəhərlərdə Azərbaycan mədəniyyət mərkəzləri və Azərbaycan dilində şənbə və bazar günü məktəbləri açılıb. Hər il ənənəvi olaraq Ukraynada fevral ayı “Xocalı ayı” elan edilərək, erməni vəhşiliyi ilə bağlı məlumatların Ukrayna ictimaiyyətinə çatdırılması üçün silsilə tədbirlər həyata keçirilir. Qeyd olunur ki, Konqresin səmərəli fəaliyyətinin nəticəsi olaraq, BUAK sədri Rövşən Tağıyev, fəxri sədr və məclis rəhbəri Akif Gülməmmədov, Dnepropetrovsk vilayət təşkilatının fəxri sədri Qüdrət Hacıyev, Nikolayev vilayət təşkilatının sədri Yunis Əliyev, BUAK-ın İdarə Heyətinin üzvü Qurban Abbasov Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə “Tərəqqi” medalına layiq görülüblər.



BUAK-ın müraciətində daha sonra qeyd olunur:



“Cənab Prezident! Birləşmiş Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin vilayət və şəhər təşkilatlarının sədrləri Sizdən xahiş edir ki, Diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsinin bu parçalayıcı və qərəzli mövqeyini araşdırmaq üçün aidiyyəti dövlət qurumlarına göstəriş verəsiniz. Rica edirik ki, BUAK-ın tarixi vətənimizlə koordinasiyasının təmin edilməsi üçün, Azərbaycan Prezident Administrasiyasının və Xarici İşlər Nazirliyinin aidiyyəti qurumları ilə əməkdaşlıq etməyimiz üçün bizə köməklik göstərəsiniz.



Cənab Prezident! Ukraynada yaşayan yüz minlərlə azərbaycanlı Sizin həyata keçirdiyiniz məqsədyönlü siyasəti dəstəkləyir, hər zaman vətənimizin sıravi əsgərləritək Ali Baş Komandanımızın istənilən əmrinə hazır olduğumuzu bildiririk. Bir daha Sizə doğma Azərbaycanımızın qüdrətli dövlətə çevrilməsi istiqamətində həyata keçirdiyiniz böyük işlərdə uğurlar arzulayırıq. Ukraynada yaşayan soydaşlarımız adından ulu Tanrıdan Sizə uzun ömür və can sağlığı diləyirik”.



Qeyd edək ki, müraciəti BUAK-ın vilayət və şəhər təşkilatlarının rəhbərləri adından aşağıdakı şəxslər imzalayıblar:



1. Rövşən Tağıyev - Birləşmiş Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin sədri



2. Akif Gülməmmədov - BUAK-ın Məclis sədri



3. Qüdrət Hacıyev - BUAK-ın Dnepropetrovsk vilayət təşkilatının fəxri sədri, BUAK sədrinin birinci müavini



4. Yunus Əliyev - BUAK-ın Nikolayev vilayət təşkilatının sədri



5. Vilayət Mamedov - BUAK-ın Kropivniçskiy vilayət təşkilatının sədri



6 Aydın Əliyev - BUAK-ın Odessa vilayət təşkilatının sədri



8. İsgəndər Vəliyev - BUAK-ın Çerniqov vilayət təşkilatının sədri



9. Rüfət Əbilov - BUAK-ın Çerkassı vilayət təşkilatının sədri



10. Qurban Abbasov - BUAK-ın Xarkov vilayət təşkilatının sədri



11. Ceyhun Qasımov - BUAK-ın Xmelnitsk vilayət təşkilatının sədri



12. Timur Abışov - BUAK-ın Vinnitsa vilayətinin sədri



13. İlqar Məmmədov - Ukrayna Azərbaycanlılarının Həmrəylik Konqresinin sədri



14. Xanlar Mahmudov - BUAK-ın Poltava vilayətinin sədri



15. Namiq Əliyev - BUAK-ın Çernavtsı vilayət təşkilatının sədri



16. Mətləb Nəcəfov - BUAK-ın İvano- Frankovsk vilayət təşkilatının sədri



17. Zahid Hüseynov - BUAK-ın Zakarpatiya vilayət təşkilatının sədri



18. Ədalət İsmayılov - BUAK-ın Ternopol vilayət təşkilatının sədri



19. Rəmzi Rzayev - BUAK-ın Krivoy-Roq şəhər təşkilatının sədri



20. Şikar Hüseynov - BUAK-ın Novomoskovsk şəhər təşkilatının sədri



21. Afaq Qədimova - BUAK-ın Mariupol şəhər təşkilatının sədri



22. Tərlan Nəsirov - BUAK-ın Pervomaysk şəhər təşkilatının sədri



23. Maqsud Şükürov - BUAK-n Povloqrad şəhər təşkilatının sədri



24. Namiq Quliyev – BUAK-ın İrpen, Kiyev vilayəti təşkilatının sədri



25. Xəyyam Həqiqətoğlu - BUAK-ın Aparat rəhbəri.



DİA.AZ Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin mövqeyinə hörmətlə yanaşır və məsələyə münasibətini işıqlandırmağa hazırdır.