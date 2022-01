QMİ-də sədr müavinindən öz gəlininə qarşı dini və mənəvi dəyərlərə sığmayan “DƏRS” - ŞOK FAKTLAR... Tarix: Bu gün, 12:45 | Çap et

Yazımızı Prezident İlham Əliyev cənablarının mənəvi və dini dəyərlərimizin qorunması ilə bağlı mühüm və hər zaman aktual olan fikirləri ilə başlamaq istərdik: “Bizi əsrlər boyu bir millət, bir xalq kimi qoruyan, saxlayan dəyərlərimiz olmuşdur. Bu gün bu məsələyə çox böyük diqqət göstərilir. Bu gün qloballaşan, çətinliklərlə üzləşən dünyada milli dəyərlərimiz bizim dövlətçiliyimizin təməlini təşkil edir”.







Bu fikirlərin təməlində dayanan əsas faktorlardan biri də milli-mənəvi dəyərlərimizin timsalında dövlətçilik ənənələrimizin qorunması prinsipidir. Lakin bu prinsipə kölgə salan bəzi məqamlar yaşanır ki, bu yazıda onlardan biri haqda danışacağıq. Beləliklə, mövzumuz da ali dəyərlərimizi kölgədə qoyan bir problemlə bağlıdır. Keçək mətləbə…



Qəmər xanıma və anasına 30-40 min dollar nəyə gərəkdir?



DİA.AZ hurriyyet.az-a istinadən bildirir ki, bu günlərdə tvpress.az-ın redaksiyasına daxil olan şikayət məktubu həqiqətən də ürəkağrıdıcı bir hadisəni əks etdirir və bu barədə yazmamaq, cəmiyyəti, eləcə də müvafiq strukturları həmin hadisə barədə məlumatlandırmamaq ən azından mənəvi məsuliyyətsizlik sayıla bilərdi. O cümlədən, daxil olan şikayətin işıqlandırılması həm də jurnalistika prinsiplərimizə aid olan bir məsələdir və əfsuslar olsun ki, milli-mənəvi, eləcə də dini dəyərlərimizə xas olmayan bir hadisədən bəhs edir.







Şikayətçi Cavadlı Ülviyyə Səmədağa qızı bizlərə həmkar sayıldığına görə onun şikayətini işıqlandırmaq üzərimizə ikiqat məsuliyyət qoyur. Ülviyyə Cavadlı ömür-gün yoldaşı, 3 oğul övladının atası Cavadlı Lətif Aydın oğlunu bu ilin avqustunda itirib. 08.08.2021-ci ildə ailəsinin başı üzərini alan qara buludlar bir müddət onu sakit buraxmayıb. Belə ki, əkiz oğlanlardan biri sağ tərəfli iflic və epilepsiya xəstəsidir. Böyük oğlu isə Türkiyədə təhsil alir. Övladlari ilə çətin vəziyyətdə qalan Ülviyyə xanım təkbaşına, atasız qalan övladlarını necə saxlayacağı barədə, onların müqəddəratının necə olacağı haqqında düşüncələrə dalarkən ona daha bir zərbə də dəyib– öz baldızı və qayınanası tərəfindən.



Hələ mərhum həyat yoldaşı Lətif sağ ikən dişləri-dırnaqları ilə topladıqları vəsait hesabına mənzil alan, ev sahibi olan bu ailənin xoşbəxtliyi uzun çəkməyib. Ülviyyə xanım çıxış yolunu aldıqları evi sataraq daha kiçik ev almasında və bu vasitə ilə övladlarının gələcəyini təmin etməsində görüb. Lakin sən saydığını say, gör fələk nə sayır, deyib atalarımız. Lətif haqq dünyasına qovuşduqdan sonra mərhumun bacısı- Cavadlı Qəmər Aydın qızı və anası- Cavadlı Nailə Bəybala qızı Ülviyyə xanımın qarşısında şərt qoyublar ki, əgər mənzili, evi satmaq fikrinə düşərsə, onlara da əldə ediləcək vəsaitdən pay düşür, özü də azı 30 min ABŞ dolları məbləğində.







Bu planı quran və 81 yaşında qayınanasını da bu planına alət edən tərəf isə şikayətçimizin dediyi kimi baldızı Cavadlı Qəmər xanımdır!



Qəmər Cavadlı kimdir?



İndi isə keçək mövzunun digər tərəfinə və görək Qəmər xanım kimdir və harada çalışır? Şikayətçimiz qeyd edir ki, Qəmər Cavadlı hazırda və uzun illərdir ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində (QMİ) hörmətli Şeyx həzrətlərimizin yanında çalışan və kifayət qədər tanınmış ictimai şəxslərdəndir. Onun haqqında Vikipediyadakı məlumatları araşdırarkən o da bəlli olur ki, Qəmər Cavadlı jurnalist, tədqiqatçı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru olması ilə yanaşı, həm də QMİ-nin ictimaiyyətlə əlaqələr və ailə problemləri (?!) üzrə sədr müavinidir!



Vikipediya məlumatında o da xüsusi vurğulanır ki, Qəmər xanım müsəlman dini idarələri tarixində bu statusu qazanan ilk qadındır. Nə deyə bilərik, bu əslində xoş və qürurverici bir statusdur, amma... cəmiyyətdəki prestij və şöhrət öz yerində, bu prestijin ailədaxili sosial məsələlərdə hansı rol oynaması, daha dəqiq desək, bu gün gəlinləri olan Ülviyyə xanımın başına gələnlərin təhlilindən çıxarılan nəticələr kifayət qədər böyük təəssüf doğurmaqdadır. Yeri gəlmişkən, onun mərhum qardaşının həyat yoldaşı olan Ülviyyə xanımın övladlarından biri ağır xəstədir və onun davamlı şəkildə müalicə proseduru keçməsinə ehtiyac var.







Təsəvvürünüzə gətirin, tək ana, üç övlad və onlardan biri xəstə. Çalışdığı yerdə böyük gəliri olmayan Ülviyyə xanımın belə bir vəziyyətdə bəlkə də satmaq istəmədiyi evini satışa çıxarması məcburiyyətini anlamaq isə çətin deyil, böyük oğlu xaricdə təhsil alır və ana onun nəyin bahasına olursa olsun təhsilini davam etdirməsini təmin etmək istəyir. Və belə yerdə Qəmər xanımın ehtiyacı olmadığı (bu barədə daha aşağıda qeyd edəcəyik) halda yaratdığı pproblemin, maddi vəsait marağının qeyd edilən milli-mənəvi, eləcə də dini dəyərlərdən qat-qat, hətta kosmos məsafəsindən də uzaq olması necə deyərlər, göz önündə canlanır.



Qəmər xanım QMİ-nin, çox hörmətli Şeyximizin yanında çalışır və özü də məhz ailə problemləri üzrə sədr müavini statusunu daşıyır.



Maraqlıdır, görəsən çox hörmətli Allahşükür Paşazadə ailə problemləri üzrə müavininin öz ailəsində yaratdığı və dini, mənəvi dəyərlərə sığmayan problemləri barədə məlumatlıdırmı?



Hər halda hesab edirik ki, Şeyximiz bu hadisələrdən məlumatsızdır və məlumatlı olsaydı, bir an da olsun bu problemin yaşanmasına izn verməzdi, hətta bunu edənləri tənbeh də edərdi. Müdrik xalqımızın belə bir deyimi də var– dünya malı dünyada qalır, haqq dünyasına anadan gəldiyin kimi köçürsən…



Bəlkə də bu məsələnin hüquqi çərçivədə həll olunması baldız Qəmər xanımın, yaxud qayınana Nailə xanımın xeyrinə olardı, amma olsa da, belə bu məsələnin mənəvi, dini dəyərlərimizə qətiyyən sığmadığını bəri başdan vurğulaya bilərik. İslam dininə bağlılıq yalnız ibadətlə və s. ilə ölçülmür, bu dinin irfanı, tövhidi, elmi və helmi də mövcuddur ki, onlara riayət etmək hər bir müsəlmanın Allah qarşısındakı bilavasitə mənəvi borcudur!



Amma və Lakin…







Kiçik araşdırmalarımızdan sonra üzə çıxardığımız faktlar bizi daha da məyus etdi. Daha doğrusu, QMİ-nin, yəni Şeyx həzrətlərinin ictimaiyyətlə əlaqələr və ailə problemləri məsələləri üzrə sədr müavini Qəmər xanımın istər birbaşa, istərsə də dolayısı ilə, (yəni, ailə üzvlərinə məxsus) üzə çıxan bəzi mülklərinin, varidatlarının bir hissəsini diqqətinizə çatdırırıq:



1. Xırdalan şəhərində “Milyonerlər məhəlləsi” adlanan ərazidə 3 mərtəbəli villa.



2. Mərdəkan qəsəbəsində 2 mərtəbəli villa.



3. Həsən Əliyev (keçmiş İnqilab) küçəsində yeni yaşayış binasında oğlu Elturan üçün alınmış mənzil.



4. Riyad “Gənclik şəhərciyi”ndə qızı Selcan Qasımovaya aid mənzil.



5. Riyad “Gənclik şəhərciyi”ndə oğlu Elturan Qasımov üçün mənzil.



6. Yasamal rayonu, Mirəli Seyidov küçəsi 16-da qaynanası Cavadlı Nailənin yaşadığı 3 otaqlı mənzil. Bu mənzil də Qəmər Cavadlının qızı Selcanın adına alınıb.



7. Şamaxı şəhərinin Mədrəsə kəndində bağ evi- oğlu Elturan Qasımovun adına.



8. Türkiyənin İstanbul şəhərində 4 otaqlı və daha bir mənzil (ümumilikdə 2 mənzil)



9. Quba rayonu ərazisində hektarlarla torpaq sahəsi.



Yəqin ki, Qəmər xanım bütün bunları bizdən də yaxşı bilir! Və, bütün bunlar yalnız öyrənə bildiyimiz ünvanlardır ki, onların hər biri Qəmər xanımın və həyat yoldaşının birgə əldə etdikləri mülkiyyətlərdir. Maraqlıdır, görəsən bu mülkiyyətləri bir araya toplayaraq qiymətləndirsək neçə milyon manat edər? Yaxud, QMİ-də əmək haqqı nə qədər yüksəkdir ki, Cavadlılar ailəsi bütün bunlara və hələ bilmədiklərimizə (!) sahibdirlər? Üstəlik, ağır və çıxılmaz vəziyyətdə 3 övladı ilə qalan və məcburiyyətdən əri ilə birlikdə aldıqları evi satmağa məcbur olan gəlinləri- Ülviyyə Cavadlıdan vərəsəlik payı tələb edirlər?



Onların 30-40 min manata bu qədərmi ehtiyacları yaranıb? Məgər uca Allah yerə göndərdiyi peyğəmbərləri vasitəsi ilə buyurmayıbmı ki, gözü tox olsunlar, acizləri və məzlumları incitməsinlər, acları doyursunlar, dünya malından özlərinə yetəcək qədər sahib olsunlar, çox olarsa artığını ehtiyacı olanlarla bölüşsünlər, ən nəhayəti isə İslamın buyurduğu mənəvi və irfani dəyərlərinə əməl edib imtahan dünyası üçün deyil, həqiqət dünyası üçün yaşasınlar və xilaslarını bu dünyada sığortalasınlar?







Görəsən, Şeyx Allahşükür Paşazadə hansı addımı atacaq? Yoxsa bu hadisəyə görə Qəmər xanıma mükafat verəcək?



Yəqin ki, Qəmər xanım bütün bunları bizdən də yaxşı bilir, amma əməl məsələsinə gələndə onları gözardı edir, üstəlik çalışdığı kifayət qədər nüfuzlu bir təşkilatda hansı vəzifəni daşıdığını da unudur. Və, çox hörmətli Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə həzrətləri milli-mənəvi və dini dəyərlərimizə zidd təsiri bağışlayan bu ağrılı-acılı hadisədən məlumatlı olarsa, hansı tədbirləri görəcək ???



Bunu zaman göstərəcək. Bizi izləyin!



ARDI VAR







İddia olunanlarla bağlı dia.az olaraq qarşı tərəfi də dinləməyə hazırıq...