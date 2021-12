Putin hamını Rusiya vətəndaşı etmək istəyir: - Cəmi 3 aya pasport almaq olacaq Tarix: Bu gün, 15:22 | Çap et

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Dövlət Dumasına “Rusiya Federasiyasının vətəndaşlığı haqqında” federal qanun layihəsi təqdim edib.



Sənəddə qeyd olunur ki, dövlət başçısı yalnız müstəsna qaydada Rusiya Federasiyasına vətəndaşlığın verilməsi ilə məşğul olacaq.



Digər kateqoriyalı müraciət edənlərə münasibətdə isə qərarverici orqan Rusiya Daxili İşlər Nazirliyi və Xarici İşlər Nazirliyidir. Bu, vətəndaşlığa qəbulun ümumi prosedurunu bir ildən üç aya qədər qısaldacaq.



DİA.AZ cebhe.info-ya istinadən xəbər verir k, istisna əsaslarla qəbul aşağıdakılara şamil olunacaq:



* Keçmiş SSRİ vətəndaşı olan Böyük Vətən Müharibəsi veteranları;



*Rusiyaya xüsusi xidmətləri olan şəxslər;



*Peşəsinə, ixtisasına görə və ya digər səbəblərə görə Rusiya Federasiyasına maraq göstərən şəxslər.



Qanun layihəsi Prezidentin Rusiya vətəndaşlığını sadələşdirilmiş qaydada əldə etmək hüququ olan şəxslərin kateqoriyalarını müəyyən etmək səlahiyyətlərinin genişləndirilməsini ehtiva edir. O, təkcə humanitar məqsədlər üçün deyil, həm də istənilən digər məqsədlər üçün belə kateqoriyaları müəyyən edə biləcək.



Sənəd namizəd kateqoriyasına qoyulan tələblərin sayının azaldılmasını və Rusiya Federasiyasının vətəndaşı kimi tanınacaq şəxslərin dairəsinin genişləndirilməsini nəzərdə tutur. Bunlar təkcə 6 fevral 1992-ci il tarixinə Rusiyada yaşayan keçmiş SSRİ vətəndaşları deyil, həmçinin aşağıdakılardır:



*6 fevral 1992-ci ilədək Rusiya Federasiyasının (RSFSR) ərazisində anadan olanlar;



*Doğulan zaman valideynlərindən ən azı biri keçmiş SSRİ vətəndaşı olan və Rusiya Federasiyasının (RSFSR) ərazisində daimi yaşayan şəxslər;



*SSRİ və ya Rusiya Federasiyasına sədaqət andı içmiş və 6 fevral 1992-ci il tarixinə Rusiya Federasiyasının yurisdiksiyasında olan və digər dövlətlərin ərazilərində yerləşən hərbi hissələrdə xidmət etmiş hərbi qulluqçular.



Həmin şəxslərin xarici vətəndaşlığının olması onları rusiyalı kimi tanımaqdan imtina etmək üçün əsas yaratmayacaq.



Evlilik yolu ilə sadələşdirilmiş qaydada Rusiya vətəndaşlığı yalnız ər-arvadın ümumi uşağı olduqda əldə edilə bilər. Bu şərt Rusiya vətəndaşlığını əldə etmək üçün əcnəbilərlə ruslar arasında sata nikahların bağlanması təcrübəsini azaltmaq niyyəti daşıyır.



Rusiya vətəndaşlığına qəbulla bağlı qərarların ləğvi əvəzinə vətəndaşlığa xitam verilməsi institutu tətbiq ediləcək. Rusiya Federasiyasında yaşayan rusların vətəndaşlığına xitam verilməsi ilə bağlı qərarların qəbul edilməsi üzrə prezidentin səlahiyyətlərinin Daxili İşlər Nazirliyinə verilməsi təklif olunur və xaricdə yaşayanlarla bağlı qərarlar Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən veriləcək.



Sənədə əsasən, Prezident əcnəbilərin himayəsində olan və ya onlar tərəfindən övladlığa götürülən uşaqların yaşayış yerindən asılı olmayaraq, hüquqlarının müdafiəsini təmini məqsədi ilə Rusiya Federasiyasının vətəndaşlığına xitam verilməsi haqqında qərarlar qəbul edir. maraqlar. Valideynlərinin (övladlığa götürənlərin) təşəbbüsü ilə Rusiya vətəndaşlığına xitam verilmiş bütün şəxslərin 18 yaşına çatdıqdan sonra beş il ərzində Rusiya vətəndaşlığını sadələşdirilmiş qaydada əldə etmək hüququ tanınır.



Qanun layihəsi on illik müddət müəyyən edir, bundan sonra vətəndaşlığa qəbul prosesində yol verilmiş pozuntulara görə Rusiya Federasiyasının vətəndaşlığına xitam vermək mümkün olmayacaq. Cinayətlərə görə vətəndaşlığa xitam verildikdə bu müddət tətbiq edilməyəcək.



Yeni sənəddə siyahı daha genişdir. Bura terror xarakterli cinayətlərlə yanaşı, dövlət əleyhinə olan bəzi ağır cinayətlər, habelə narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin dövriyyəsi sahəsində cinayətlər də daxildir.



Qanun qəbul olunarsa, rəsmi dərc edildiyi gündən 180 gün sonra qüvvəyə minir.



Qeyd edək ki, 31 may 2002-ci il tarixli "Rusiya Federasiyasının vətəndaşlığı haqqında" i Qanunun qüvvəyə mindiyi gündən bəri 7,3 milyondan çox insan rusiyalı olub.



Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin Miqrasiya Məsələləri Baş İdarəsinin rəisi Valentina Kazakovanın sözlərinə görə, son illər Rusiya vətəndaşlığının alınmasına tələbat artır.



“2019-cu ildə 500 minə yaxın xarici vətəndaş və vətəndaşlığı olmayan şəxs Rusiya Federasiyasının vətəndaşlığı alıb. Bu rəqəmi 2018-ci illə (270 min olan) müqayisə etsək, görərik ki, müraciət edənlərin sayı 85% artıb. İlk növbədə bunlar Ukrayna vətəndaşlarıdır. Onlar vətəndaşlıq alanların əhəmiyyətli hissəsini təşkil edir, bu, təxminən 300 min nəfərdir. İkinci yerdə 51 minə yaxın Qazaxıstan vətəndaşları durur. Daha sonra Tacikistan, Moldova, Özbəkistan, Ermənistan vətəndaşları gəlir”, - deyə Kazakova “İzvestiya”ya müsahibəsində bildirib.



2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında Rusiya Federasiyasının vətəndaşlığını təxminən 668 min nəfər qəbul edib