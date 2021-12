Bakı Ali Neft Məktəbinin yaradılmasının 10-cu ildönümü qeyd olunub - FOTO Tarix: Bu gün, 17:18 | Çap et

DİA.AZ: - Dekabrın 21-də SOCAR-ın Bakı Ali Neft Məktəbinin (BANM) yaradılmasının 10 illiyi

münasibətilə Ali Məktəbin kampusunda təntənəli yubiley tədbiri keçirilib. Yubiley tədbiri

torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canını fəda edən şəhidlərin xatirəsinin yad edilməsi və

Dövlət Himninin səsləndirilməsi ilə başlanılıb.

DİA.AZ xəbər verir ki, sonra Azərbaycan Respublikasının

Prezidenti İlham Əliyevin 2017-ci il may ayının 1-də kampusun açılışında BANM haqqında

söylədiyi fikirləri əks etdirən və “BANM- 10 il” adlı videoçarxlar nümayiş olunub.

Tədbiri giriş sözü ilə açan Bakı Ali Neft Məktəbinin rektoru Elmar Qasımov demişdir:

“Azərbaycanda müasir tədris proqramları və təlim texnologiyaları əsasında mühəndis

kadrlar yetişdirən Ali Məktəbimizin məzunları SOCAR-ın və ölkənin müxtəlif sənaye

müəssisələrində, eyni zamanda transmilli şirkətlərdə çalışaraq iqtisadiyyatın, sənayenin

inkişafına töhfələr verir, dünyanın nüfuzlu ali məktəblərində təhsilini davam etdirir, nəhəng

şirkətlərdə Azərbaycanı layiqincə təmsil edirlər. Böyük qürur və fəxarət hissi ilə bildirirəm

ki, Bakı Ali Neft Məktəbi ən müasir texnologiyalar və peşəkar pedaqoji heyətlə təmin

edilmiş innovativ təhsil müəssisəsi olaraq inkişaf edib, Azərbaycan ali təhsil

müəssisələrinin reytinq cədvəlində liderliyə yüksəlib, orta qəbul balı üzrə Respublika

birincisidir”.

Tədbirdə çıxış edən SOCAR-ın prezidenti Rövnəq Abdullayev Ali Məktəbin

tələbələrinə üz tutaraq, demişdir: “Bu gün bu təntənəli yubiley mərasimində əminliklə deyə

bilərik ki, Bakı Ali Neft Məktəbi artıq öz sahəsində ölkəmizdə fəaliyyət göstərən ən

qabaqcıl ali təhsil müəssisəsi kimi tanınır. Heç şübhə etmirəm ki, şirkətimizin, şanlı neft

sənayemizin gələcək liderlərindən bir çoxu sizin aranızdadır. Azərbaycan Respublikasının

möhtərəm Prezidenti İlham Əliyev cənablarının rəhbərliyi altında SOCAR-ın lokal bir neft

şirkətindən transmilli enerji şirkətinə çevrilməsinə nail olmuşuq. İndi sizin qarşınızda daha

geniş üfüqlər açılıb. İnanıram ki, Siz təhsildə qazandığınız uğurları gələcək istehsalat

fəaliyyətinizdə də davam etdirəcək, Azərbaycan neftçilərinin bu günkü nəslindən daha da

irəli gedəcək, daha böyük nailiyyətlərə imza atacaqsınız.”

SOCAR-ın prezidenti Rövnəq Abdullayevin 20 dekabr 2021-ci il tarixli əmri ilə Bakı

Ali Neft Məktəbinin rektoru Elmar Qasımov və Neft-qaz mühəndisliyi kafedrasının

professoru Siyavuş Azakov SOCAR-ın “Fəxri neftçi” döş nişanı, həmin kafedranın

professoru Fuad Vəliyev və dosenti Xanum Cəfərova SOCAR-ın “Fəxri fərmanı” ilə təltif

ediliblər. Mükafatları SOCAR-ın prezidenti Rövnəq Abdullayev təqdim etmişdir.

Tədbirdə çıxış edən ekologiya və təbii sərvətlər naziri Muxtar Babayev Bakı Ali Neft

Məktəbinə fəaliyyətində uğurlar arzulayaraq, Ali Məktəbin 10 illik qısa müddətdə böyük

nailiyyət əldə etdiyini, həmçinin Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə uğurlu əməkdaşlıq

aparıldığını bildirmişdir.

Gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov Bakı Ali Neft Məktəbinin fəaliyyətini yüksək

qiymətləndirmiş, 10 illik yubiley münasibətilə təbriklərini çatdırmış və rəhbərlik etdiyi

Nazirliyin BANM ilə əməkdaşlığa hazır olduğunu vurğulamışdır.

Təhsil nazirinin müavini Firudin Qurbanov tədbir iştirakçılarını salamlayaraq Bakı Ali

Neft Məktəbini müasir tələblərə cavab verən ali təhsil ocağı kimi qiymətləndirib, Ali

Məktəbdə ölkənin gələcəyi üçün önəmli ixtisaslarda təhsil verildiyini və ölkədə bu cür təhsil

müəssisəsinin fəaliyyətinin qürurverici olduğunu qeyd edib.

Tədbirdə BANM-in uğurlu məzunlarından Ali Məktəbdə Keyfiyyətin təminatı

şöbəsinin rəisi vəzifəsində çalışan, “Yüksəliş” müsabiqəsinin qaliblərindən olan Güldənə

Hidayətli və SOCAR-ın Heydər Əliyev adına Neft Emalı Zavodunun modernizasiyası

layihəsində çalışan Rafael Abdullayev tələbəlik həyatları haqqında xatirələrini bölüşmüşlər.

Mərasimin sonunda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə SOCAR-ın Bakı Ali Neft

Məktəbinin 10 illik yubileyi ilə əlaqədar müraciət oxunub.

Azərbaycanın tam ingilisdilli yeganə texniki ali məktəbi olan SOCAR-ın Bakı Ali Neft

Məktəbinin kampusunun açılışı 2017-ci il may ayının 1-də Prezident İlham Əliyev

tərəfindən həyata keçirilib. BANM hələ ilk qəbul aparılan ildə Dövlət İmtahan Mərkəzinin

(DİM) tərtib etdiyi reytinq cədvəlində 51 ali təhsil müəssisəsi arasında lider kimi tarixə

düşüb. Hazırda BANM-də Neft-qaz mühəndisliyi, Kimya mühəndisliyi, Proseslərin

avtomatlaşdırılması mühəndisliyi, İnformasiya təhlükəsizliyi, Kompüter mühəndisliyi və

Biznesin idarə edilməsi ixtisasları üzrə bakalavr, Neft-qaz mühəndisliyi, Kimya

mühəndisliyi, Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi və Biznesin idarə edilməsi

(MBA) ixtisaslarında magistr pilləsi üzrə qəbul həyata keçirilir. Ali Məktəbdə doktorantura

pilləsi və Neft-qaz mühəndisliyi ixtisası üzrə təkrar ali təhsil həyata keçirilir. SOCAR-ın Bakı

Ali Neft Məktəbinə orta qəbul balı 650 və daha yuxarıdır. Bu da Azərbaycanda ən yüksək

göstəricidir. 2021/2022-ci tədris ilində ölkə üzrə Prezident təqaüdünə layiq görülmüş 102

nəfərdən 33-ü BANM-in tələbəsidir. Bu, Azərbaycanın təhsil tarixində rekord göstəricidir.

Hazırda Ali Məktəbdə təhsil alan Prezident təqaüdçülərinin sayı 205 nəfərdir.