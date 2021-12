Gözlərdən uzaq Putin-Bayden görüşü: - Moskvanı hansı sürprizlər gözləyir? Tarix: Dünən, 19:10 | Çap et

ABŞ və Rusiya prezidentlərinin Ukrayna ətrafındakı vəziyyətlə bağlı görüşü nəticəsiz başa çatdı.



Bölgədə gərginlik davam etdiyindən, müharibə riski hələ aradan qalxmayıb. Ona görə də ABŞ Prezidenti Vladimir Putinin Ukraynaya hücumla bağlı hansı qərara gəldiyini bilmir. Yəni Vaşinqton ABŞ və Rusiya prezidentlərinin videokonfrans vasitəsilə keçirilən görüşündən sonra Putinin hansı addım atacağını müəyyənləşdirməyə çalışır. Ukraynaya təcavüz təhlükəsi aradan qalxmadığından Bayden administrasiyası Kremli hücum mövqeyindən çəkindirmək üçün preventiv cəza tədbirlərinə əl atmağı qərara alıb.



Əslində, Ağ Evin 2014-cü ildə Krımın ilhaqından sonra Rusiyaya qarşı Qərb koalisiyasını bərpa etmək niyyəti hiss olunur. Artıq ABŞ bu prosesə start verib. Hadisələrin inkişafı Moskvanın yaxın günlərdə addımlardan asılı olacaq. “ABŞ Prezidenti Rusiya Prezidentinə işğalı nəzərdə tutmayan, lakin Minsk razılaşmaları və “Normand formatı”nda danışıqların köməyi ilə Donbassdakı vəziyyətin həlli üçün diplomatiyada irəliləyiş əldə etmək üçün alternativ ssenarinin mümkün olduğunu bildirib. Sonda Rusiyanın hansı hərəkət yolunu seçəcəyini sözlə deyil, əməllə yaxın günlərdə görəcəyik”-deyə ABŞ-ın Milli Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə Müşaviri Cek Sallivan bildirib.



ABŞ Prezidentinin müşaviri vurğulayıb ki, ABŞ-ın əsas məqsədi Rusiyanın Ukraynanın böyük ərazisinə hərbi müdaxiləsinin qarşısını almaqdır. O əlavə edib ki, Co Bayden dekabrın 9-da Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski ilə telefon danışığı aparacaq. Rusiya tərəfindən eskalasiya baş verəcəyi təqdirdə, ABŞ NATO-ya üzv ölkələrin şərq sərhədini əlavə imkanlarla gücləndirəcək. Müşavir ABŞ Prezidenti Co Baydenin Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə birbaşa və açıq söhbət etdiyini deyib: “O, Prezident Putinə açıq şəkildə dedi ki, Rusiya Ukraynanı işğal etməkdə davam edərsə, ABŞ və avropalı müttəfiqlərimiz buna güclü iqtisadi tədbirlərlə cavab verəcəklər: “Biz ukraynalıları artıq təmin etdiyimizdən əlavə müdafiə vasitələri ilə təchiz edəcəyik”. Bundan əlavə, Bayden Putinə deyib ki, hadisələrin inkişafı üçün başqa variant yalnız deeskalasiya və diplomatiyadır”.



Yayılan məlumatlara görə, Bayden administrasiyası mümkün cavabla bağlı Almaniyanın yeni hökuməti ilə intensiv məsləhətləşmələrə başlayıb. Rusiya Ukraynanı işğal etmək qərarına gələrsə, ABŞ Almaniyanı Rusiyanın “Şimal axını-2” qaz kəmərinin fəaliyyətini dayandırmağa razı salmağa çalışacaq. “Reuters” isə Konqresin baş köməkçisi və avropalı diplomata istinadən yazır ki, Vaşinqton və Berlin Rusiya qoşunlarının Ukraynaya hücum edəcəyi halda “Şimal axını-2” boru kəmərinin işə salınmasını bağlamaq barədə artıq razılığa gəlib.



“Bloomberg” agentliyi xəbər verir ki, hazırda ABŞ və onun avropalı tərəfdaşları “Şimal axını-2”ni Rusiya Prezidenti üzərində potensial təsir aləti kimi qiymətləndirirlər. Berlin ABŞ rəsmilərini Rusiyanın hücum edəcəyi halda kəmərin bağlanacağına inandırıb.



Agentliyə açıqlama verən mənbənin sözlərinə görə, Bayden administrasiyası Almaniyanın yeni hökumətindən belə bir şəraitdə layihəni dayandırmaq öhdəliyi tələb edir. Almaniyanın yeni hökumətinin dekabrın 8-də təsdiqlənəcəyi gözlənilir. Almaniyanın yeni koalisiyasını yaradan partiyalar koalisiya müqaviləsində boru kəmərindən bəhs etməyiblər. Ona görə də Rusiyanın Ukraynaya müdaxiləsi halında Almaniyanın yeni hökumətinin necə hərəkət edəcəyi hələlik bəlli deyil. Eyni zamanda, yeni kansler Olaf Şolts qeyd edib ki, idarə heyəti hadisələrin inkişafını izləyir. Lakin Şolts jurnalistlərin Rusiyanın Ukraynaya genişmiqyaslı müdaxiləsi halında Almaniyanın qaz kəmərini dayandırıb-dayandırmayacağı ilə bağlı sualına dəqiq cavab verməkdən yayınıb. Ukrayna isə Rusiyanın “Qazprom”şirkəti ilə qaz tranziti müqaviləsini 15 il müddətinə uzatmaq istəyir.



“Naftoqaz Ukrainı” şirkətinin idarə heyətinin sədri Yuri Vitrenko hesab edir ki, Rusiya Avropanı şantaj və onu tez bir zamanda “Şimal axını 2” layihəsini sertifikatlaşdırmağa məcbur etmək üçün Ukrayna ərazisindən qaz tranzitinin həcmini bilərəkdən azaldır. “Global News”un yazdığına görə, ABŞ dövlət katibinin müavini Viktoriya Nuland Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsində bildirib ki, Bayden administrasiyası Almaniyanın yeni hökuməti ilə intensiv məsləhətləşmələrə başlayıb.



Avropa hökumətləri Kremlin dünya tarixini yenidən yazmaq cəhdlərindən narahatdır. Viktoriya Nuland isə rus qoşunlarının Ukrayna sərhədinə doğru həyəcanlı hərəkətini müzakirə edərək, Vaşinqtonun Vladimir Putinin Sovet İttifaqını yenidən yaratmaq niyyətindən qorxduğunu bəyan edib. O, Rusiyaya xəbərdarlıq edib ki, Ukraynaya qarşı yeni təcavüz işğalçı ölkəyə çoxlu qan bahasına başa gələcək. “Heç birimizin müharibə istəməməsinin xeyli səbəbi var. Bu, Ukrayna üçün son dərəcə qanlı və ağır olacaq. Ancaq Rusiya üçün daha qanlı və ağır olacaq”,-deyə ABŞ-ın Dövlət katibi Entoni Blinken bəyan edib.



Bir müddət əvvəl Pentaqonun rəhbəri Loyd Ostin də Sovet İttifaqının Ukraynaya hücumu ilə bağlı həyəcan təbili çaldığını bildirmişdi: “Biz hər şeyi beynəlxalq ictimaiyyətlə birlikdə edəcəyik. Ən yaxşı halda Sovet İttifaqının Ukraynaya müdaxiləsini görməyəcəyik”,-deməklə Rusiyanı bu iddialarından əl çəkməyə çağırıb. Avropa və ABŞ Rusiyanı ən sərt sanksiyalarla, o cümlədən “SWIFT” beynəlxalq maliyyə köçürmə sistemindən xaric etməklə və Rusiya banklarına qarşı sanksiyalar tətbiq etməklə rublun dollara mübadiləsinə məhdudiyyətlər qoymaqla hədələyir.



Rusiya da öz növbəsində, Donbasda qoşunların təmas xəttinə qoşun yerləşdirən, təlimlər keçirən və NATO ölkələrindən hərbi yardım alan Kiyevin hərəkətlərindən narahat olduğunu bildirir. Keçən həftə Rusiya Prezidenti Putin NATO-dan alyansı şərqə doğru genişləndirməyəcəyinə, xüsusilə də Ukraynanın üzvlüyə qəbul edilməyəcəyinə dair hüquqi təminat istəyəcəyini açıqlamışdı.



Söhbətdən əvvəl Bayden Putinin təyin etdiyi “qırmızı xətti”ni, yəni “Ukraynanı NATO-ya qəbul etməmək şərtini tanımağa razısınızmı?” sualına “Mən heç kimin “qırmızı xətləri”ni qəbul etmirəm” cavabını verib. Görüşdən əvvəl heç bir irəliləyiş gözləmədiyini açıqlayan Kreml Ukraynaya müdaxilə etmək niyyətini inkar edir. Eyni zamanda, Kreml “ABŞ ilə yaxşı, proqnozlaşdırıla bilən münasibətlər” arzusunda olduğunu bəyan edir.



Baydenin xəbərdarlığına cavab olaraq Vladimir Putin vurğulayıb ki, məsuliyyəti Rusiyanın çiyninə yükləmək olmaz. Çünki Ukrayna ərazisini işğal etmək üçün təhlükəli cəhdlər edən və sərhədlərimizdə hərbi potensialını gücləndirən NATO-dur. Ona görə də Rusiya NATO-nun şərqə doğru genişlənməsini və Rusiyaya bitişik dövlətlərdə zərbə hücum silah sistemlərinin yerləşdirilməsini istisna edən etibarlı, hüquqi cəhətdən təsdiq edilmiş təminatların əldə edilməsində ciddi maraqlıdır.



ABŞ və Rusiya prezidentlərinin nəticəsiz hesab edilən görüşünün yekunları hər iki tərəf üçün “qırmızı xətt” hesab edilən məsələyə dair razılığa gəlmədiyini göstərir. Rusiya ABŞ-dan NATO-nun şərqə doğru genişlənməsi proqramından imtinasını, yəni Ukraynanın alyansa qəbul edilməsini tələb edir. Ukrayna sərhədinə 94 min qoşunun cəmləşməsini də Rusiya sərhədlərinə çatmaqda olan NATO-dan müdafiə məqsədi ilə atılmış addım kimi təqdim edir. Bu isə Rusiyaya beynəlxalq ictimaiyyətin Ukraynaya hücum planından diqqətini yayındırmaq imkanı yaradır. Doğrudur, Ukraynanın hazırda NATO-ya tamhüququlu üzv kimi qəbul ediləcəyi real görünmür.



Çünki Ukrayna NATO-ya üzv olmaq üçün lazım olan siyasi və hüquqi islahatlar paketini , o cümlədən Üzvlüyə dair Fəaliyyət Planını (MAP) yerinə yetirməyib. Ancaq beynəlxalq rəqabətdə geostrateji əhəmiyyətini nəzərə alaraq, ABŞ Ukraynaya NATO-dan kənar bərabərhüquqlu müttəfiq statusunu verə bilər. NATO-nun şərqə doğru genişlənmə proqramından imtina etməsi yalnız Ukraynanın deyil, Gürcüstanın və Moldovanın da alyansa inteqrasiyasına son verilməsi deməkdir. Nə ABŞ, nə də rəsmi Brüssel bununla razılaşar. Bu səbəbdən, perspektivdə Şərqi Avropada, Ukrayna ətrafında və Qara dənizdə NATO-Rusiya qarşıdurmasının artacağını proqnozlaşdırmaq olar. NATO-nun Baş katibi Yens Stoltenberqin Latviyaya 40 min nəfərlik ordu yerləşdiriləcəyinə dair açıqlamasını da Rusiyaya xəbərdarlıq kontekstindən dəyərləndirmək lazımdır.



İkincisi, Ukrayna ətrafında yaranmış gərginlik Bayden administrasiyasına Transatlantik müttəfiqləri ABŞ-ın ətrafında cəmləmək və Avropadakı mövqeyini gücləndirmək imkanı yaradır. Ona görə də Baydenin Putinə güzəştə getməsi real sayıla bilməzdi.



Üçüncüsü, ehtimal olunan müharibə xarakterinə görə başqalarından fərqlidir. Çünki Ukraynanın digər əraziləri Donbas və Krım deyil. Bu baxımdan, Rusiyanın istənilən hücumu açıq təcavüz aktı kimi qiymətləndiriləcək. Eləcə də də, Donbas da Krım deyil. Yəni Rusiyanın Krımdan fərqli olaraq, Donbasa açıq iddiası yoxdur. Ukraynanın ərazi bütövlüyünü təmin etmək üçün Donbasda genişmiqyaslı hərbi əməliyyatlara başlamaq hüququ var. Rusiyanın bu prosesə müdaxiləsi Moskva üçün ciddi problemlər yarada bilər. Belə ki, ABŞ Ukraynaya yüksək dəqiqliklə vuran ağıllı silahlar verəcək.



Hərbi əməliyyatlar başlayacağı təqdirdə, NATO standartlarına uyğun müasir silahlar Rusiya ordusunda çox ciddi itkilərə səbəb ola bilər. Nəhayət, ABŞ Rusiyaya ağır iqtisadi sanksiyalar tətbiq etməyə hazırlaşır. Hələlik, embarqoların əsas hədəfi Rusiyanın neft-qaz sektoru olacaq. Ukrayna isə Rusiya iqtisadiyyatını çökdürmək üçün “SWIFT” sistemindən çıxarılmasını təklif edir.



Əslində, bu təklif ilk olaraq, ötən il ABŞ-da keçirilmiş prezident seçkiləri zamanı Co Baydenin namizədlik platformasına daxil idi. Əgər Rusiya işğalçılıq siyasətini davam etdirərəsə, ABŞ beynəlxalq pul köçürmə sistemində Rusiyanın fəaliyyətini blok edə bilər. Ancaq hələlik ABŞ-ın fiziki və hüququi şəxslərin xaricdəki bank hesablarını dondurmaqla Rusiyaya valyuta axınının qarşısını almağa çalışacağı gözlənilir.



Bundan başqa, Rusiyanın müdafiə sənayesi kompleksinə, o cümlədən silah satışına sanksiyalar tətbiq edəcəyi istisna edilmir.

