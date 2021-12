Paşinyanı arzulayan Osmanqızına... - Adam Sorosun tulası olanda nə olar? Tarix: Bu gün, 12:34 | Çap et

Məncə, bu, artıq sondur: insan milli kimlik, şərəf, ləyaqət baxımından bitəndə və əxlaqsızlığın dibində olanda bu sözü işlədə bilər.



Milli kimlik, milli qürur və milli mənəviyyat – savadla ölçülməz, qabiliyyətlə dərk edilməz. Bu, candan-qandan gəlir, ruhla hiss edilir, yaddaşa bağlıdır. İnsanın yalnız yaddaşı pozulmalı, genetik kodu qarışmalı, qüruru çilik-çilik olmalıdır ki, bu sözü deyə bilsin!



Yalnız fahişənin, oğraşın milli kimliyi olmur. Bədənin pul qarşılığında istismara verilməsi yalnız fiziki materialı vaxtından əvvəl nimdaşlaşdırmır, həm də düşüncəni, təfəkkürü aşılayır, yaddaşı silir, yaranış səbəbini sıfırlayır.



Sevinc Osmanqızının “Kaş, bizim prezidentimiz Paşinyan olaydı” deyən “tamaşaçısının” sözülərini dəfələrlə və ürəklə təkrarlamasının adı budur!



O "tamaşaçı"nın da qurulmuş bir oyun olmasına qəti şübhə etməyin!



***



Erməni millət adı olmaqdan çoxdan çıxıb. Hələ Puşkin dönəmində erməni sözü “qul, oğru” sözlərinin sinonimi kimi işlənib.



Erməni – həyasız, abırsız, yalançı, andını pozan, vədinə əməl etməyən, vəhşi, terrorçu, ilk fürsətdə dostunu arxadan vuran, rəhmsiz, uşaq qatili, öz mənfəəti üçün arvadını satan və s. sayıb bitirmək mümkün olmayan naqislikləri özündə cəmləşdirən obrazdır.



Bu obraz yüz illərdir formalaşıb-yaranıb; insan, millət və xalq üçün ən alçaq sifətlərin toplusunu ifadə etməyə “erməni” sözü yetər.



Avropa Məhkəməsi Azərbaycan dövlətinə ermənilərə nifrət hissi aşılamamaq barədə öhdəlik qoya bilər və dövlət siyasəti də dəyişə bilər. Ancaq bu millətin necə şərəfsiz, xəyanətkar, alçaq, terrorçu, bunların ən məzlumunun belə ilk fürsətdəcə necə dəhşətli bir ilan olduğu həqiqətini deməyə kimsə mənə mane ola bilməz!



Bu millət deyil, bəşəriyyətin qarayarasıdır, pandemiyasıdır, böyük güclərin prezervatividir!



Hər şeydən öncə bu xarakterik xüsusiyyətlərinə görə özünə bir ermənini rəhbər arzulamaq - əxlaqını pul müqabilində istismara vermək deməkdir.



***



Bir insanın atasını erməni qətlə yetirə, bu insan qalxıb da bu qədər erməni sövdalısı ola?



İnanılmazdır!



Amma bunun səbəbi var...



***



Paşinyan ləyaqət simvolu, mərd, əxlaqlı siyasətçi, intellektli adam, təhsilli-dünyagörüşlü sima, qan-qadanı yatıran dövlət xadimi olsa, əlbəttə ki, bu sözlərə bəlkə də, bəlkə də, bir daha bəlkə də adi baxmaq olardı.



Axı Paşinyan kimdir?



Azərbaycanla danışıqlarda, qapalı görüşlərdə öhdəlik götürüb, sonra sözündən qaçan, vəd verib, yerinə yetirməyən, söz verib, “sənəddə yoxdur ki! imza atmamışam ki!” əxlaqsızlığı ilə siyasi prosesləri gərginləşdirən simasız, yalançı, saxtakar və etibarsız biri;



“Qarabağ Ermənistandır və nöqtə” deyə bağıran işğalçı;



“Yeni ərazilər uğrunda yeni müharibə” deyə özündən qəhrəman obrazı yaratmağa çalışan çaqqal;



2018-ci ildə hakimiyyətə gələrkən Azərbaycandan vaxt alıb, sonra İlham Əliyevi aldatdığını sanan tüllab...



Paşinyanın fürsəti olmadı növbəti Xocalı faciəsini törətsin. Amma buna cəhd göstərdi, bunun üçün hər şey etdi – yoxsa müharibə ərazisindən 100 km kənarda yerləşən ərazilərə, Gəncəyə gecə vaxtı, insanlar yatarkən ballistik raket zərbəsi endirmək əmrini necə vermək olar?



İnsan nə qədər binamus, şərəfsiz olmalıdır ki, bu əmri versin?



Görürsünüzmü? Mahiyyətcə Xocalı soyqırımını törətməsilə fəxr edən Serj Sərkisyandan bir qırıq fərqlənirmi Paşinyan?



2016-cı ilin aprelində savaşı dayandırmaq üçün şifahi şəkildə söz verən, 6 aydan sonra sözündən qaçan Serj Sərkisyanla Zəngəzur dəhlizinin açılmasına şifahi razılıq verib, sonra da bundan qaçan və hazırda Putinlə Əliyevin qabağına çıxanda gözünü dalında gizlətməyə çalışan Paşinyanın bir fərqi varmı?



Heç bir fərqi yoxdur, bu millətin bütün üzvləri – hətta ən ağıllıları Ter-Petrosyan başda olmaqla, qanımıza susayan, uşaq qatili, ölümüzü belə təhqir edən alçaq yığınıdır.



***



Bəlkə də Paşinyan öz xalqı üçün böyük işlər görsəydi, Sevinc Osmanqızının onu arzulamasını anlamaq olardı.



Nikol Paşinyan işğal siyasətini, erməniliyi davam etdirməklə öz xalqını qırğına verdi;



Nikol Paşinyan gələndən sonra Ermənistan artıq təkcə Rusiyanın deyil, bir neçə dövlətin arvadıdır;



Nikol Paşinyan hakimiyyətə gələndən sonra yalnız qisas alıb: Sərkisyandan, Köçəryandan, onu 2008-ci ildə tutub türməyə soxanlardan və s.



Nikol Paşinyan vəzifəyə gələndən sonra milyonluq saat taxan olub, arvadı Anna Akopyanın xaricdə 5 milyard dolları aşan sərvətinin sənədli-sübutlu ünvanlarını Minasyan yaymışdı.



Adam rüşvətxor olarmış, öz xalqının xəyallarının içinə zibil qoyarmış, praqmatik addım atıb, müharibəni dayandırmaq əvəzinə müharibədə zəlil gününə düşüb, ən pis təslimçiliyə gedərmiş, erməni gəncləri qırdırarmış yad torpaqlar üçün...



Nikol Paşinyan öz xalqı üçün nə edib ki, onu arzulayırsan?



***



Bir də cəsarət məsələsi var!



Bir də bu xalqdan qorxmamaq məsələsi var!



Sən bu xalqın ləyaqətini, şərəfini, milli qürurunu özünə qaytaran İlham Əliyevin Putinin qarşısında guya əyildiyi kadrlarını harda gördün, ay ABŞ-da gizlənib, Sorosun puluna görə bu xalqa nifrin yağdıran buqələmun manqurt?



Göstər, əlində TV var, kəs o hissəni, burax, qoy xalq görsün!



Dünyanın ən nəhəng siyasətçiləri belə deyir ki, bəzi məqamlarda xalqın naminə öz qürurundan keçməlisən. Yəni, məsələn, Baydenin allahsızlığına göz yummağa məcbur olmalısan – vətənin üçün!



Amma İlham Əliyev ayrı siyasətçidir: sözübütöv, səmimi, ləyaqətli, qazanıb-qazandıran, dostluğa düz, hətta düşmənə də mərd...



Sən kəsib göstərə bilməzsən İlham Əliyevin Putin qarşısında “ikiqat olmağını”, çünki yoxdur elə kadr. Ancaq mən Putinin İlham Əliyevi hansı jestlə qarşıladığını böyük məmnuniyyətlə gözünə soxa bilərəm!



İlham Əliyev Ağdamdır, Laçındır, Kəlbəcərdir;



İlham Əliyev Şuşadır!



İlham Əliyev Xocalıda zorlanan 1200 qadının ruhunu əsirlikdən qurtaran mistik qəhrəmandır;



İlham Əliyev bu xalqın ləyaqət, şərəf, milli qürur yeridir!



Dünya hələ də anlamır ki, Rusiyanın birbaşa içində olduğu onlarla münaqişədən necə oldu ki, yalnız və yalnız Qarabağ həll edildi? İlham Əliyev necə bacardı Qarabağı işğaldan azad etməyi? Bu vaxtı necə hesabladı? Kimlərlə bağlı qapı arxasında nələr danışdı?



Ukraynanın dünya şöhrətli jurnalistlərindən tutmuş prezidentlərinə qədər, hə biri İlham Əliyevi nümunə gətirir!



Bütün erməni siyasi elitası İlham Əliyevin məlum yerinin sağ da yox ha, sol hissəsinin üzərindəki tük də deyil.



Birmənalı olaraq belədir: Atatürkü sevməmək üçün yunan, İlham Əliyevi sevməmək üçün isə mütləq erməni olmaq lazımdır!



Sən Paşinyan arzulayırsan???



Get, o Ermənistan, o Paşinyan, o Anna, o da sən!



Get, yaşa atanı qətlə yetirənlərlə, ver bütün olan-olmazını onlara!



Adam Sorosun tulası olanda nə olar? Sorosun yalına möhtac olanda Sorosun tulası haqda bu sözləri necə deyə bilər!.. //axar.az//



