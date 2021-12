Kreml və Ağ Ev kimin dili ilə danışacaq? - Görüşdən öncəki təxminlər Tarix: Dünən, 19:00 | Çap et

Rusiya və ABŞ Prezidentləri arasında videokonfrans şəklində görüş olacaq.



Vladimir Putin və Co Bayden əsasən Ukrayna ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə edəcək. ABŞ Prezidenti Rusiyanın Ukrayna sərhədləri yaxınlığında hərbi fəaliyyəti ilə bağlı məsələ qaldırmaq niyyətindədir. Bayden bundan əvvəl Rusiya qoşunlarının Ukraynaya müdaxiləsi ehtimalını çətinləşdirmək üçün bir sıra təşəbbüslər hazırladığını deyib. Görüş başa çatdıqdan sonra nəticə barədə məlumatlandırılmaq üçün Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski amerikalı həmkarı Cozef Baydenlə telefon danışığı aparacaq. Ukrayna dövlət başçısının ofisinin məlumatına görə, Zelenski və ABŞ dövlət katibi Entoni Blinken telefon danışığı zamanı bu barədə razılığa gəliblər.



Onlar ABŞ və Rusiya liderləri arasında planlaşdırılan danışıqlardan əvvəl əsas məsələlər üzrə mövqeləri razılaşdırıblar. Ukrayna dövlətinin başçısı qeyd edib ki, sülh prosesinə alternativ yoxdur. Bununla bağlı Ukraynanın aktivləşdirmək və həyata keçirmək niyyətində olduğu addımları müzakirə ediblər. Zelenski Blinkenə Ukrayna sərhədlərindəki vəziyyət barədə də məlumat verib:



“Ukraynanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü tam bərpa olunana qədər Rusiya Federasiyasına beynəlxalq tərəfdaşlar tərəfindən koordinasiyalı və effektiv sanksiya təzyiqinin davam etdirilməsinin vacibliyi vurğulanıb”.



Tərəflər Rusiya Federasiyasının Ukraynaya qarşı aqressiv davranışının qarşısını almaq üçün təhlükəsizlik sahəsində qarşılıqlı fəaliyyətin gücləndirilməsinin vacibliyini müzakirə ediblər. Ukraynanın xarici işlər naziri Dmitri Kuleba isə bildirib ki, ABŞ Prezidenti Co Bayden və Rusiya Prezidenti Vladimir Putin arasında danışıqlardan heç bir irəliləyiş gözləmək lazım deyil.



“Mən heç bir irəliləyiş gözləməzdim. Düşünürəm ki, Prezident Putin Prezident Baydendən Putinin dövlətimizə qarşı hərbi əməliyyata əl atacağı təqdirdə Ukraynanın tərəfdaşlarının nə edəcəyi ilə bağlı çox aydın siqnallar eşidəcək”,-deyə Kuleba bəyan edib.



Ukraynalı analitik, Sergey Fursa hesab edir ki, ABŞ iqtisadi təzyiq vasitələri ilə Rusiyanı dayandıra bilər. “Rusiya Prezidenti istəyir ki, Bayden ona Ukraynanı idarə etmək hüququ versin. Vladimir Putin hücum edəcəyi təqdirdə, Baydendən Ukraynanı müdafiə etməyəcəyinə söz verməsini istəyir. Putinin məqsədi Ukraynanı öz maraq dairəsinə salmaqdır. Ona görə də ekspert hesab edir ki, bu, ABŞ üçün deyil, Ukrayna üçün çox mühüm görüşdür. ABŞ-ın mövqeyinin mümkün qədər sərt olması Ukraynanın maraqlarına uyğundur.



“Belə ki, Putin başa düşməlidir ki, onun raketləri Ukrayna şəhərlərinə uçsa, “SWIFT”-in bağlanması ilə Rusiya iqtisadiyyatı məhv olacaq. Putin Baydendən eşitməlidir ki, NATO-nun qapıları Ukraynaya açıq olacaq. Rusiyanın təcavüz edəcəyi halda NATO Ukraynaya hər cür dəstək verəcək. Rusiya üçün yaxşı nə olardı? Beləliklə, Baydenin Ukraynanı müdafiə etmək istəməməsini. Bu görüşdə o, mümkün qədər mülayim davransın və bir növ Ukrayna naminə Putinlə qarşıdurmaya can atmasın. Yəni o, Ukraynanın buna dəyməz olduğunu və Çinlə qarşıdurma dövründə Rusiya ilə dostluğun daha vacib olduğunu düşünsün. Hər halda, biz özümüz danışıqlardan əvvəl Putinin mövqeyini gücləndirmək üçün hər şeyi edirik. İndi də ABŞ deyir ki, çox güman ki, indi Rusiyanı “SWIFT”-dən ayırmağı düşünməyəcəklər. Çünki bu, sadə ruslara zərər verə bilər. Bir vaxtlar Ukrayna artıq açıq şəkildə ABŞ-ın üzünə tüpürüb, “Naftoqaz”ın korporativ idarəetmə islahatını məhv edib. Qərb bizim üçün döyüşməyəcək. Bu doğrudur. Amma Qərb Putini başqa yollarla da saxlaya bilər”,-deyə Sergey Fursa yazır.



Rusiyalı politoloq Andrey Piantovski hesab edir ki, danışıqların nəticəsi Bayden administarasiyasındakı hansı qrupun üstünlük təşkil etməsindən asılıdır. Putinə meyilli qrupa ABŞ Prezidentinin Milli Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə müşaviri Cek Sallivan, Ukraynaya rəğbət edən xəttə isə Dövlət katibi Entoni Blinken və müdafiə naziri Loyd Ostin başçılıq edir. Ona görə də Baydenin Putinlə hansı tərəfin dili ilə danışması vəziyyətə çox təsir göstərə bilər. Politoloqun fikrincə, Ağ Evin rəhbəri Rusiya Prezidenti ilə Blinkenin dili ilə danışacaq. Ona görə də ekspert hesab edir ki, Rusiyanın Ukraynaya doğru hər hansı hərəkəti Rusiyanın neft və qaz sektoruna embarqolara səbəb olacaq. “Şimal axını-2” kəmər layihəsinə tətbiq edilən sanksiyalar bu proqramda sadəcə, kiçik bir məqam olacaq.



Britaniyada nəşr olunan “The Times ” qəzeti isə qeyd edir ki, Rusiya Ukraynada böhran yaradır, sonra Qərb onun tələblərini qəbul edərsə, onu həll etməyi təklif edəcək. “ABŞ kəşfiyyatçıları hesab edirlər ki, Moskva eyni vaxtda bir neçə cəbhədə hərbi hücum planları hazırlayıb və bununla bağlı Kreml qoşunlarını, artilleriyasını və zirehli texnikasını Şərqi Avropa sərhədlərinə yeridir. Bu böhran NATO-ya qoşulmaq istəyən keçmiş Sovet respublikası olan Ukrayna ilə bağlı qarşıdurmanın Avropa torpaqlarında işğal və müharibə ilə nəticələnə biləcəyinə dair qorxuları artırıb.



Peyk görüntülərində rus qoşunlarının sərhəddə cəmləşdiyi görünür. Analitiklər onların ümumi sayının 175 minə çata biləcəyini proqnozlaşdırırlar. Rusiyanın ehtiyat qüvvələri tanklar və artilleriya ilə birlikdə 50 döyüş qrupuna səfərbər edilib. Moskva adi hərbi təlimlər keçirdiyini iddia etməklə, Ukrayna və NATO-nu təcavüzdə günahlandırmaqla ictimaiyyətin qorxusunu dağıdır. Vaşinqton Rusiyanı geri çəkilməsə beynəlxalq maliyyə sistemlərindən ayırmağa qədər sərt sanksiyalarla hədələyir:



“Prezident Bayden ABŞ-ın Rusiyanın Ukrayna ilə sərhəddə hərbi fəaliyyətinə dair narahatlığını vurğulayacaq və Ukraynanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünə dəstəyini bir daha təsdiq edəcək”.



Bayden deyib ki, ABŞ Putinin işlərini çətinləşdirmək üçün hərtərəfli və əhəmiyyətli təşəbbüslər toplusu hazırlayıb.



Dövlət katibi Entoni Blinken ABŞ-ın əvvəllər çəkindiyi yüksək təsirli iqtisadi tədbirləri görə biləcəyini deyib. Alyans mümkün genişlənmə planlarında Moskvanın səs vermək hüququndan məhrum olduğunu vurğulamasına baxmayaraq, Putin şübhəsiz ki, Ukraynanın NATO üzvlüyünə qarşı Rusiyanın müqavimətini bir daha təsdiqləyəcək. ABŞ hesab edir ki, Rusiya ilə sərhəddə 70 min hərbçi cəmləşib. Ukrayna isə onların sayını 94 min nəfər göstərir. Üstəlik, hər iki hesablama Rusiyanın strategiyasının mümkün olan ən qısa müddətdə möhkəmlənməni ikiqat artırmağa imkan verdiyini nəzərdə tutur. Ukrayna xəbərdarlıq edib ki, Moskva gələn aydan müdaxilə edə bilər.



ABŞ rəsmiləri bildiriblər ki, Ukraynanın Rusiyayönlü media qruplarının potensial hərbi eskalasiyada Kiyevi günahlandıran yeni təbliğat kampaniyası artıq işğalın əsasını qoyub. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin əməkdaşı Mariya Zaxarova deyib:



“Rusiya ərazisindəki Rusiya silahlı qüvvələri suveren dövlətin qanuni hüququdur. Amerika mətbuatı Rusiyanın deyil, ABŞ-ın aqressiv hərəkətlərindən narahat olmalıdır”.



Ukrayna və NATO-dakı mənbələr Moskvanın Polşa ilə Litva arasında təxminən 100 kilometrlik “dil” olan Suvalk dəhlizini ələ keçirmək üçün miqrantlar göndərə biləcəyindən ehtiyat edirlər. Bu, Litva, Latviya və Estoniyanı Avropa İttifaqının qalan hissəsi və NATO-nun Avropa əraziləri ilə birləşdirən yeganə dəhlizdir. Həmin ssenaridə Rusiya miqrantları dəhlizə sıxışdıra və iğtişaşları alovlandıra bilərdi. Bundan sonra humanitar böhran bəhanəsi ilə rus qoşunları içəri daxil ola və patrullarını yerləşdirə bilər. Belə bir addım Rusiyaya Kalininqradda Belarusla qüvvələri birləşdirməyə imkan verəcək.



Ukraynanın hesablamalarına görə, bütün bunları iki saatdan az vaxta etmək olar. Ötən ay Rusiya yüzlərlə miqrantın Avropa Birliyinə keçməyə cəhd etdiyi Belarus-Polşa sərhədinə qoşun yeridib. Kreml bu qəfil yerləşdirməni elan olunmamış təlimlə əlaqələndirib. Ancaq Ukraynadakı mənbələrdən biri Belarusla sərhəddəki miqrasiya böhranını NATO-nun alyansın kollektiv müdafiəsinə dair 5-ci maddəni tətbiq edib-etməyəcəyini öyrənmək planının tərkib hissəsi adlandırıb.



Mənbə bunu miqrantların geniş ərazini ələ keçirmək üçün gələcəkdə istifadəsinə dair məşq adlandırıb. “Miqrasiya böhranı və qoşunların Belarusa köçürülməsi NATO-nu Ukraynaya hücumdan yayındırmaq strategiyasıdır. Rusiyanın indi gördüyü hər şey Ukrayna ətrafında cərəyan edir. Maykl Evans yazır ki, Putinin işğal planları ilə bağlı Rusiya qoşunlarının Ukrayna sərhədi boyunca toplanmasının iki məqamı xüsusilə narahatlıq doğrurur. Bunlara döyüşə hazır taktiki tabor qruplarının- Moskvanın hücum dəstələrinin yerləşdirilməsi və orta müddətli hərbi müdaxilə üçün lazım olan hər şeyin, o cümlədən səhra xəstəxanalarının bu yaxınlara daşınması daxildir. Rusiya qoşunlarının sayına dair təxminlər 94.000 (Kiyev) ilə 70.000 (Pentaqon) arasında dəyişir. Lakin Kreml onların sayını tez bir zamanda 175.000-ə çatdıra bilər. Beş il ərzində taktiki tabor qruplarının sayı 66-dan 168-ə çatıb. Onlardan 50-si Ukrayna ilə sərhəddə yerləşdirilib.



Bundan əlavə, Putin faktiki işğaldan əlavə daha üç məqsəd güdə bilər:



Rusiyanın sərhədi keçmək və Ukraynada böyük əraziləri qısa müddətdə tutmaq qabiliyyətini yoxlamaq;



NATO-ya Ukraynanı alyansın üzvü kimi qəbul etməmək barədə xəbərdarlıq etmək;



Prezident Baydenin əsəblərini sınamaq”.



Qeyd edilənlər göstərir ki, Prezidentlər söhbət zamanı daha çox ABŞ və Rusiya üçün “qırmızı xətt” sayılan şərtləri bir-birinin diqqətinə çatdırmağa çalışacaq.



Bu, daha çox xəbərdarlıq məqsədi daşıyacaq. Ancaq danışıqlar bitənə qədər “Rusiya Ukraynaya hərbi təcavüz edəcəkmi?” və “Rusiya hücuma keçərsə, ABŞ-ın və NATO-nun buna reaksiyası necə olacaq?” sualları aktual olaraq qalır.



Hələlik məlum olan isə bunlardır. Rusiyanın Ukrayna sərhədində gərginliyi artırması Baydenlə danışıqlar ərəfəsində Vaşinqtona təzyiq və maksimum siyasi güzəşt əldə etməyə hesablanıb. ABŞ-ın mövqeyi ilə bağlı rəylər müxtəlif olduğundan konkret fikir söyləmək çətindir. Proqnozlaşdırla bilən ümumi yanaşma ondan ibarətdir ki, viedokonfransdan sonra müharibə riski azalacaq və Ukrayna sərhədində gərginlik səngiyəcək. Hətta konsensus variant kimi Rusiya və Ukraynanın qoşunları geri çəkməsi də istisna olunmur. Lakin bu, Putinin Ukraynanı işğal etmək planından imtina etməsi anlamına gəlmir. Rusiyanın gələcək addımları ABŞ Prezidentinin xəbərdarlıq mesajlarından asılı olacaq. Yəni Co Bayden görüşdə yumşaq mövqe nümayiş etdirərək Putini geri çəkilməyə vadar edə biləcək “qırmızı xətt”i ona göstərməsə, Kreml Ukraynaya müdaxilə planını reallaşdırmaq üçün ən azı bir müddət sonra yenidən fəallaşacaq.



Rusiyanın bütövlükdə Ukrayna kimi böyük bir ölkəni işğal etməsi təbii ki, real görünmür. Çünki bu Rusiya iqtisadiyyatını çökdürəcək beynəlxalq sanksiyaların tətbiqinə gətirib çıxara bilər.



İkincisi, ABŞ-ın və NATO bunu sakit qarşılamayacaq. Avropanın təhlükəsilzik sistemi təhdid altına düşdüyündən Rusiyanın Qərbdə son illər münasibətlərdə gərginliyi aradan qaldırdığı Fransa, Almaniya, Macarıstan kimi ölkələrlə Kreml arasında gərginlik yenidən artmış olar. Finlandiyanın NATO-ya üzvlük məsələsi reallaşa bilər. Buna baxmayaraq, Rusiya Ukraynadan əlavə ərazilər zəbt etməklə, Mariupol və Xarkov kimi strateji əraziləri və bütövlükdə Dnepr çayının sol sahilini işğal etməklə Kievə çatmaqdır. Rusiyanın Qərb sərhədlərində bufer zonanı genişləndirməklə Kreml rəsmi Kiyevi təslimçi sülh sazişinə razı salmaq niyyətindədir.



Ancaq Rusiyanın belə işğalçılıq siyasəti ABŞ-ın və NATO-nun 2014-cü ildən bəri davam edən “soyuq müharibə”ni uduzması deməkdir. Yəni Ukraynanın itirilməsi NATO-nun Şərqə doğru genişlənməsi prosesinin qarşısının Rusiya tərəfindən alınmasına gətirib çıxara bilər. Bu isə ABŞ başda olmaqla alyansın Şərqi Avropada və Qara dəniz regionundakı maraqlarını zərbə altına qoymuş olar. Ona görə də Vaşinqton və NATO Ukraynanı müdafiə etmək üçün siyasi, hərbi və iqtisadi tədbirlərə əl atmalı olacaq.



Birincisi, ABŞ Rusiyaya qarşı sərt iqtisadi sanksiyalar paketini qəbul edə bilər. Yəqin ki, videokonfrans zamanı Prezident Bayden bununla bağlı Putini xəbərdar edəcək. Ukrayna danışıqların nəticə verməyəcəyini bəyan etməklə Moskvanı dayandırmağın yeganə variantı kimi Rusiyanı beynəlxalq “SWIFT” sistemindən çıxartmağı təklif edir. Bu, Rusiyanın maliyyə sisteminin çökməsi və iqtisadi böhrana düşməsi deməkdir. Digər ehtimal Rusiyanın neft və təbii qaz hasilatına, həmçinin ixracına sanksiyaların tətbiqidir. Ancaq qarşıdan soyuq qış aylarının gəldiyini və Avropa ölkələrinin Rusiya yanacağına ehtiyacının olduğunu nəzərə alsaq, bu qərara Qərb ölkələrinin dəstəyini almaq ABŞ üçün asan olmayacaq. Bundan başqa, Rusiyanın hərbi-sənaye kompleksinə və silah satışına da sanksiyaların tətbiq ediləcəyi gözləniləndir. ABŞ və NATO Ukraynaya hədəfi yüksək dəqiqliklə vuran ağıllı silahlar, həmin silahları idarə etmək üçün təcrübəli zabit heyəti verə bilər.



Eyni zamanda, ABŞ Ukraynaya NATO-dan kənar bərabərhüquqlu hərbi müttəfiq statusu verməklə öz hərbi bazasını bu ölkənin ərazisində yerləşdirə bilər. Yəni Bayden adminstarsiyası NATO-nun Şərqə doğru genişlənməsi proqramından imtina etməyəcək. Putin isə Baydendən Ukraynanın NATO-ya daxil olmayacağına dair zəmanət almaqla anlaşmaya getmək fikrindədir. Amma Kreml rəhbərinin əzələ nümayişi göstərir ki, Putin kompromis addım kimi Donbas münaqişəsinin həllində əraziləri qaytarmağı deyil, növbəti işğal planını dayandırmağı təklif edir.



Görünən odur ki, Ukrayna üzərindən 2014-cü ildə başlanmış “soyuq müharibə” yeni mərhələyə daxil olur. Bayden və Putin ortaq təmas nöqtələri tapa bilməsə, gərginlik artmaqda davam edəcək.



Cebhe.info