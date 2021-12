"Biz faşist dövləti deyilik ki, insanı etnik mənsubiyyətinə görə məhv edək" Tarix: Bu gün, 12:39 | Çap et

“Ümumiyyətlə, əsgərlərə və mülki şəxslərə təhlükə yoxdursa, insanları öldürmək vəhşilikdir. Odur ki, kimisə əsir götürmək mümkündürsə, onu öldürmək insana heç nə vermir. Əsirləri öldürmək dövlətin adına ləkə gətirir. Bu məsələdə dövlət əgər düşmən əsgərlərini əsir götürüb və sonra da geri qaytarırsa, demək düz edib”



Bunu Moderator.az-a açıqlamasında politoloq Zərdüşt Əlizadə deyib. Politoloqun sözlərinə görə tərəflərin bir-biri ilə əldə etdikləri razılaşmalar müsbət addımlardır:



“Biz faşist dövləti deyilik ki, insanı etnik mənsubiyyətinə görə məhv edək. On nəfər erməni hərbçi azad edildi və görünür ki, bu hansısa razılaşmanın tərkib hissəsidir. Ermənistan da bizə mina xəritələrini verdi. Artıq onlar da anlayırlar ki, bu xəritələr artıq heç bir əhəmiyyət kəsb etmir. Həm əsirlərin qaytarılması, həm də mina xəritələrinin verilməsi müsbət haldır. Düşünürəm ki, əgər Ermənistan münaqişə vəziyyətindən çıxmaqla sülh tərəfdaşlığı edərsə, əlimizdən gələn barış addımlarını atmalıyıq”.



Qeyd edək ki, aparılmış danışıqlar nəticəsində Ermənistan tərəfi Azərbaycanın işğaldan azad olunan digər ərazilərinin mina xəritələrini də Azərbaycan tərəfinə təqdim edib. Azərbaycan isə əsir götürülən on nəfər erməni hərbçisini Ermənistana verib.