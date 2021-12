"Qarabağda rekord sayda erməni uşaq dünyaya gəlib" - Arayik Arutyunyan BELƏ DEYİR... | Redaktə et Tarix: Bu gün, 12:35 | Çap et

Noyabr ayında Qarabağda 178 erməni körpə dünyaya gəlib.

Yeniavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Qarabağdakı qondarma rejimin başçısı Arayik Arutyunyan öz “Facebook” səhifəsində məlumat verib. O bildirib ki, bu say əvvəlki aylarla müqayisədə rekord göstəricidir:

“Yəni müharibədən əvvəlki göstəricilərə müəyyən qədər yaxındır. Uğurlarımızın əsl təminatı demoqrafik artımdır. Sizi əmin etmək istəyirəm ki, hökumət müxtəlif proqramlar vasitəsilə burada yaşayan ermənilərin təbii-mexaniki artımını təşviq etmək üçün səylərini və enerjisini əsirgəməyəcək”.