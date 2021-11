"Yolu bağlayıb, on dəqiqə sonra açmaq terrora qarşı tədbir hesab edilə bilməz" - ETİRAZ Tarix: Bu gün, 13:10 | Çap et

Erməni terrorçu Daşaltı kəndi yaxınlığında Azərbaycan hərbçilərinin olduğu posta əl qumbarası atması, bir daha Araiyik Arutunyanın “Erməni mülki əhalini silahlandırmaq” barədə verdiyi bəyanatın praktiki olaraq yerinə yetirildiyini göstəricisidir. Qumbara atan şəxsin isə noyabrın 8-də diversiya cəhdi zamanı Şuşa ətrafında ölən Martik Eremyanın qardaşı olması isə Qarabağ ermənilərinin Azərbaycana qarşı kütləvi istifadəsini təsdiq edir.



Rusiya Müdafiə Nazirliyi sulh yaratmaq üçün təyin edildiyi ərazilərdə baş verən erməni terroruna mütləq və təcili münasibət bildirməlidir. Baş verən son hadisələr rus sülhməramlılarının müvəqqəti nəzarət etdikləri ərazilərdə öz funksiyalarını tam yerinə yetirməməsi ilə birbaşa əlaqəlidir. Bu hadisələrdə rus hərbi kontingenti erməni seperatçılarının rəhbəri Arayiklə cinayət şəriyi olmamalıdır. Kimsə səbrimizi daşırmağa çalışmasın.



Güc strukturlarımız hərbçilərimiz təhlükəsizliyini təmin etmək etmək üçün bütün zəruri tədbirləri görməlidir. Hansısa yolu bağlayıb, on dəqiqə sonra açmaq tədbir hesab edilə bilməz. Real və təsirli addımlar atılmalıdır. Rusiyanın İrəvanda söyülməsini nəzərə almalı olan biz deyilik. Bizim məqsədimiz əsgərimizin sağlamlığını qorumaq və birgə Bəyanatın son nöqtəsinə qədər yerinə yetirlməsinə, güc yolu da daxil olmaqla, nəticə verə biləcək istənilən yolla nail olmaqdan ibarətdir. Terror aktı nəticəsində azı bir azərbaycanlı hərbçinin yaralanması, Azərbaycana bu ərazilərdə silah və silahlıların təmizlənməsi məqsədilə istənilən əməliyyatı keçirməsini mümkün və zəruri edir. Erməni terrorçunun Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşdirilən Rusiya sülhməramlıları tərəfindən saxlanılması əslində doğru addımdır, amma bu hadisə Azərbaycan ərazisində, erməni əsilli Azərbaycan vətəndaşı tərəfindən törədidiyi üçün, onun cinayət işinin araşdırılması, istintaqı və məhkəməsi də Azərbaycan ərazisində həyata keçirilməlidir. Odur ki, erməni terrorçu Azərbaycana təhvil verilməlidir. Əsgərimizə hücum edən terrorçunun ya cəsədini, ya da ərazimizdə məhkəməsini izləmək hüququna malik qalib tərəf olduğumuzu ruslar unutmalı deyil.



Rəzil və çıxılmaz vəziyyətdə olan ermənilər, Arayikə və ya Vitalikə görə səbrimizi, həyatınız bahasına sınamalı deyil. Sizi sizdən xilas etsə, yenə də Azərbaycan xilas edəcək. Ermənilər 32 il ətəyində öpdüyü Rusiyanın və qulaq asdığı seperatçılar sayəsində bu günləri yaşamağa məcburdur. Yaxşı olar ki, artıq başınızda olmyan papağınızı qabağınıza qoyub bir də fikirləşəsiniz. Bir qumbara ilə və ya bir əsgər yaralamaqla Qəhrəman Azərbaycan Silahlı Qüvvələrimiz zəifləməz, Azərbaycan dövləti də çökməz. Amma Silahlı Qüvvələrimiz bir dəfə nərə çəksə, susuz Xankəndində antisanitariya çiçəklənəcək. Düşünün. Hər toplumun xöşbəxtliyi onun öz əlindədir. Seçim sizindir. Tatev yolu ilə Ermənistana unitaz dolu yük maşınlarının hərəkəti də artıq mümkün deyil.



P.S. Bu hadisədən sonra rus sülhməramlıları Xocalıda qurduqları abidəninin də konfiqurasiyasın ən azından düzəliş etməlidilər. Plagiat əsərlərə üstünlük verən rus arxitektor yəqin ki, dizi üstə çökən erməni qız əvəzinə xain erməni terrorçunu xilas edildiyini anlayıb.



Ədalət Verdiyev, hərbi ekspert //moderator.az//



//moderator.az//