Jurnalistlər Birliyinin üzvü xarici KİV-lərdən KÖMƏK İSTƏDİ - MÜRACİƏT Tarix: Bu gün, 08:39 | Çap et

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının “İnsan hüquq və azadlıqları”Komitəsinə



Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasına



Dünyanın aparıcı Kütləvi İnformasiya Vasitələrinə



İnsan Hüquq və Azadlıqları üzrə Beynəlxalq Təşkilatlara





1.The Washinqton Post;



2.Financial Times;



3,BBC News Wored;



4.The New York Times;



5.Le Fiqaro;



6.The Independent;



7.Deutschlandlied;



8.Italian Republic;



9.EL PAIS Enqelish;



10.Radio Free Europe/Radio liberty.



M Ü R A C İ Ə T





Bu ilin 16 sentyabr tarixində əlillik vaxtının başa çatması ilə əlaqədar olaraq əlillik təqaüdüm dayandırılıbdir. Əslində, mən dünya praktikasında belə bir təcrübə tanımıram. Bütün bunlara baxmayaraq Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyə uyğun olaraq Abşeron rayon Mərkəzi Xəstəxanası tərəfindən yenidən bütün tibbi müayinə və müali-cələrdən keçdim və bu zamana qədər mövcud olan tibbi sənədlər toplandı. Yeni rəsmi sə-nəd hazırlanaraq Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazir-liyinin tərkibində fəaliyyət göstərən Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasına on-layn forma-sında 14.10.2021-ci il tarixində göndərildi. Çox təəssüflər olsun ki, həmin zamandan bir aya yaxın dövr keçməsinə baxmayaraq hələ də cavab yoxdur.



Arayış üçün qeyd etmək istəyirəm ki, 1996-cı ildən “Şəkərli diabet”in 2 tip ağır formasından əziyyət çəkirəm, 2008-ci ildən II qrup əliləm, tənha yaşayıram, doqquz ağır xəstəliyin daşıyıcısıyam. Bunlar aşağıdakılardı:



“a).Əsas diaqnoz:



E11.7 İnsulindən asılı olmayan şəkərli diabet. Çoxsaylı ağır-



laşmalarla şəkərli diabet.



b).Ağırlaşma:



167.3 Proqressivləşən damar leykoensefalopatiyası. Dissirkulyator ensofalopatiya.



G63.2* Diabetik polinevropatiya (E10-14 ümumi dödüncü.4 işarə ilə).



c).Yanaşı xəstəliklər:



M17.0 Birinciili ikitərəfli qonartroz.



111.9 (Durğunluq) çatışmamazlığı olmadan, əsasən ürəyin zədələnməsi ilə hiper-



tenziv (hipertoniya) xəstəlik (- yi) arterial hipertenziya.



170.2 Ətraf arteriyalarının aterosklerozu.



H52.1 Miopiya.



N41 Prostat vəzinin iltihabı xəstəlikləri.



F48.0 Nevrasteniya astenonevratik vəziyyət və s.



Artıq iki aydır təqaüd almıram. Səhhətim getdikcə pisləşir, aclıqdan komaya düşmək təhlükəsi ilə üzbə-üzəm. Gündə dörd dəfə, hər biri 20 m/q olmaqla, ümumilikdə 80 m/q ”ABASAGLAR” insulin qiARGİne qəbul edirəm. Əgər qida qəbul etmirəmsə qanda şəkərin miqdarı aşağı düşür, yox əgər insulin qəbul etmirəmsə qanda şəkərin miqdarı durmadan yuxarı qalıxır. Hər iki hal komaya düşmək, olmək təhlükəsi qarşısındayam. Qida almağa isə pulum yoxdur. Mənim başqa gəlir və kömək yerim olmadığında çıxılmaz vəziyyətdəyəm. Tibbi Sosial Ekspert Komissiyası isə tələsmir, belə demək mümkünsə, qımıldanmır. Birsözlə, insanlığa yaraşmayan bir vəziyyətdə səbirsizliklə əlillik təqaüd-ümün bərpasını gözləyirəm.



Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 4-cü maddəsində, 16-cı maddəsinin I bəndində, 27-ci maddəsinin I bəndində, 38-ci maddəsində, 41-ci maddəsində və Azərbaycan Respublikası Prezidentin Fərman və Sərəncamlarında təsbit olunan hüquq-larım vəhşicəsinə pozulur (başqa söz tapa bilmirəm) və halal əlillik təqaüdümü almıram. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 57-ci maddəsini rəhbər tutaraq belə bir addım atmaq qərarına gəldim.



İnanmaq istəyirəm ki, dünya ictimaiyyətinə, dünyanın aparıcı Kütləvi İnformasiya Vasitələrinə, həmçinin Beynəlxalq “İnsan hüquq və Azadlıqları Təşkilatları”na etdiyim bu müraciətim Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tərkibində fəaliyyət göstərən Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasına öz müsbət təsirini göstər-əcək və tezliklə əlillik təqaüdümə qovuşacam və bununla da, həyatımı bərpa edərək təh-lükədən qurtaracam.







Hörmətlə: Veydəddin Həsən oğlu Pirəliyev.

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,

Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin

üzvü.yazıçı-publisist.

08.11.2021.



Əlaqə telefonu: +994705077224.