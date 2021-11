Azərbaycanda 3 şirkətlər qrupu - YARADILDI Tarix: Bu gün, 11:44 | Çap et

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti “İs Group Company”, “ASI Group Company” MMC və “GN Group of Companies” MMC-dir.



FED.az biznes və maliyyə xəbərləri portalı Banker.az-a istinadən xəbər verir ki, “ASI Group Company” MMC-nin nizamnamə kapitalı 10 manatdır və qanuni təmsilçisi Sətdərzadə İlyas Mehman oğlu, hüquqi ünvanı isə Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Abbasqulu Abbaszadə, ev.1/B. ünvanındadır.



“İs Group Company” MMC-nin nizamnamə kapitalı 10 manatdır və qanuni təmsilçisi Sətdərzadə İlyas Mehman oğlu, hüquqi ünvanı isə Bakı şəhəri, Səbail rayonu, A.Ağayev ev.1/B. ünvanıdır.



“GN Group of Companies” MMC-nin nizamnamə kapitalı 10 manatdır və qanuni təmsilçisi Ağayeva Vüsalə Novruz qızıdır, hüquqi ünvanı isə Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Ağasadıq Gəraybəyli ev.67/71. ünvanıdır.