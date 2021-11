“Bank of Baku”nun İdarə Heyətinə - YENİ TƏYİNAT Tarix: Bu gün, 10:43 | Çap et

“Bank of Baku” ASC-nin (BoB) səhmdarlarının qərarı ilə bankın İdarə Heyətinə yeni üzv seçildi.



DİA.AZ Banker.az-a istinadən xəbər verir ki, bu, Fuad Muradəliyev Fikrət oğludur.

F.Muradəliyev 2013-cü ilin noyabrından “Bank of Baku” ASC-nin maliyyə analitiki kimi başlamış, 2017-ci ilin mayında “Gilan Holding” MMC-yə transfer olmuşdu. Holdinqdə maliyyə sahəsində maliyyə menecerinin köməkçisi kimi çalışmış və 2019-cu ilin fevralında yenidən “Bank of Baku” komandasına dönməklə, Maliyyə departamentinin direktorunun müavini kimi fəaliyyətə başlamışdı. 2019-cu ilin iyulundan isə “Bank of Baku” ASC-nin Maliyyə departamentinin direktoru kimi çalışır.



Qeyd edək ki, BoB-un İdarə Heyətinin üzvlərindən biri olan Əli İbrahimov Qəməddin oğlu iki ay öncə – sentyabr ayında istefa vermişdi.



Maliyyə nəticələrini hər rübdə yaxşılaşdıran bu bankın sədri Türkiyə vətəndaşı olan Yonus Filiz Emre Ali-dir. Yunuz Filiz, 2021-ci ilin mayından Bank of Baku-ya sədrlik edir. Bankın İdarə Heyətində digər üzv isə Həsən Quliyev Cəfər oğludur.



“Bank of Baku” ASC 1994-cü ildən fəaliyyət göstərir və onun nizamnamə kapitalı 52.9 milyon manatdır. 35%-i “NAB Holding”ə, 31.11%-i Hikmət İsmayılova, 28.89%-i “Azpetrol Neft Şirkəti” MMC-yə və 5%-i Elçin İsayevə məxsusdur.