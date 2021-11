Bank əməkdaşı bank sektoru ilə bağlı – YENİ ŞİRKƏTLƏR YARATDI Tarix: Bu gün, 10:42 | Çap et

Azərbaycanda bank sektoru ilə bağlı yeni şirkətlər təsis edilib.



FED.az biznes və maliyyə xəbərləri portalı Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir ki, avqustun sonunda «Banking And Financial Training Center» MMC (VÖEN: 1505589071) və «Banking And Finance Development Center» MMC (VÖEN: 1505590021) adlı şirkətlər yaradılıb.



Hər iki şirkətin qanuni təmsilçisi “Turan Bank” ASC-in direktor müavini təyin edilən Vəliyev Elnur Etibar oğludur.



Hər iki şirkətin nizamnamə kaiitalı 10 manat, hüquqi ünvanı eynidir: Nərimanov rayonu, Orucəliyev küçəsi ev.43 m.6



Qeyd edək ki, Elnur Vəliyev, 2020-ci ilin avqustundan 2021-ci ilin mayına qədər «Unibank»ın Risklərin idarəedilməsi departamentinin direktor müavini, 2021-ci ilin may və avqust aylarında «Rabitəbank»da Daxili nəzarət departamentinin direktoru kimi çalışıb. 2021-ci ilin oktyabrından isə «Turan Bank»a təyin olunub.