Azərbaycanda yeni şirkətlər qrupu - YARADILDI Tarix: Bu gün, 17:51 | Çap et

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti “Ena Group of Companies” MMC-ni qeydiyyata alıb.



FED.az biznes və maliyyə xəbərləri portalı Banker.az-a istinadən xəbər verir ki, “Ena Group of Companies” MMC-nin nizamnamə kapitalı 100 manatdır və qanuni təmsilçisi Quliyev Emin Mədəd oğludur.



Şirkətlər qrupunun hüquqi ünvanı Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Pirşağı İstirahət zonası ev.252 saylı bağ evi ünvanıdır.