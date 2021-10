“Azərbaycan Ermənistanla sülh müqaviləsi imzalasa...” - GƏLİŞMƏ Tarix: Bu gün, 18:19 | Çap et

“Son 30 ildə İran Azərbaycana qarşı çoxsaylı təxribatlar törədib. Hər dəfə gərginlik baş verdikdə isə sərhəddə insident yaradıblar. İndi də belə bir vəziyyəti Astarada yaradılıb. Bu baxımdan düşünürəm ki, İran-Azərbaycan münasibətləri istənilən səviyyədə qaydaya düşməyəcək”.



Bu fikirləri Reyting.az-a İran-Azərbaycan münasibətlərindən danışan politoloq Cümşüd Nuriyev deyib.



Onun sözlərinə görə, İran tərəfi həm də yük avtomobilləri ilə bağlı problem yaradır: “Bunu çox “zərif” formada edirlər. Məsələn, onlar demirlər ki, bu problem İran Astarasındadır, yoxsa Azərbaycan Astarasında. “Astara” deməklə işlərini bitmiş sayırlar. Əslində İran özü yük avtomobillərini buraxmır”.



C. Nuriyev xatırladıb ki, 1992-ci ildə Gömrük Komitəsində (Komitə sədrinin müavini olub-red.) işlədiyi dövrdə də belə problemlərin bilavasitə şahidi olub: “İran 30 ildir bu sistemdən istifadə etməyə çalışır. Fikrimcə, onların Azərbaycan gömrükçülərinə “hücum” etmələrinin arxasında gizlənən məqsədlər bunlardır:



Birincisi, Azərbaycan narkotrafikin qarşısını alıb. Gömrükdə Azərbaycandan hansısa ölkələrə narkotik daşınmasına imkan vermir.



İkincisi, Azərbaycan Ordusu Qarabağdakı narkotik ticarətini məhv edib.



Odur ki, indi Azərbaycana şər atırlar”.



Politoloq əlavə edib ki, Azərbaycan yüklərin öz ərazisindən keçməsində maraqlıdır, çünki onlardan yol vergisi alır. Bu mənada İran tərəfinin son addımları da təxribat xarakterlidir.



C. Nuriyev əlavə edib ki, İran Azərbaycanı sevməyib və sevməyəcək də.



Bununla belə, C. Nuriyev bildirir ki, dövlətlərarası münasibətlər olmalıdır və əgər gərginlik varsa, qaydaya salınmalıdır: “Avropada yüz illərlə müharibə aparan dövlətlər var ki, indi normal münasibətlər qurublar. Azərbaycan və Ermənistan arasında da münasibətlər qurulacaq. Amma inam və etibar məsələsi var. Azərbaycan Ermənistanla sülh müqaviləsi imzalasa, İran bunu qəbul etməyə məcbur olacaq. Odur ki, İran indi Azərbaycanla münasibətlərini normal məcraya yönəltməlidir”.