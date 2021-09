"Onların hər birinin həyatı bir bədii filmin mövzusudur" Tarix: Bu gün, 17:30 | Çap et

“Əvvəla 44 günlük Vətən müharibəsində şəhid olan qardaşlarımıza Allahdan rəhmət diləyirəm. Qəbirləri nurla dolsun. Əlbəttə ki, çox qürurverici hallar yaşadıq və bu gün də yaşayırıq. Hesab edirəm ki, mənfur düşmənlə müharibəmiz hələ bitib, tamamlanmayıb. Baxmayaraq ki, onlar təslim olub kapitulyasiya aktı imzaladılar”



Bunu Moderator.az-a açıqlamasında Xalq artisti Məmməd Səfa Qasımov 44 günlük Vətən müharibəsinin bir ilinin tamam olması haqda danışarkən deyib.



“44 günlük Vətən müharibəsi tarixdə ən şərəfli səhifələrimizdən biridir. Allah Ali Baş Komandanı, ordumuzu qorusun, bütün igidlərimizə can sağlığı versin, şəhidlərimizə can sağlığı versin. Şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə də can sağlığı versin”.



Aktyor bundan sonra qələbə filmlərimizin çəkilməsinin vacibliyini vurğulayıb:



“Hesab edirəm ki, qarşıda qələbə filmlərimiz çəkilməlidir. Görün nə qədər qazilərimiz, şəhidlərimiz var, onlar çox böyük qəhrəmanlıqlar göstəriblər. Onların hər birinin həyatı bir bədii filmin mövzusudur. Düşünürəm ki, Cənab Prezident bu cür filmlərimizin çəkilməsi üçün göstəriş verəcək, maliyyə vəsaitləri ayrılacaq və o qələbə filmləri çəkiləcək. Başqa yolumuz yoxdur, çünki bu şanlı qələbəni kino diliylə bir daha dünyaya sübut edib, göstərməliyik. İndi artıq həqiqətən incəsənət xadimlərinin bu şanlı qələbəni dünyaya çatdırmaları üçün növbələri çatıb”.