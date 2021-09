Şuşaya gedən ilk tibb bacısı: - "Qohumunu axtarmaq üçün meyitlərin üzünü açan ata öz oğlunu gördü..." Tarix: Bu gün, 18:06 | Çap et

Vətən müharibəsi zamanı Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə şəhid olmuş əsgər və zabitlərimizə, mülki vətəndaşlara və itkin düşmüş soydaşlarımıza ehtiram əlaməti olaraq sentyabrın 27-i Anım Günü qeyd edilir.



Şuşaya ilk ayaq basan, əslən Laçın rayonundan olan tibb bacısı Nəcibə Fərmanova cəbhədə keçirdiyi 20 gün ərzində qarşılaşdığı hadisələri, xatirələri Cebhe.info ilə bölüşüb. Könüllü tibb bacısı kimi müharibə bölgəsində xidmət edən Nəcibə xanım döyüş günlərindən sonra da həkimlər, tibb işçiləri ilə əlaqəni kəsməyib:







“Həkimlərdən ibarət qrupumuz var. Həmin qrup müharibədən sonra dağılmadı, fəaliyyətini davam etdirir. Hazırda haqqında bəhs etdiyim böyük həkim heyətindən ibarət qrupumuz Şuşadadır. Onlar əsgərlərimizə xidmət edirlər. Əli adında əsgərimiz var idi. Onu Bakıya ambulansla hərbi qospitala gətirmişdik. Əsgərin dili və qulaqları batmışdı. Nə danışa bilirdi, nə də eşidə. Mən onunla əlaqəni kəsmədim. Hazırda danışır".



Nəcibə xanım Şuşaya ayaq basdığı gün keçirtdiyi hissləri həyatı boyu unuda bilməyəcəyini deyib: "Səhər tezdən yuxudan oyanmışam, elə bilirəm ki, o gün bu gündür. Bu gün mən o qədər qürur duyuram. Günlə əlaqəli mənə yazan çox insan var. Bu, məni çox qürurlandırdı. Orda yaşadığım anların heç birini unuda bilmərəm. Şuşaya ayaq basanda özümlə həmin andakı qədər qürur duymamışdım. Həmin an elə gözəl hisslər yaşadım ki..."



Nəcibə Fərmanova yadında qalan xatirələri bölüşərkən şəhid atası ilə bağlı anı da unutmadığını bildirdi: "Müharibə gedərkən şəhid atasının qarşılaşdığı anı heç unuda bilmirəm. Adını bilmədiyim bir ata oğlunun sağ, ya şəhid olduğunu öyrənmək üçün bibisi oğlu ilə şəhid və yaralıların saxlandığı yerə gəlmişdi. Atanın çadıra girməyə ürəyi gəlmədi. Bibisi oğlu onun əvəzinə girdi ki, meyitlərin üzünə bir- bir baxıb şəhidi tanıya bilsin. Həmin adamın isə heç öz oğlunun müharibədə olmasından xəbəri olmayıb. Elə bilib ki, oğlu Bakıda hardasa işləyir. Meyitlərin üzünü açanda birdən görüb ki, öz oğlu şəhidlərin içərisindədir. İnanırsınız, həmin ata dərddən bir an içərisində sual işarəsinə döndü, necə büküldü... Onun o an rəsmini görmək lazım idi... O ata nə hala qaldı! Onunla bərabər biz də bu bunu yaşadıq".