"Mübariz bəy, sənin bu böyüklüyünə, sənin insanlığına doğrudan da həsəd aparmaq lazımdır" - Afaq Bəşirqızı

Türkiyədə müalicə alan bir qrup qazi azərbaycanlı iş adamı Mübariz Mənsimovla görüşüb. Bu haqda Xalq artisti Afaq Bəşirqızı Moderator.az-a öz təəssüratlarını bölüşüb:



"Azərbaycanın qeyrətli oğlu, əsl azərbaycanlı Mübariz Mənsimovla artıq qazilərin üçüncü görüşüdür. Fəxr edirəm ki, bu qədər haqsızlıqla mübarizə aparan bir insanın bir an da olsun vətəni, vətən oğulları yadından çıxmır. Mübariz bəy, sənin bu böyüklüyünə, sənin insanlığına doğrudan da həsəd aparmaq lazımdır. Hər bir insan insanlığı dərk etmək üçün mənə elə gəlir ki, səninlə bir neçə dəqiqəlik söhbəti kifayət edər. Bütün qazilərimizə də can sağlığı arzulayıram.



Bir müddət əvvəl Türkiyədə idim. YAŞAT Fondu vasitəsilə Ankara və İstanbula göndərilən qazilərimizi gördüm. Allah onlara can sağlığı versin. YAŞAT fonduna da öz təşəkkürümü bildirirəm. Çünki qazilərimizin dilindən YAŞAT Fondu düşmür. Onların etdikləri yaxşılıqlardan danışırlar. Onların bir çoxunu mən tanıyıram və bilirəm ki, onlar çox təmiz və əsl vətən təəssübkeşi çəkən insanlardılar. Bilirəm ki, onlar öz işlərində namuslu və fədakar olacaqlar. Və bu artıq öz bəhrəsini göstərir. Bütün qazilərimizə can sağlığı arzu edirəm. Şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. Və bu günkü yaşam səbəbi olan qazilərimizə və şəhidlərimizə demək istəyirəm ki, bütün həyatımız, varlığımız və torpağımız sizə borcludur. Adətən, biz torpağa borclu oluruq. Amma indi siz torpağa o qədər yaxınsınız, o qədər böyük bir yaxşılıq etdiniz ki... Torpağı torpaq etdiniz, vətəni vətən. Çünki torpağın, vətənin üstündə sizin qanınız var".