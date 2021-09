Gənc qadının müəmmalı intiharı: “Dedi ki, mən qızımı öldürəcəyəm, sən də xəyanət etdiyi adamı öldür” - TƏFƏRRÜAT Tarix: Dünən, 19:02 | Çap et

Masallıda qandonduran hadisə baş verib. 1989-cu il təvəllüdlü Nəsirova Sevinc Vüqar qızı bu ilin may ayında özünü asaraq intihar edib. Qayınatası gəlininin intiharında onun atasınının əlini olduğunu iddia edir və qəbrin açılmasını tələb edir. Bu barədə məlumatlar ilk olaraq AzTimes saytının baş redaktoru Pərvin Abışovanın sosial şəbəkələrdə olan videomüsahibəsində öz əksini tapıb.



Mərhumun qayınatası Əkbər Nəsirov hadisənin təfərrüatları barədə Cebhe.info-ya danışıb. O iddia edir ki, gəlini uşaqlara dəman verib yatızdırandan sonra oğlu Rəşad Nəsirova başqası ilə xəyanət edirmiş:



“Hadisələr elə bu xəbəri öyrənəndən sonra baş verdi. Oğlum yoldaşını yüngülvari vurmuşdu. Gəlinim xəstəxanada yatıb, sonra atasıgilə getdi. Həmin vaxtı gəlin öz telefonunu nəvəmə verib ki, bunu qır və tualetə at. Uşaq da telefonu sındırıb, ancaq tualetə atmayıb. Daha sonra nəvəm nömrəni götürüb özündə saxlayıb. Gəlinimin atası qızımı günahkar görəndə, nəvəm bütün günahın anasında olduğunu deyib və onun digər bir şəxslə intim yazışmalarını babasına göstərib. Bundan sonra gəlinimin atası Vüqar deyib ki, kaş atan onu öldürəydi, bu qədər xəstəxanada müalicə etdirməyəydi”.



Əkbər Nəsirov iddia edir ki, qudası telefon yazışmalarından sonra qızının başqası ilə ərinə xəyanət etiyini öyrənib. Qızının xəyanət etməyini ona bildirərək, onun yaşamamlı olduğunu deyib:



“Qudam dedi ki, bu qız elədiyi hərəkətə görə ya özünü asmalı, ya zəhər içməli, ya da əks halda, onu dənizdə boğacaq. O dedi ki, camaatın yanında yalnız bununla təmizə çıxa bilər”.



Hazırda mərhum Sevincin qayınatası Əkbər Nəsirov gəlinini atasının qəsdlə öldürdüyünü iddia edir və mərhumun qəbrinin ekspertiza üçün açılmasını tələb edir:



“3-4 gün xəstəxanada yatandan sonra qızını evinə aparan atası onu hədələmişdi. Nəvəm gəlinim xəstəxanadan çıxıb atası evində olanda mənə zəng vurdu ki, qudam gəlinimi balta, bıçaq ilə hədələyir, onu öldürəcəyini deyir. Gəlinim özünü asan vaxtı oğlum Kürdəxanı həbsxanasında olub. Oğlum gəlinlə hadisə baş verməzdən günlərlə öncə “aftyorka” ilə onu yüngülcə vurmuşdu. Buna görə də izahatı alınandan sonra onu hələlik həbsxanada saxlayırdılar. Gəlinim isə özünü may ayının 27- də asıb”.



İddiaçı şəxs deyir ki, qudası doğma qızının ölümü ilə bağlı onunla əvvəlcədən razılaşma aparıb:



“Qudam Vüqar mənə dedi ki, qızımı öldürəcəyəm. Sən də əvəzinə onun münasibət saxladığı şəxsi öldür. Sənin oğluna kömək edib, həbsdən çıxardacağam. Bunları heç kimə demə. Mən də ona cavab olaraq dedim ki, özün bilərsən. Qudam sözünün üstündə dayanmadı, qızının ölümündən sonra gedib maddəni dəyişdirmək istədi. Sevincin atası hazırda onun qızı ilə münasibət yaşayanlardan pul alıb, onları müdafiə edir”.



Əkbər Nəsirov 15 və 12 yaşında iki nəvəsinin olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə, qudası uşaqlardan birinin digəri ilə danışmasına icazə vermir. Gəlininin vaxtilə faizə pul verdiyini, yanına adamların gəldiyini iddia edir.



Cebhe.info əks tərəfin də mövqeyini öyrənib. Belə ki, mərhum Sevincin atası, Əkbər Nəsirovun isə qudası Vüqar bəy də saytımıza danışıb:



“Qızımın özünü asmasında mənim niyə rolum olur ki?! Onun ölümündə mənim əlim yoxdur. Əri ona ailədaxili münaqişə zamanı 19 yerdən “aftyorka” ilə zərbə vurub. Qızımın da psixikasın pozulub və özünü asıb. İş məhkəməyə verilib. Mənim yaram soyumayıb hələ. Bircə qızım var idi. Əks tərəf nə deməlidir ki?! İddia ərizəsi yazmışam. Qızımın qızılların əlindən alıb, pulunu yeyiblər”.



Mərhumun atasının sözlərinə görə, kürəkəni əvvəl də 4il həbs həyatı yaşayıb:



“Qızım oruc tutub, namaz qılan olub. İki uşağın qarşısında gəlini “aftyorka” ilə amansızca, yatdığı yerdə vurarlar? Mənim yaramı niyə qaşıyırsız? Yayılan sözlərin hamısı düz olur?!”