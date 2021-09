"Atam ölüm ayağındadır, hər an həyatını itirə bilər" - Eldar Həsənovun qızından ƏDALƏT HARAYI Tarix: Bu gün, 12:40 | Çap et

“Dünən də yazmışdım: məhkəmədə atamı o ağır vəziyyətdə görəndə şok oldum. İkinci dəfəydi onu belə görürdüm. Gözümün önündə huşunu itirib özündən getdi, təcili yardım həkimləri məhkəmənin koridorunda onu süni nəfəs aparatına qoşdular. Bu, qorxunc idi. Nə edəcəyimi bilmirdim. Mən uşaqlıqdan atamı mərd, ləyaqətli, ölümdən belə qorxmayan, vətənpərvər və fədakar insan kimi tanıyıram. Əminliklə deyirəm ki, onun heç bir günahı yoxdur. O nə Azərbaycan, nə Prezident İlham Əliyevin əleyhinə heç nə etməyib. Ortada bir yanlış anlaşılma var. Çox güman, atamla bağlı Prezidenti yalan, saxta, qondarma ittihamlarla inandırıblar. Ona görə də atam həbs olunduğu ilk gündən ittihamları qəbul etməyib, özünü təqsirsiz saydığını bəyan edib”.



Yenicag.az xəbər verir ki, bunu atasının səhhətinin ağır olmasına baxmayaraq, onun əsassız ittihamlarla həbsdə saxlanılmasına, həmçinin məhkəmə tərəfindən sağlığının nəzərə alınmamasına münasibət bildirən sabiq Baş prokuror, keçmiş səfir Eldar Həsənovun qızı Səbinə Hüseynova özünün "Facebook" hesabında yazıb.



Səbinə Hüseynova atası haqqında 51 cildilik qondarma ittiham hazırlandığını bildirib:



“Mən əminəm ki, onun zərrə qədər günahı, səhvi olsaydı, bunu kişi kimi etiraf edər və Prezidentdən, Azərbaycan xalqından üzr istəyərdi. O bütün şüurlu həyatını Azərbaycan dövlətinin inkişafına, öncə baş prokuror, sonra səfir olduğu 4 ölkədə milli və dövləti maraqlarımızı qorumağa, ölkəmizi tanıtmağa, Azərbaycana dostlar qazandırmağa həsr edib. Onun çalışdığı səfirliklər bazar günləri də işləyirdi. Səfir olduğu 4 ölkədən 2-i Xocalı soyqırımını tanıyıb, Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycanın haqlı mövqeyini dəstəkləyib. Prezident İlham Əliyevin xarici siyasətindən irəli gələn vəzifələri bir diplomat kimi uğurla həyata keçirib. Səfir olduğu ölkələrdən 2-də ulu öndər Heydər Əliyevə abidə ucaldıb. Buxarest şəhərində 3 xarici dövlət adamının heykəli var: Şarl De Qoll, Mustafa Kamal Atatürkün və böyük Heydər Əliyevin! Və bütün bunları sonsuz sevgi və sayğı ilə edib. Bizi – 3 övladını da bu ruhda böyüdüb…



Bunlar atamın xidmətlərinin çox cüzi hissəsidir və istəsəm də, hamısını qeyd edə bilmərəm. İndi mənə çox ağrılı və dözülməzdir ki, bu cür fədakarca xidmətləri olan, səhhəti ilə bağlı ağır durumda olan atam özünə qarşı ədalət görmür və köməksiz vəziyyətdədir. Halbuki o, həmişə Prezident İlham Əliyevi özünə lider və qardaş sayıb. İndi onun məktublarını, müraciətlərini belə İlham Əliyevə çatdırılmasına mane olurlar, hər vəchlə qarşısını alırlar. İstintaq 51 cildlik biabırçı, saxta və qondarma ittiham hazırlayıb. Hansı ki, açıqlansa, dövlətlərarası skandal yarada, Prezident İlham Əliyevin uzun illər böyük zəhmətlə qurduğu, həyata keçirdiyi xarici siyasətimizə böyük zərbə vura bilər. Bunu niyə edirlər? Atamı öldürməkmi istəyirlər? Bizim onun xəstəlikləri ilə bağlı müraciətlərimiz niyə cavabsız qalır? Mən atamın xəstəliyi ilə bağlı hər gün Prezidentə və 1-ci Vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevaya teleqramlar göndərirdim. Hər gün! Amma 1 dəfə də reaksiya verilmədi. Axı mənim atam sıradan biri deyil, görkəmli dövlət xadimi, diplomat, hüquq elmləri doktoru, professor, yüzlərlə məqalənin, 28 kitabın müəllifidir. BDU-nun və dünyanın bir çox aparıcı unuversitetlərinin Hüquq fakültəsinin tələbələri atamın yazdığı kitablardan dərs keçirlər. Belə bir adamı 1 ildən artıqdır ki, qondarma, həqiqətlə heç bir əlaqəsi olmayan ittihamlarla necə həbsdə saxlaylrlar? Dünyanın harasında səfir həbs olunur? Axı səfir Elçidir! Qədim zamanlardan elçi dövlətin də, dövlət başçısının da siması, sözçüsü sayılıb, mötəbər sayılıb. Səfirin həbs olunması, təcridxanada saxlanılması onun özündən çox dövlətin imicinə zərbədir”.







Səbinə Hüseynova atasının ölüm ayağında olduğunu bildirərək ölkə başçısı İlham Əliyevdən yardım istəyib:



“Axı hər dövlətin illərlə, əsrlərlə formalaşdırılan, qəbul olunan, zehinlərə oturdulan ənənələri, gələnəkləri olur. Bir səfirin həbs olunması dövlətçilik ənənələrinə də, dövlət maraqlarına da tamamilə ziddir. Məgər başqa ölkələrdə səfirlərin səhvləri, yanlışları olmur? Amma dövlətçilik maraqları tələb edir ki, ictimailəşdirilməsin, yayılmasın, dövlət onu bağlı qapılar arxasında həll etsin. Sizin də tanıdığınız səfir adı çəkə bilərəm, indi haradadır, harada işləyir, hansı fəaliyyətlə məşğuldur, bilən varmı? Cəzalandırmağın başqa yolları da var. Görəvdən almaq, ev həbsi və s. və s. Bir il ərzində atamla niyə söhbət aparılmadı, nədə suçlanırsa, o mətləblərlə bağlı niyə atamın fikirləri də dinlənilmədi? 51 cildlik saxta ittihamlar yerinə bunu etmək, atamla səmimi söhbət etmək olardı axı. Araşdırmalar, istintaq niyə bir fakt, sübut, dəlil tapıb ortaya qoya bilmədi? Korrupsiya ittihamları ilə kimi inandırmaq olar? Ortaya bir maliyyə sənədi qoya bilərsinizmi ki, orada atamın imzası var? Axı səfir istəsə belə, maliyyə sənədlərinə müdaxilə edə bilməz…. Və biz 1 ildir ki, bu nəhəng yalanların arasında ədalət gözləyirik. Atam ölüm ayağındadır. Hər an həyatını itirə bilər. Həbs olunana qədər 7 dəfə əməliyyat olunan, ağır xəstəliklərdən əziyyət çəkən, təcili ürək əməliyyatı diaqnozu qoyulan, vertiqo kimi ağır xəstəliyə tutulan atama qarşı niyə ədalət yoxdur? Böyük Heydər Əliyev deyirdi ki, ədalət – ədalətsizliklə bərpa oluna bilməz!!! Biz bütün ümidlərimizi Prezident İlham Əliyevə bağlayaraq atama qarşı Ədalət gözləyirik. Ədalət və Mərhəmət! 66 yaşlı xəstə atam bunu haqq edir…”



“Atamı müayinə etmək üçün gələn təcili yardım işçiləri özləri belə şokda idilər”.



Yenicag.az xəbər verir ki, bunu atasının səhhətinin ağırlaşması ilə bağlı daha bir həyəcan təbili çalan məhkəməsi keçirilən sabiq Baş prokuror Eldar Həsənovun qızı Səbinə Hüseynova özünün "Facebook" hesabında yazıb.



Səbinə Hüseynova atasının ağır xəstə vəziyyətində məhkəməyə gətirilməsini ədalətsizlik adlandırıb:



“Bu gün atam Eldar Həsənovun qondarma itthamlarla bağlı növbəti məhkəməsi oldu. Səhhəti o qədər ağır idi ki, nə özü, nə də vəkilləri prosesin keçirilməyəcəyinə əmin idilər.



Ancaq onu elə ağır vəziyyətdə məhkəməyə gətirdilər. Prosesin ilk anındaca huşunu itirdi. Atamı müayinə etmək üçün gələn təcili yardım işçiləri özləri belə şokda idilər. Məhkəmənin dəhlizində atama süni nəfəs aparatı qoşuldu və sistem qoyuldu.



Bu hansı ədalətə sığır? Bunu o adama edirlər ki, müstəqillikdən sonra ölkənin hüquq-mühafizə orqanlarının qurucularından olub. Bir övlad kimi onun dilindən “Qızım, mənim sonum yaxınlaşır” ifadəsini eşitmək çox ağır idi…”



