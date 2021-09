"Onlara demək lazımdır ki, ömrünüz boyu it olmusunuz..." Tarix: Bu gün, 17:19 | Çap et

“Türkiyənin məşhur bir yazıçısı var, Əziz Nesin. Onun bir yaxşı sözü var. O vaxt demokratiya deyəndə hamının gözünün qabağında Moskva canlanırdı. Polis Ə.Nesindən soruşur ki, nə çox demokratiyadan yazıran sən, gedək rusun iti olaq? Yazıçı cavabında deyir ki, “yazılarımda deyriəm ki, ay türk milləti, it olma, it olandan sonra nə fərqi kimin iti oldun, ingilisin, ya rusun”



Bunu Moderator.az-a açıqlamasında Əməkdar artist Azad Şükürov deyib. Aktyor ermənilərin ömrü boyu it kimi özlərinə sahib axtardıqlarını bildirib:



“İndi ermənilərə demək lazımdır ki, siz ömrünüz boyu it olmusunuz və nə fərqi var ki, kimin iti olmusunuz. Rusiyadan küsmüsünüzsə, üzünüzü başqa yerə çevirin. Rusiya əvvəla yer üzündə hegemon dövlətdir, bizim qonşumuzdur, uzun müddət onlarla bir yerdə yaşamışıq, bundan qırılmaq da elə asan deyil. Müəyyən iqtisadi, mədəni əlaqələr var. Rusiya mədəniyyəti, ədəbiyyatı, incəsənəti kifayət qədər dünya miqyasında tanınmış ədəbiyyatdır, mədəniyyətdir. Onlardan öyrənmək lazımdır. Müasir Rusiya dövlətinin siyasətində bu qaydalarla razılaşmaya bilərsən, normal bir şeydir. İt olma da, sən niyə gedib rusun iti olursan ki. Sən qonşu dövlətlərlə münasibət qurmalısan, bütün ixtiyarını Rusiyanın əlinə vermisən və indi də onu pisləyirsən.



Ermənilər indi də qərbin iti olmaq istəyir, özləri bilər. Axırda gəlib deməsinlər ki, indi də Azərbaycanın iti olmağa hazırıq. Allah eləməsin, bizə lazım deyil. Bizə normal bir qonşu lazımdır. Başını aşağı salsın, təxribatlarına son qoysun. Niyə axı ermənilər hələ də özlərinə sahib, başlarına zəncir axatırırlar?! Nə qədər ki, özlərinə sahib axtaracaqlar, elə it kimi də qalacaqlar. Məsələ odur ki, bu millət itdir və ömrü boyu özünə sahib axtarır”.



Qeyd edək ki, Nikol Paşinyanın xanımı Anna Akopyan Rusiyanın əleyhinə fikirlər səsləndirib. O, deyib ki, Rusiya bizə müttəfiqdən çox düşməndir. Bu səbəbdən də üzümüzü qərbə tutmalıyıq”.