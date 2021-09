Lavrov Rusiya-Gürcüstan münasibətlərinin bərpası ilə bağlı şərtləri açıqlayıb Tarix: Bu gün, 13:21 | Çap et

“Əgər Gürcüstan Rusiya ilə qonşu kimi normal yaşamaq istəyirsə, Moskva münasibətləri bərpa etməyə hazırdır”.



APA-nın Moskva müxbirinin xəbərinə görə, bunu Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov “MQİMO”-da tələbələrin qarşısında çıxışı zamanı deyib.



O qeyd edib ki, əgər Gürcüstan həqiqətən də Qərbin himayəsini qorumaq üçün Rusiya kartını oynamasa, eyni zamanda, qonşu kimi normal yaşamaq istəsə, Rusiya münasibətləri hər an bərpa etməyə hazırdır.

