"O, həm duruşu, həm həm bilgisi, həm də soyuqqanlılığı ilə bunu hər kəsə göstərib" Tarix: Bu gün, 13:13 | Çap et

Dünən XİN başçısı Ceyhun Bayramovun doğum günü idi. Maraqlıdır, peşəkarlar onun bir ilə yaxınlaşan fəaliyyətini necə dəyərləndirir?



Moderator.az-a açıqlama verən peşəkar diplomat, Türkiyənin Azərbaycandakı keçmiş səfiri Hulusi Kılıç Ceyhun Bayramovun fəaliyyətini yüksək qiymətləndirdiyini bildirib:



“Xarici işlər naziri cənab Ceyhun Bayramov can Azərbaycanın sahib olduğu insani dəyərlər, vətən və millət sevgisi, Cənab Prezidentlə birlikdə işləməsi nəticəsində ən çətin dönəmdə son dərəcə uğurlu bir missiya yetirdi. Vətən müharibəsi zamanı və sonra yeritdiyi siyasət və missiya hər kəs tərəfindən təqdirlə qarlışandı. Yəni həm can Azərbaycan xalqı, həm də türk xalqı tərəfindən təqdir edildi.



Vəzifəyə gəldiyi gündən etibarən türk həmkarı hörmətli Mövlud Çavuşoğlu ilə uyğun çalışması uğurlarını və xalqın içindəki imicini daha çox artırdı. Hörmətli M.Çavuşoğlu bir millətin naziri olaraq işləyirdi. Cənab Ceyhun Bayramovla hörmətli M.Çavuşoğlu aralarındakı sevgi və sayğı həm Vətən müharibəsi zamanı, həm də işə başladığı ilk gündən aydın şəkildə əks olunurdu. İnanıram ki, hörmətli, cənab Ceyhun Bayramov indiki vəzifəsinə hər nə qədər xarici işlər sahəsindən gəlməsə də, onun özünün bacarıqlarını qeyd etmək lazımdır ki, onun sayəsində can Azərbaycanın xarici işlər naziri özünü qəbul etdirmişdir. O, həm duruşu, həm həm bilgisi, həm də soyuqqanlılığı ilə bunu hər kəsə göstərib.



Qarşıdakı günlərdə Ermənistanla başlanacaq barış prosesində ona çox önəmli tapşırıqlar veriləcək, onun üzərinə böyük iş düşəcək. Can Azərbaycan xalqının hüququnu ən yaxşı şəkildə yerinə yetirəcəyinə inamım tamdır. Onsuz da onun ürəyinin gözəlliyi üzündə görünür və hər zaman özündən pozitiv mesaj almışam. Təbii ki, xalqın da mənim kimi düşündüyünə inanıram. Özünə can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Buna inanıram ki, ona çox önəmli görəvlər düşəcək və mənim də hörmətli Ceyhun Bayramovun bunu uğurla bitirəcəyinə inancım tamdır.



Bir diplomat gözüylə baxarsam, onun soyuqqanlı görünüşü var və bu da diplomatiyada çox önəmlidir. Həm qarşısındakına təsir etmək gücü var və bu da çox önəmlidir. Həm də insani dəyərlərinin çox yüksək olduğunu görürəm. Bütün bunlar bir xarici işlər naziri üçün çox önəmlidir və bunu deyə bilərəm ki, can Azərbaycanımızın güclü bir xarici işlər naziri var. Bu, daha öncə də söylədiyim kimi, hər bir görüşdə özünü göstərir. Cənab Prezidentə olan sayğısı, xalqına, millətinə, vətən, bayraq, torpaq sevgisi olan bir rəhbər kimi bunu bu günə qədər etdi, bundan sonra da edəcək. Bu ay onun vəzifəyə gəlməsinin də on birinci ayı olmalıdır. Mən ona uğurlar arzu edirəm. Həqiqətən xarici işlər nazirinin vəzifəsi çox önəmlidir. Hansı ki, hörmətli Ceyhun Bayramov bu vəzifənin öhdəsindən uğurla gəlməkdədir”.