"Rabitəbank"da yeni təyinat olub

"Rabitəbank" müştərilərə göstərilən xidmət səviyyəsinin artırılmasına yönəlmiş daha bir addım atıb. Bankın təsdiq edilmiş strateji planına uyğun olaraq bankda yeni Xidmət Keyfiyyətinə Nəzarət Departamenti yaradılıb. Sözügedən departamentə direktor vəzifəsinə bu sahədə zəngin təcrübəyə malik Şəmi Əliyev təyin olunub.



Şəmi Əliyev 2008-2011-ci illər ərzində "Texas A&M University"də (ABŞ) MBA üzrə təhsil alıb. Ardınca "International Bank of Commerce"də (San-Antonio) "fraud analyst", daha sonra isə "JP Morgan Chase" bankında risk əməliyyatları üzrə mütəxəssis kimi çalışıb. "Dəmir Bank", "Expressbank" və "Yelo Bank"da xidmət keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, proseslərin optimallaşdırılması və müştəri təcrübəsinin öyrənilməsi istiqamətində rəhbər vəzifələrdə çalışıb.



Şəmi Əliyev xaricdə topladığı peşəkar bilik və təcrübəsini ölkənin bir neçə qabaqcıl bankında uğurla tətbiq edib.



İnanırıq ki, Şəmi Əliyev və onun komandası "Rabitəbank" ilə müştərilər arasında olan rabitəni daha da gücləndirəcək.



