Bunu Moderator.az-a açıqlamasında Xalq artisti Şeyx Əbdül Mahmudbəyov deyib. Şeyx Əbdül Milli qurtuluş günü münasibətilə xalqımızı təbrik edib:



“Milli qurtuluş günü münasibətilə xalqımızı və türk dünyasını təbrik edirəm. Çünki Şərqdə ilk demokratik dövlətik. Burda da hər şey Tanrının rızası və qismətiylədir. Dünyada 7 minə yaxın xalqlar yaşayır, cəmi 200-300 dövlət var. Çox qəribədir ki, bizim xalqımızın özünün dövləti və dövlətçilik ənənəsi olub. Bu günki müstəqil Azərbaycan dövləti tariximizdə müstəqil dövlətimizin sayca on yeddincisidir. O şey ki, Allahın alın yazısıyladır, bu müqəddəsdi. Ona daş da atarlar, amma bunlar müvvəqəti şeylərdi. Çünki hər şey Allahın əlindədi, millətin canında, qanındadır. Təkcə iyirminci əsrdə bizim xalq müstəqilliyi üçün dörd dəfə qan axıdıb. İndi çox təəssüflər olsun ki, Səttarxan-Bədirxan Hərakatını demirik. Ondan sonra iki ilə yaxın yaşı olan Demorkatik Azərbaycan Cümhuriyyətimiz var. Bu da müstəqillik savaşı idi. İyirminci əsrin ortasında Pişəvəri hərakatı və 1990-ci ilə dünyada böyük siyasətçi kimi qəbul olunan Heydər Əliyevin sıfırdan bütün zamanlar üçün yaratdığı və bizim yaşadığımız müstəqil Azərbaycan dövləti. Təzə yaranan dövlətə nə boyda xəyanətlər oldu, amma Heydər Əliyevin vasitəsilə bütün bunların qarşısı alındı.



Qəribə bir oxşarlıq var. Ulu öndərin qanından yaranan Prezident İlham Əliyev həmin imici ortaya qoydu. Dərhal “vətən çağırır, get müharibəyə” şüarı altında Azərbaycan xalqının geni oyandı. Özlərinə erməni deyən hay tayfası darmadağın oldu. Öz milli sərvətinə sahib çıxan şəxsiyyət olanda və o şəxsiyyətin ətrafında xalq birləşəndə belə uğurlu nəticələr olur. Zaman gələcək, bütün yer üzündə təhlükəli olan ağrılı-acılı bəd xəstəliklərin hamısının müalicəsi tapılacaq. Amma yeganə tapıla bilməyən bir murdar xəstəlik var və o da erməni toplumunun satqın xislətinin xəstəliyidir. Bu murdarçılığa, bəşəriyyət üçün qırğına zəmin yaradan erməni adlı tayfa xəstəliyinin yeganə müalicəsi bütün tərəqqipərvər insanların bir araya gəlməsi və bu xəstəlikdən bəşəriyyətin xilas olmasıdır. Bu da artıq başlayıb və olacaq. Biz bu işin içində möhkəm dayanmışıq. Bunun da yeganə əlacı ümummilli birliyimiz və möhtəşəm sarsılmaz ideoloji təbliğat müharibəmizdir. Ona görə də gözümüz aydın olsun, müstəqillik Azərbaycan xalqının ilahi payıdır. Hələ biz bu müstəqilliyi min illər də qeyd edəcəyik. Heç təsadüfi deyil ki, Ərdoğan kimi türk dünyasının nəhəng şəxsiyyəti bu gün Azərbaycana gəlib, Şuşaya ziyarətə gedir”.