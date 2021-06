Keçmiş nazir həm maaş, həm də 2300 manat təqaüd alır - Misir Mərdanov HARDADIR? Tarix: Bu gün, 12:18 | Çap et

Layihəmizdə bu dəfə sabiq Təhsil naziri Misir Mərdanovdan bəhs edəcəyik.



Mərdanov Misir Cumayıl oğlu 1946-cı il oktyabrın 3-də Ermənistanın İcevan rayonunun Göyərçin kəndində ziyalı ailəsində anadan olub. Yeddiillik təhsilini Salah kənd məktəbində, on illik təhsilini isə 1964-cü ilin martına qədər qonşu Polad kənd orta məktəbində alıb.



1964-cü ilin martında isə Bakı şəhərinə gələrək təhsilini Səbail rayon 49 nömrəli orta məktəbində tamamlayıb. Azərbaycan Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin riyaziyyat şöbəsinə qəbul olub.



1969-cu ildə həmin fakültəni fərqlənmə diploma ilə bitirib və təyinatla Həsən bəy Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunda əmək fəaliyyətinə başlayıb. Həmin ilin noyabrında Azərbaycan Dövlət Universitetinin aspiranturasına qəbul olub.



1973-cü ildən ADU-nun Həndəsə kafedrasında fəaliyyətə başlayıb.



1978-1989-cu illərdə Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin dekan müavini, 1980-1989-cu illərdə Diferensial tənliklər kafedrasının dosenti kimi “Optimal idarəetmənin riyazi üsulları və variasiya hesabının əsasları” fənnindən mühazirə oxumuş və ixtisas kursları aparıb.



1981-ci il 25 noyabr SSRİ Nazirlər Soveti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə dosent elmi adını alıb.



1989-cu il 3 noyabr SSRİ Nazirlər Soveti yanında Ali Attestasiya komissiyasının qərarı ilə fizika-riyaziyyat elmləri doktoru elmi dərəcəsinə layiq görülüb.



1989-cu ilin iyun ayından 1992-ci ilin oktyabrına qədər Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyində Ali Təhsil İdarəsinin rəisi və nazir müavini vəzifələrində işləyib.



1992-ci ilin oktyabrından 1996-cı ilin oktyabrına qədər Bakı Dövlət Universitetinin tədris işləri üzrə prorektoru, 1996-cı ilin oktyabrından 1998-ci il martın 25-ə kimi Bakı Dövlət Universitetinin rektoru vəzifələrində çalışıb.



1996-cı ildən Azərbaycan Riyaziyyat Cəmiyyətinin vitse-prezidentidir. 1997-2001-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetində Riyaziyyat üzrə ixtisaslaşdırılmış Dissertasiya Şurasının sədri olub. 1998-ci ilin martından 2013-cü il aprelin 18-ə qədər Azərbaycan Respublikasının Təhsil naziri vəzifəsində işləyib .



2000-ci il yanvarın 28-dən Rusiya Pedaqoji və Sosial Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, 2005-ci il aprelin 27-dən Rusiya Təhsil Akademiyasının xarici üzvü, 2011-2014-cü illərdə Türk dünyası Riyaziyyat Cəmiyyətinin prezidenti, 2013-cü ilin mayından AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun direktoru, 2014-cü ildən Türk dünyası Riyaziyyat Cəmiyyətinin fəxri prezidenti, 2014-cü il oktyabrın 28-dən pedaqoji təhsil üzrə Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının (Moskva) akademikidir.



“Azerbaijan journal of Mathematics” jurnalı redaksiya heyətinin üzvü, “AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun əsərləri” jurnalının baş redaktoru, “TWMS Journal of Pure and Applied Mathematics” jurnalının beynəlxalq redaksiya heyətinin,“Çebışevskiy sbornik” jurnalının beynəlxalq redaksiya heyətinin üzvüdür. O, riyaziyyat üzrə bir elmlər doktorunun elmi məsləhətçisi olub və yeddi nəfər fəlsəfə doktoru hazırlayıb.



2017 -ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına riyaziyyat üzrə müxbir üzv seçilib.



Sabiq Təhsil naziri Misir Mərdanov hazırda Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun direktorudu. O, həm maaş, həm də təqaüd alır. Misir Mərdanovun təqaüdünün məbləği 2300 manatdı. Ailəlidir, 3 övladı var.