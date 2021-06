“Bank of Baku”nun sədrinə birinci müavin təyin edilib - FOTO Tarix: Bu gün, 10:54 | Çap et

“Bank of Baku” ASC-nin İdarə Heyəti sədrinə birinci müavin təyin edilib.



Dia.az Banker.az-a istinadən xəbər verir ki, bu Həsən Quliyevdir (tam adı: Quliyev Həsən Cəfər oğlu) .



H.Quliyev buna qədər İdarə Heyəti sədrinin müavini idi.



Beləliklə, 2021-ci ilin iyun ayından etibarən H.Quliyev, yeni sədr təyin edilmiş Filiz Yunus Emrenin 1-ci müavini vəzifəsində çalışacaq.



O, 2017-ci ilin martından İdarə Heyətinin üzvi seçilmişdir. Bu vəzifəni daşımaqla paralel Baş risk inzibatçısi vəzifəsini icra edirdi.



“Bank of Baku” ASC-də isə ilk dəfə 2010-cu ildə baş audit icraçısı kimi gəlmiş, 2015-ci ildə Risklərin idarə edilməsi departamentinin direktoru təyin edilmişdi.