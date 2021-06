“Sarkisyanın vicdanı olsaydı, uşaq qatili olanda başına güllə vurardı...” Tarix: Bu gün, 12:57 | Çap et

“Bəlkə də elə Sarkisyan başına güllə vurmağı Rəhim Qazıyevdən öyrənib. Çünki onlar eyni vaxtda hakimiyyətdə olublar və həm də eyni düşüncənin, təfəkkürün adamlarıdı”



Bunu Moderator.az-a açıqlamasında şair Baba Vəziroğlu deyib. B.Vəziroğlu Ermənistanın keçmiş prezidenti Serj Sarkisyanın çıxışının pafosdan başqa bir şey olmadığını bildirib:



“Sarkisyanın bu pafoslu çıxışına sosial şəbəkədə yazıblar ki, “ermənilərin də Rəhim Qazıyevi peyda olub”. Görün Sarkisyanın çıxışı o dərəcədə qeyri-ciddidir ki, münasibət də belə olur. Ümumiyyətlə, siyasətdə hakimiyyətə gəlmək üçün heç bir vasitə qadağan deyil. İllah da ki, ermənilərdə müqəddəs heç bir şey, qırmıxı xətt olmadığı üçün onlara bunun heç bir fərqi yoxdur. Yəni nə istəyirsən et, amma təki hakimiyyətə gəl. Ermənilər də bundan istifadə edirlər. Bəlkə də elə Sarkisyan başına güllə vurmağı Rəhim Qazıyevdən öyrənib. Çünki onlar eyni vaxtda hakimiyyətdə olublar və həm də eyni düşüncənin, təfəkkürün adamlarıdı. Hər axşam ermənilərə baxıram və dəhşətə gəlirəm. Dünyadakı bütün millətlərlə tanışam, amma bunlara baxanda yazığım gəlir. Sanki şikəst bir adam pəhləvanın qarşısında durub deyir ki, bu saat səni əzişdirəcəm. Xəstə və yazıq toplumdurlar. İnsan ömrü 70-80 ildi və bunu siz necə yaşayırsınız, ay alçaq ermənilər? Əvvəl Qarabağda qorxu içində idin ki, hər an azərbaycanlılar gəlib buraları dağıdacaq. İndi də rus süngüsü altında həyat sürürsən. İt günündə, dilənçi kökündə, “sınmış”, it sürüsü kimi dünyaya dağılmış şəkildə həyat sürürlər. Halbuki bizim qonşularımız olan türklərə, gürcülərə, iranlılara baxıb nəticə çıxarın. Əvvəl onlara acığım gəlirdi, indi isə yazığım gəlir.



Bir az dərinə baxanda görürsən ki, bütün bu qırğınlar bir qrup qudurğan adamın firavam həyatı üçündü. O bədbəxt Akop, Aykanuş it günündə yaşayır. Onlar heç bilmir ki, Paşinyan kimdi, müharibə nədir. Onları o günə salan Ermənistanın siyasi rəhbərliyidir. Bunlar bədbəxtdirlər. Hətta indi erməni əsgərlərin valideynləri Qarabağa lənət oxuyub deyirlər ki, övladlarımız heç nədən orda həlak oldu. Yəni milləti xəstələndiriblər, zəhərləyiblər. Bəzən otardığı qoyunlarının sayını bilməyən erməni çobanı dənizdən-dənizə Ermənistan haqqında danışır. Bu bədbəxt heç ömründə dəniz görməyib. Elə bilir ki, elə dünyada ən böyük gölü bizim o Göyçə gölüdür. Ona görə də Sarkisyanın çıxışı mənasızdı. Sarkisyan uşaq qatili olanda namuslu bir insan olsaydı, başına güllə vurardı. Yoxsa Azərbaycan öz torpağını işğaldan azad edəndə niyə başına güllə vurmalısan ki? Xocalı hadisəsini törədəndə səndə bir az da olsun namus, qeyrət, insanlıq varıydısa, onda başına güllə vurardın. Azərbaycan tarixi torpaqlarını şəhidlərinin qanı hesabına geri qaytarıb. Sarkisyan, sən ki, bu uzun illər boyu uşaq qatili kimi yaşaya bilmisənsə, sənin barmağına iynə batırsalar, bütün ailəni, vətənini, hər şeyini satarsan”.