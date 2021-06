Xaricdə təhsil alanların diplomlarının tanınmama səbəbləri açıqlanıb Tarix: Bu gün, 11:05 | Çap et

May ayında xaricdə təhsil alanların diplomlarının tanınmama səbəbləri açıqlanıb.



APA-nın Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyinin may ayı üçün tanınma üzrə edilən müraciətlərin statistikasına əsasən xəbərinə görə, may ayında 65 nəfərin müraciəti mənfi qərarla yekunlaşıb.



Bunlardan tədris dili üzrə bilik səviyyəsinin qənaətbəxş olmaması səbəbi ilə 40, tədris yükünü mənimsəmək üçün təhsil aldığı ölkənin ərazisində kifayət qədər olmaması səbəbi ilə 16, qeyri-ənənəvi təhsil formasında təhsil alması səbəbi ilə 6, digər səbəblər üzrə 3 nəfərin müraciəti mənfi qərarla yekunlaşıb.