Ayvazyan öz itinə ermənilərdən daha çox dəyər verir - Ermənistan KİV Tarix: Bu gün, 10:52 | Çap et

Bir neçə gün əvvəl Ermənistanın xarici işlər naziri vəzifəsindən istefa verən Ara Ayvazyan erməni cəmiyyətinin tənqidinə tuş gəlib.

Azvision.az-ın məlumatına görə, yerli media baş nazir vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyana qarşı çıxan Ayvazyanın yeni hobbisini ələ salıb. Belə ki, sabiq XİN rəhbəri İrəvan küçələrindən birində it gəzdirərkən görüntülənib.



“Bu bir acı reallıqdır ki, ölkənin güclü diplomatlara ehtiyacı olduğu vaxtda baş diplomatımız işindən imtina edərək istirahətinə vaxt ayırır, it gəzdirməyə başlayır. Bu günlərdə Ermənistanın suverenliyinə qarşı çıxmaq istəmədiyini deyərək XİN-i başsçız qoyan Ara Ayvazyan indi rahat istirahətini edir. O, kapitulyantın ölkəni hara daşımasına tamaşa edərək sakit görünür. Ayvazyan elə bir şəkildə rahatlıqla istefa ərizəsi yazdı ki, sanki Ermənistanı daha heç bir təhlükə gözləmir",- deyə erməni KİV-ləri yazıb.



Keçmiş nazirin xalqının problemlər məngənəsində boğulmasına seyrci qalması, vətəndaşların səfalət və yoxsulluq içində yaşamasına göz yumması etiraz doğurur. Erməni fəallar bildirirlər ki, bu günədək xalqına bir saat belə vaxt ayırmayan Ayvazyan indi öz istirahətini və itinin gəzintisini hər şeydən üstün tutur. Yəni, Ermənistanın keçmiş baş diplomatı ev heyvanına insanlardan daha çox dəyər verir.