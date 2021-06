“Bayden Putinin həmlələrinə tab gətirməyə bilər" - GƏLİŞMƏ Tarix: Bu gün, 17:41 | Çap et

İyunun 16-da, yəni cəmi bir neçə həftə sonra ABŞ prezidenti Co Baydenlə rusiyalı həmkarı Vladimir Putin arasında görüş keçiriləcək. Məlum olduğu kimi, tərəflər uzun müddətdir ki, bu barədə razılığa gələ bilmirdilər.

Nəhayət, “tilsim qırıldı”. Müzakirələrdən sonra planetdə nələrin dəyişəcəyi barədə isə hələlik ancaq proqnoz vermək olar.



Siyasi elmlər doktoru, professor Cümşüd Nuriyev bu barədə fikirlərini “Sherg.az”la bölüşdü:



“Bu görüş təkcə tərəflər arasındakı münasibəti deyil, eləcə də dünya düzəninin hansı istiqamət üzrə formalaşacağını müəyyənləşdirəcək. Eyni ilə keçən əsrin 60-cı illərində olduğu kimi, indi də tərəflər arasında “Soyuq müharibə” başlayıb. Rusiya federasiya şurasının dünən açıq səma ilə bağlı müqavilədən birtərəfli çıxması tərəflər arasındakı gələcək qarşıdurma üçün zəmindir. Eyni zamanda ABŞ Krımla bağlı Rusiyanın mövqeyini dəstəkləmir. Həmçinin Avropa Birliyi və ABŞ Belarus prezidentinin atdığı addımları qəbul etmir. Bilirlər ki, Lukaşenko bütün addımlarını Putinin tapşırığı ilə atır.



Ümumiyyətlə, Rusiya Avropaya qarşı bufer dövlət kimi Belarusdan yararlanır. Hətta Putinin vahid dövlət yaradıb, SSRİ-ni bərpa etmək kimi planları da var. Cenevrədəki görüşün müsbət nəticələnəcəyinə inanmıram. Belə olarsa, “Soyuq müharibə” başa çatacaq. Əks halda isə gərginlik daha da artacaq və ABŞ Rusiyanın təsiri altında olan Ermənistana nəzarət etməyə çalışacaq”.



C. Nuriyev, həmçinin görüşlə bağlı maraqlı açıqlama verdi:



“Müzakirənin vaxtından tez başa çatması istisna edilmir. Çünki Bayden yaşı ilə əlaqədər psixoloji cəhətdən lazımi qədər güclü deyil. O, Putinin diplomatik həmlələri və təzyiqlərinə tab gətirməyə bilər”.