Bir neçə kafe və restoranda nöqsanlar aşkarlandı - TAM SİYAHI Tarix: Bu gün, 16:50 | Çap et Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) nəzarət tədbirləri çərçivəsində ötən gün ölkə üzrə 449 ictimai iaşə obyektində 781 monitorinq keçirib.



AQTA-dan verilən məlumata görə, monitorinqlər zamanı 21 müəssisədə qanunvericiliyin tələblərinin kobud şəkildə pozulması faktları aşkar olunub.



Aşkar edilən nöqsanlarla bağlı İnzibati Xətalar Məcəlləsinə uyğun olaraq müvafiq tədbirlər görülüb. Pozuntular aşkar edilmiş ictimai iaşə müəssisələri aşağıdakılardır:



1. Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu‎, Məsud Əlizadə 24 B ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Rüstəmov Rüstəm Çapay oğluna məxsus "Wood House" restoranı;



2. Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu‎, Məsud Əlizadə 47 C ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Babayev Nadirə məxsus kafe;



3. Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Əliyeva 3 ‎ ünvanında yerləşən, hüquqi şəxs "Simurg" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə məxsus "Second cup" restoranı;



4. Bakı şəhəri, Yasamal ‎rayonu, Moskva prospekti 47 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Bağırov Arif Nofəl oğluna məxsus " Saluonol lounge" kafesi;



5. Bakı şəhəri, Nəsimi ‎rayonu, Vurğun küçəsi 68 ünvanında yerləşən, hüquqi şəxs "Kobra" kiçik müəssisəsinə məxsus kafe;



6. Bakı şəhəri, Yasamal ‎rayonu, Cavid pr. A.Sultanova küç. kəsişməsində yerləşən, hüquqi şəxs "Reges Restauran" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə məxsus restoran;



7. Bakı şəhəri, Nərimanov ‎rayonu, Əliyar Əliyev 1993-cü məhəllə, qeyri yaşayış sahəsində yerləşən, fiziki şəxs Əliyev Nazim Süleyman oğluna məxsus kafe;



8. Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Qara Qarayev prospekti 94F,102D ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Babayev Əkrəm Rəhim oğluna məxsus "Bazaar rooms" restoranı;



9. Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Buzovna qəsəbəsi, Zaqulba çimərlik ünvanında yerləşən, hüquqi şəxs "Alka " Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə məxsus "Sea side" restoranı;



10. Bakı şəhəri, Nizami rayonu, M.Şərifli küç., dağüstü parkda yerləşən, fiziki şəxs Qasımov Vaqif Mikayıl oğluna məxsus kafe;



11. Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Mərdəkan ŞTQ ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Məmmmədov İlham Xanbala oğluna məxsus "Görüş" restoranı;



12. Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Seymur Məmmədov 1 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Səmədov Emil Nadir oğluna məxsus kafe;



13. Abşeron rayonu, Hökməli qəsəbəsində yerləşən, fiziki şəxs Abuzərov Əhəd Abuzər oğluna məxsus "Ruzi" dönər evi;



14. Xaçmaz rayonu, H.Z.Tağıyev 35 A ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Əlifxanov Fəxri Əlövsət oğluna məxsus kafe;



15. Ağstafa rayonu, M.Ə.Rəsulzadə ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Abbasov Saqif Rəşid oğluna məxsus kafe;



16. Balakən rayonu, Z.Bünyadov küçəsində yerləşən, fiziki şəxs Soltanov İmran Əliəhməd oğluna məxsus kafe;



17. İsmayıllı rayonu, İsmayıllı-Qəbələ yolunda yerləşən, fiziki şəxs Quluzadə Daşqın Məhərrəm oğluna məxsus kafe;



18. Masallı rayonu, H.Əliyev prospektində yerləşən, fiziki şəxs Musayev Röyal Rəcəb oğluna məxsus kafe;



19. Cəlilabad rayonu, Göytəpə ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Hüseynov Şahin Firudin oğluna məxsus kafe;



20. Beyləqan rayonu, Bolsulu ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Şamirov İntiqam Müseyib oğluna məxsus çay evi;



21. Ucar rayonu, Qarabörk ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Mehdiyev Famil Yaqub oğluna məxsus kafe.



Qeyd edək ki, AQTA tərəfindən Bakıda, eləcə də regionlarda fəaliyyət göstərən ictimai iaşə obyektlərində monitorinqlərin miqyası genişləndirilib. Hazırda AQTA müfəttişləri tərəfindən respublika üzrə monitorinqlər davam etdirilir və qaydalara əməl etməyən sahibkarlıq subyektləri barədə ən sərt tədbirlər görüləcəkdir.