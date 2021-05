Azərbaycan Kremlin KTMT təklifi ilə razılaşmayacaq: - “Proses on illərlə çəkə bilər” Tarix: Bu gün, 15:04 | Çap et

"Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının (KTMT) qapıları bütün ölkələr, o cümlədən Azərbaycan üçün açıq olmalıdır".



“İzvestiya” xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər nazirinin müavini Andrey Rudenko jurnalistlərə bildirib.



O, Azərbaycanın üzv olmasına mane ola biləcək məqama toxunaraq deyib: “Məsələ burasındadır ki, təşkilatın nizamnaməsinə əsasən üzv dövlətlər arasında diplomatik münasibətlər olmalıdır. Hazırda rəsmi Bakı ilə Yerevan arasında belə əlaqə yoxdur”.



Qeyd edək ki, indiyə qədər Rusiyanın Azərbaycanı KTMT üzvlüyünə dəvət etməsi barədə mediada müxtəlif məlumatlar səslənirdi. Hətta Rusiya politoloqları Kremlin bu planı barədə bir neçə dəfə açıqlama verib.



Hətta 44 günlük Vətən müharibəsindən sonra Kremlin strateqi hesab edilən Aleksandr Duqin Zəngəzur dəhlzinin açılması müqabilində Azərbaycanı KTMT-yə və Avrasiya İqtisadi Birliyinə daxil olmağa çağırmışdı. Bu isə Ermənistanın Zəngəzur dəhlizindən imtina etmək siyasətinin arxasında Rusiyanın dayandığı barədə rəylərin ortaya çıxmasına səbəb oldu.



Yəni Naxçıvanla Azərbaycanın Qərb hissəsini birləşdirən nəqliyyat-kommunikasiya əlaqələrinin yaradılmasına dair 10 noyabr 2020-ci il və Zəngəzur dəhlizinin açılmasını nəzərdə tutan 11 yanvar 2021-ci il tarixli üçtərəfli bəyanatların yerinə yetirilməməsi Rusiyanın təzyiq planı olub. Moskva bununla Azərbaycanın KTMT-yə və AİB-ə daxil olmasına çalışır.



Lakin rəsmi Bakının buna razılıq verəcəyi inandırıcı görünmürdü. Çünki Azərbaycan düşmən dövlət kimi hələ də müharibə vəziyyətində olduğu Ermənistanla bir hərbi blokda təmsil olunmaq istəməz. Digər tərəfdən, Azərbaycan xarici siyasətdə bloklara qoşulmamaq və və bitərəflik prinsipinə üstünlük verir. Ona görə də Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatının üzvüdür. Əgər Azərbaycan KTMT-yə üzv olarsa, o halda Qoşulmama Hərəkatını tərk etməlidir. 2019-cu ildə Rusiya Dövlət Duması başqa ölkələrə Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatında müşahidəçi və daimi tərəfdaş statusu ilə təmsilçilik hüququ verən qanun qəbul edib.

Qanuna uyğun olaraq, KTMT-nin nizamnaməsinə də dəyişiklik edilib.



Həmin vaxt bu qanunun təşkilata üzv olmayan Azərbaycan və Özbəkistan üçün nəzərdə tutulduğuna dair məlumatlar yayıldı. Lakin Ermənistan belə bir qərar qəbul olunacağı təqdirdə, veto hüququndan istifadə edib bunun qarşısını alacağını bəyan etdi. Bu mənada, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Azərbaycanın KTMT-yə daxil olmasının, yəni Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı hərbi təsir dairəsinin qarşısını alan əsas səbəblərdən biri olub. Son zamanlar Rusiyanın sərhədlərin demarkasiyası prosesində Azərbaycana loyal tərəf görüntüsü yaratması, Ermənistanın Prezident Vladimir Putinə və KTMT-yə müraciətini cavabsız buraxması çox güman ki, problemin tezliklə aradan qaldırılmasına hesablanıb. Belə ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhədlərin müəyyənləşməsi və əlaqələrin bərpası KTMT-nin sıralarını genişləndirmək baxımından Rusiyanın maraqlarına cavab verir. Yəni tərəflər arasında sülh sazişinin imzalanması və diplomatik münasibətlərin bərpasından sonra Ermənistan Azərbaycanın KTMT-yə daxil olmasını əngəlləməyəcək.



Artıq Rusiya bu planını gizlətmir. Əgər əvvəllər Kremlin Azərbaycanı KTMT-yə cəlb etmək niyyəti barədə daha çox siyasi müşahidəçilər səviyyəsində danışılırdısa, indi bu fikir Rusiya xarici işlər nazirinin müavini səviyyəsində rəsmən elan edilir. Ona görə də yaxın vaxtlarda Rusiya hakimiyyətindən KTMT ilə bağlı Azərbaycana növbəti çağırışların olacağı istisna edilmir.



Təhlükəsilik məsələləri üzrə ekspet İlham İsmayıl “Cümhuriyət” qəzetinə bildirib ki, Azərbaycanın KTMT-yə üzv olması çox uzun sürəcək prosesdir:



“Azərbaycanla Ermənistan arasında diplomatik əlaqələr yaranmadıqca, Azərbaycanın KTMT-yə qəbulu qeyri-mümkündür. KTMT-nin nizamnaməsində yazılıb ki, təşkilata üzv olan ölkələr arasında diplomatik əlaqələr olmalıdır. Azərbaycanın isə Ermənistanla diplomatik əlaqələri yoxdur. Ermənistanla belə münasibətlərin qurulması on illərlə çəkə bilər. Ermənistanla sülh sazişi imzalanmalı, rəsmi İrəvan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımalıdır. Bundan sonra iki ölkə arasında diplomatik əlaqələr qurula bilər. Bütün bu proseslər başa çatdıqdan sonra KTMT-yə üzv olmaq barədə danışmaq olar.



Rusiya bununla Azərbaycanı öz orbitində saxlamağa çalışır və Ermənistana təklif edir ki, bu məsələləri sürətləndirmək lazımdır. Amma bu, çox uzun çəkəcək prosesdir. Səbəb isə qanunlardır. Sadəcə olaraq, Andrey Rudenko bu fikri səsləndirməklə Rusiyanın Cənubi Qafqazda dominant rola malik olduğunu göstərmək istəyir. Azərbaycanın KTMT-yə daxil olmasının hüquqi tərəfləri olduqca gec reallaşan prosesdir. Sərhədlərin demarkasiyası prosesində Rusiya özünü Azərbaycanın yanında dayanmış kimi göstərir. Çünki Moskvanın başqa əlacı yoxdur. Həmin xəritəni Rusiya təqdim edir. O xəritəni də Ermənistanda Paşinyandan başqa heç kim qəbul etmir. Bütün siyasi qüvvələr bunun əleyhinədir. Ona görə də Rusiya Azərbaycanın deyil, özünün maraqlarını güdür. Rusiya Qarabağ məsələsinin uzanmasını istəyir. Vəziyyətin belə davam etməsi Rusiyanın təzyiq və təsir imkanlarını artırır. Hər halda, perspektivdə bu qədər xərc çəkməklə sülhməramlı saxlamaq bir yerə qədərdir. Müəyyən dövrdən sonra Kreml Azərbaycana və Ermənistanı təsir dairəsində saxlamağın yeni üsullarını axtaracaq”.



İlham İsmayıl qeyd edib ki, Rusiya KTMT üzvü olan ölkələrin ərazisində hərbi baza yerləşdirməyə çalışır. Bu siyasət isə Azərbaycanın suverenliyi üçün təhlükəlidir. Ona görə də rəsmi Bakı KTMT-yə daxil olmaq təklifi ilə razılaşmayacaq:



“10 noyabr bəyanatında da sülhməranlıların Azərbaycanda qalma müddəti 5 il göstərilib. Rusiya Azərbaycana belə bir təklif edə bilər. Ancaq Azərbaycanın buna qarşı çıxması üçün əlində kifayət qədər diplomatik əsasları var. Həm də Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatının üzvüdür. Vaxtilə Azərbaycan Rusiyanın qoşunlarını ölkədən çıxarıb və Qəbələ RLS-dən istifadəyə dair müqaviləni dayandırıb. Dağlıq Qarabağdakı hərbi kontingent isə hərbi baza deyil, sülhməramlı missiyadır. Dünyada baş berən geosiyasi proseslərin nəticəsindən çox şey asılıdır. Azərbaycanın əsas vəzifəsi yaxın dörd il ərazində Dağlıq Qarabağda ərazi bütövlüyünün tezliklə təminidir. Bu məsələ uzandıqca, Rusiya Azərbaycana təzyiq və təsir göstərəcək”.



Ekspert onu da vurğulayıb ki, Qərb Rudenkonun bəyanatına biganə qalmayacaq və sərt reaksiya verə bilər.