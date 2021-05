"Üzü yaya doğru azalmaların olacağını düşünürəm" Tarix: Bu gün, 12:11 | Çap et

Son günlər Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların sayında azalmalar müşahidələr edilir. Bu isə insanlarda artıq pandemiyanın sonu yaxınlaşır deyə fikir yaradıb. Əslində xəstələnənlərin sayı xeyli azalsa da, bu say hələ ki, üç rəqəmlidir. Bəs görəsən, Azərbaycanda 3-cü dalğa nə vaxt bitəcək? Yayda 4-cü dalğanın da olması mümkündürmü?



Bu arada Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) bəyan edib ki, Avropada COVİD 19-a yoluxma aprel ayından bəri 60 faiz azalıb. Amerika alimləri isə koronavirus infeksiyasının daha bir növünün mövcud olduğunu bildiriblər. Qeyd edilib ki, bu növü 2017-2018-ci illərdə Malayziyada pnevmoniya xəstəliyinə səbəb olub. Ehtimala görə, virus insanlara itlərdən ötürülüb, ancaq dəqiq nəticələr haqqında daha sonra danışmaq mümkün olacaq.



Həkim-ekspert Məlahət Hümmətqızı “Yeni Müsavat”a bildirdi ki, ölkədə yoluxma sayı peyvəndləmə prosesi sürətlə davam etdiyi üçün azalmaqdadır: “Əhali çox aktiv olaraq vaksinasiyada iştirak edir. Son vaxtlar özümüz də xəstə sayının azalmasını müşahidə edirik. Elə bu səbəbdən 28 saylı BŞX-nın modul xəstəxanasından ayrılmalı oldum. Xəstələrin sayı xeyli azaldı, mən də əvvəl çalışdığım 11 saylı şəhər poliklinikasına qayıtdım. Hazırda insanlar fəal şəkildə poliklinikaya gəlir, könüllü olaraq vaksin olunurlar. İnsanlar peyvəndə çox inanırlar, özləri gəlir, maraqlanır, iştirak edirlər. Bu bizim üçün çox böyük uğurdur”.



Həkim “üçüncü dalğa nə vaxt bitəcək sualına” da cavab verdi: “Üzü yaya doğru azalmaların olacağını düşünürəm. Amma əvvəldən proqnoz vermək çox çətindir. Heç kim əvvəldən proqnoz verə bilməz. Havalar sərtləşsə, dəyişiklik ola bilər. Çünki viruslar soyuq havalarda daha tez aktivləşir. Təkcə soyuq havaların keçməsi deyil, insanların bir yerə sıx şəkildə toplaşması, metrolarda, avtobuslarda insanlar arasında çox yaxın təmas da virusun xəstə insanlardan sağlam insanlara keçməsinə səbəb ola bilər. Əlbəttə ki, havalar isti keçir, təmiz havada maska taxmaq çətinləşir. İnsanlar maska taxmaq istəmir. Amma nə etməli, virusun azalması və qarşısını almaq üçün sağlamlığımızın keşiyində durmalıyıq. Sosial məsafə saxlamalı, əhalinin sıx olan yerlərində, xüsusilə ticarət mərkəzlərində, avtobuslarda, iş yerlərində maskadan istifadə etlməliyik".



Həkimin fikrincə, çimərliklərlə bağlı qaydalar da yumşaldılarsa, müsbət nəticələr əldə edilər: “Hər kəs çimərliyə getməlidir. Dəniz havası, az da olsa Günəş vannası qəbul etməlidir. Çünki yay fəslində orqanizmimiz lazım olan vitaminləri dənizin havasından, suyundan, qumundan və Günəşin şüalarından alır. Bununla da immunitetimiz daha da güclənəcək, sağlamlığımız artacaq. Evə qapanmağın tərəfdarı deyiləm. İnsanlar təmiz havada daha çox gəzsinlər. Evdə olan havasızlıq, rütubət bir çox ürək- damar sistemi, revmatizm oynaq xəstəlikləri, şəkər, qan təzyiqi olan xəstələrə mənfi təsir edir. Hər kəsə sağlam həyat tərzi keçirməyi arzu edirəm. Bu isə öz əlimizdədir. Sosial məsafə saxlamaqla, maskadan istifadə etməklə əvvəlki iş həyatımıza qayıtmalıyıq”.



İnfeksionist Vüqar Cavadzadə isə bildirdi ki, infeksiyalar zamanı epidemik proseslər nəticəsində epidemik alovlanma baş verir ki, bu da yüksək yoluxma səviyyəsinə səbəb olur: “Bir infeksiya epidemiyaya səbəb olursa, epidemiya dövründə bir və yaxud bir neçə dəfə bioloji və sosial amillərin təsiri nəticəsində yenidən epidemik alovlanma baş verə bilər. Keçən il fevralın 27-də ölkəmizdə virusun olduğu təsdiq olundu, yoluxma artdı, aprel-may aylarında yoluxanların sayı 300-350 oldu. May ayında bu say 20 nəfərə düşdü. Bu, ölkəmizdə birinci alovlanma sayılır. Yayda yoluxma sayı 500-550 nəfər oldu, avqust ayında isə 40 nəfərə düşdü - bu ikinci alovlanma sayılır. Müharibə ilə əlaqədar payızda koronavirusa yoluxanların sayı 4500-ə qədər yüksəldi, yanvar ayında isə bu say aşağı düşdü - bu da üçüncü alovlanma idi. Hazırda dördüncü dəfə epidemik alovlanma baş verir”.



İnfeksionist yoluxmaların qarşısının alınmasının elmi tərəflərindən də söz açdı: “Epidemik alovlanma infeksion prosesin baş verməsinə səbəb olan bioloji prosesdir. İnfeksion proses isə mikroorqanizmlə (virus, bakteriya) makroorqanizm (insan) arasında hüceyrə, toxuma, orqan və sistem səviyyəsində gedən, sonuncunun məhv olması ilə nəticələnən mürəkkəb bir bioloji prosesdir. Yəni sonda ya virus məhv olur, ya da insan. İnsanın məhv olmasının qarşısını almaq üçün infeksion prosesin qarşısını almalıyıq. İnfeksion prosesdə 3 faktor rol oynayır. İnfeksiya mənbəyi, yoluxma yolu, həssas orqanizm. Hər üç faktorun hər birinin arasında zəncirin qırılması ilə epidemik alovlanmanın qarşısını almaq mümkündür. Belə ki, infeksiya mənbəyinə qarşı əks-epidemik tədbirlərə xəstə və virus gəzdiricilərin vaxtında aşkar edilib təcrid edilməsi. Onlarla təmasda olanların müvafiq infeksiyanın inkubasiya dövrünə uyğun günlər ərzində klinik-laborator cəhətcə nəzarət altına alınması. Ola bilər xəstə xəstəliyi simptomsuz keçirər, klinik əlamət olmaz, o zaman laborator göstəricilər müəyyən informasiya verər. İnfeksiya baş verən yerdə dezinfeksiya işlərinin aparılması vacibdir. Epidemik alovlanmanın qarşısının alınmasında məhz bu tədbirlər çox böyük rol oynayır. Yoluxma yoluna qarşı əks-epidemik tədbirlərə gəldikdə isə koronavirus infeksiyası hava-damcı yolu ilə yoluxduğu üçün maska taxmaq bu zənciri qırmağın yeganə yoldur. Həssas makroorqanizm -yəni insan elə etməlidir ki, həmişə immunitet qaydasında olsun, yəni zəifləməsin. Bunun üçün keyfiyyətli qidalanma, soyuqdan qorunma və s. kimi amillər əsas şərtdir. Digər tərəfdən, spesifik profilaktik tədbirlərdən yararlanmaqla (vaksinasiya) infeksion patologiyadan qorunmaq mümkündür”.

“Yeni Müsavat”